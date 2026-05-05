Ο Μάκης Αμπλιανίτης, ο συνθέτης που κατάφερε να παντρέψει τους ήχους της Ανατολής με τη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκηνή, γιορτάζει μια σπουδαία επέτειο.

Συμπληρώνονται φέτος 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «Bahar», ενός έργου-σταθμού που ταξίδεψε την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ειδικότερα το Theatre of the NO υποδέχεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:30, τον Μάκη Αμπλιανίτη, σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ “Bahar”, με τη συμμετοχή του Haig Yazdjian. Το άλμπουμ γνώρισε διεθνή αναγνώριση, κατακτώντας τριπλή πλατινένια διάκριση και βρίσκοντας τη θέση του σε παγκόσμιες συλλογές όπως αυτές του Buddha Bar, ενώ συνθέσεις του έχουν διασκευαστεί από καλλιτέχνες σε πολλές χώρες.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν κορυφαίοι διεθνείς μουσικοί, όπως ο Ινδός δεξιοτέχνης του bansuri Hariprasad Chaurasia, ο Dragan Dautovski στο καβάλ και τη γκάιντα, ο βιρτουόζος του ούτι Haig Yazdjian και ο Πέτρος Ταμπούρης στο κανονάκι. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στη συνεργασία με τον Μανώλη Λιδάκη, του οποίου η χαρακτηριστική φωνή απογειώνει τα τραγούδια «Άστρο Κρυφό» και «Μη μου αρνηθείς».

Η επετειακή αυτή συναυλία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ζήσει ξανά τη μαγεία του “Bahar” μέσα από ζωντανές ερμηνείες και σύγχρονες μουσικές αποχρώσεις.

Λίγα λόγια για τον Μάκη Αμπλιανίτη:

Με την κιθάρα του έχει ηχογραφήσει και παίξει με τους περισσότερους καταξιωμένους jazz μουσικούς του τόπου μας, με γνωστούς τραγουδιστές μεταξύ των οποίων οι Μανώλης Λιδάκης, Μαρία Φαραντούρη, Βαγγέλης Γερμανός, Παντελής Θαλασσινός κ.α. Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της παγκόσμιας ethnic-jazz σκηνής μεταξύ των οποίων οι Hariprasad Chaurasia, Glen Velez, Omar Faruk Tekbilek, Fuat Saka, Dragan Dautovskiκ.α. ενώ το κομμάτι του ’Love Secret’ από το 3 φορές πλατινένιο άλμπουμ ‘BAHAR’, έχει ταξιδέψει εκτός συνόρων, έχει διασκευαστεί από πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές στο εξωτερικό και δικαίως έχει μερικά εκατομμύρια views στο youtube.

Τον Ιανουάριο του 2026 κυκλοφόρησε το νέο του project «No More Melodies».

Ιnfo:

Μάκης Αμπλιανίτης – κιθάρες, φωνή

HaigYazdjian – ούτι, τραγούδι

Φώτης Μυλωνάς – keyboards, φλάουτο

Δημήτρης Παπανίκου – μπάσο

Γιώργος Μανιάτης– drums

Ημ/νια: Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:30

Tιμή Εισιτήριου: 15€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001