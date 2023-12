Η Μακένζι Φίλιπς, η ηθοποιός του «American Graffiti» μίλησε πρόσφατα για τη δεκαετή αιμομεικτική σχέση που είχε με τον πατέρα της, τον μουσικό Τζον Φίλιπς, τον frontman των Mamas & Papas και τον λόγο που επέλεξε να τον συγχωρέσει.

Η σχέση τους ξεκίνησε όταν η Μακένζι ήταν μόλις 19 ετών και προχώρησε για 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Μακένζι υπέφερε από σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της. Η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, όταν η Μακένζι έμεινε έγκυος και υπήρχε αμφιβολία σχετικά με την πατρότητα του παιδιού. Παρ’ όλα αυτά, η Μακένζι επέλεξε να συγχωρέσει τον πατέρα της για τον πόνο που της προκάλεσε, χωρίς να συνυπογράφει ή να συμφωνεί με τη συμπεριφορά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ο μπαμπάς ήταν το κάτι άλλο», δήλωσε η Φίλιπς κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την αδελφή της Τσάινα Φίλιπς-Μπάλντουιν. «Και δέχομαι πολλή κριτική και πολύ τρολάρισμα στο διαδίκτυο, επειδή έχω τη συγχώρεση στην καρδιά μου. Συγχώρεση, γιατί η συγχώρεση είναι για μένα, όχι για τον άλλον. Και το να συγχωρώ δεν σημαίνει ότι συνυπογράφω ή συμφωνώ με αυτό για το οποίο τον συγχωρώ».

Mackenzie Phillips Tells Chynna She Gets Trolled for Forgiving Their Dad as She Admits ‘It’s Complicated’ https://t.co/bhKfNkGw12

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— People (@people) December 5, 2023