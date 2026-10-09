Υπάρχουν μουσικοί που αναγνωρίζονται από τις πρώτες κιόλας νότες τους. Ο Μάκης Αμπλιανίτης, ένας από τους πλέον καταξιωμένους κιθαρίστες και συνθέτες της ελληνικής μουσικής σκηνής, έχει διαμορφώσει τη δική του μουσική γλώσσα μέσα από την κιθάρα, τις συνθέσεις του και τη διαρκή επαφή του με διαφορετικούς ήχους. Η πορεία του περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Μανώλης Λιδάκης και ο Παντελής Θαλασσινός, αλλά και με διεθνείς μουσικούς, όπως ο Hariprasad Chaurasia και ο Omar Faruk Tekbilek. Το «Love Secret», από το τρεις φορές πλατινένιο άλμπουμ «BAHAR», γνώρισε τη δική του διεθνή διαδρομή, φτάνοντας σε ακροατές πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Κι όμως, ο ίδιος δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να επαναλάβει μια δοκιμασμένη συνταγή. Στο νέο του άλμπουμ, «No More Melodies», επιστρέφει σε ήχους που τον συντρόφευαν από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, δίνοντας περισσότερο χώρο στην ηλεκτρική κιθάρα, τη rock και τη blues. Η jazz, φυσικά, παραμένει εκεί, όχι ως περιορισμός αλλά ως το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

«Μεγάλωσα με τους ήχους της rock και blues μουσικής πριν ανέβω στο βαγόνι της jazz», λέει, εξηγώντας την αφετηρία του δίσκου. Η ιδέα ήταν να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι μέσα από ένα τρίο, με λιτή ενορχήστρωση και χώρο για αυτοσχεδιασμό. Για τον Αμπλιανίτη, η επιστροφή στις πρώτες μουσικές επιρροές δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Σημαίνει ότι μπορεί να τις προσεγγίσει ξανά με διαφορετική εμπειρία και άλλη ματιά.

Άλλωστε, η αλλαγή είναι για εκείνον αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας. «Αν δεν αλλάζεις, είσαι καταδικασμένος να βαλτώσεις», σημειώνει. Δεν αντιμετωπίζει τα μουσικά είδη ως κλειστά σύνορα ούτε αισθάνεται την ανάγκη να παραμείνει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επειδή αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Το ένστικτο, οι προσωπικές αναζητήσεις και η διάθεση για πειραματισμό είναι αυτά που καθορίζουν το επόμενο βήμα του. «Οι κατευθύνσεις είναι άπειρες αλλά στο τέλος η μουσική είναι μία».

Ακόμη και ο τίτλος του άλμπουμ κρύβει μια μικρή αντίφαση. «No More Melodies», δηλαδή «όχι άλλες μελωδίες», για έναν συνθέτη που δύσκολα μπορεί να τις αφήσει έξω από τη ζωή του. Ο ίδιος εξηγεί πως πρόκειται για ένα λογοπαίγνιο, μια φράση που περισσότερο τον περιγράφει παρά τον αναιρεί. «Όντας μελωδός και έχοντας πάντα τη μελωδία σε πρώτο πλάνο, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό!», λέει. Οι μελωδίες εμφανίζονται όταν περπατά, όταν οδηγεί, ακόμη και όταν κοιμάται. Κάποιες χάνονται, άλλες μένουν και γίνονται συνθέσεις. Δεν προσπαθεί να εξηγήσει απόλυτα αυτή τη διαδικασία. Ξέρει, όμως, ότι είναι κάτι που εξακολουθεί να τον συναρπάζει.

Τι είναι, τελικά, αυτό που κάνει έναν μουσικό να συνεχίζει να δημιουργεί ύστερα από τόσα χρόνια; Για τον Μάκη Αμπλιανίτη, η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Μιλά για μια εσωτερική παρόρμηση, για ήχους και εικόνες που έχουν χαραχτεί από τα παιδικά του χρόνια και εξακολουθούν να επιστρέφουν. «Ίσως να μην είναι κάτι που διαλέγουμε εμείς, αλλά η ίδια η μουσική να μας διαλέγει και να μας το επιβάλλει», λέει. Είναι μια σκέψη που εξηγεί, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε περιγραφή, γιατί η ανάγκη του να παίξει και να συνθέσει παραμένει ζωντανή.

Η συζήτηση επιστρέφει στο παρόν, εκεί όπου βρίσκεται τώρα το «No More Melodies». Ο Αμπλιανίτης παρουσιάζει ζωντανά το νέο υλικό, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει να δουλεύει πάνω στις επόμενες συνθέσεις του. Έχει ήδη αρκετό υλικό και σκέφτεται να συνεχίσει σε αυτή την ηχητική κατεύθυνση, με την προοπτική μιας τριλογίας. Αν όλα εξελιχθούν όπως σχεδιάζει, η επόμενη δουλειά θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του 2027.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 21:30, στο Theatre of the NO, το νέο άλμπουμ θα ακουστεί ζωντανά, με τον Γιάννη Μόνο στο Hammond organ και στο τραγούδι και τον Γιώργο Μανιάτη στα τύμπανα. Οι νέες συνθέσεις θα συναντήσουν αγαπημένα κομμάτια και επιλογές από το κλασικό ρεπερτόριο της jazz και της blues, αφήνοντας χώρο για εκείνο το στοιχείο που δεν μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως σε έναν δίσκο: τον αυθόρμητο διάλογο των μουσικών πάνω στη σκηνή.

Για έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη με τη διαδρομή του Μάκη Αμπλιανίτη, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο σε όσα έχει ήδη δημιουργήσει, αλλά και σε όσα εξακολουθεί να αναζητά. Το «No More Melodies» είναι μια ακόμη στάση σε μια πορεία που δεν έχει κλείσει τον κύκλο της. Και η επιμονή του να δοκιμάζει, να αλλάζει και να επιστρέφει στις μουσικές που τον διαμόρφωσαν δείχνει πως, για εκείνον, η εμπειρία δεν είναι λόγος να σταματήσει να ψάχνει. Είναι το εργαλείο με το οποίο συνεχίζει.

Το «No More Melodies» μοιάζει να σηματοδοτεί μια διαφορετική ηχητική κατεύθυνση για εσάς. Τι ήταν αυτό που θέλατε να αλλάξετε ή να αναζητήσετε μέσα από αυτό το άλμπουμ;

M.A. Μεγάλωσα με τους ήχους της rock και blues μουσικής πριν ανέβω στο βαγόνι της jazz και παρ’ ότι η jazz μουσική και ο αυτοσχεδιασμός παραμένει η μεγάλη μου αγάπη, δεν μπορώ να αρνηθώ αυτά τα πρώιμα rock ακούσματα της εφηβείας και την επίδραση που είχαν επάνω μου! Στο «No More Melodies» θέλησα να παντρέψω αυτούς τους δύο κόσμους μέσα από τη λιτή προσέγγιση ενός τρίο!

Στον νέο δίσκο η jazz κιθάρα συναντά την ηλεκτρική κιθάρα, τα effects, τη funk και τη rock. Πόσο σημαντικό είναι για έναν μουσικό να επιτρέπει στον ήχο του να αλλάζει και να εξελίσσεται μαζί του;

Μ.Α. Μα αν δεν αλλάζεις είσαι καταδικασμένος να βαλτώσεις και σε μια εποχή που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πρέπει να ακολουθήσεις τις αλλαγές που σου δείχνει το ένστικτο και τα θέλω σου! Οι κατευθύνσεις είναι άπειρες αλλά στο τέλος η μουσική είναι μία!

Ο τίτλος «No More Melodies» έχει μια ιδιαίτερη, σχεδόν προκλητική, σημασία. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση; Είναι μια δήλωση, ένας προβληματισμός ή ίσως ένα μουσικό παιχνίδι;

Μ.Α. Θα έλεγα πως είναι ένα λογοπαίγνιο. Μία ιντριγκαδόρικη δήλωση σε αυτό που πραγματικά είμαι! Όντας μελωδός και έχοντας πάντα τη μελωδία σε πρώτο πλάνο, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό! Πάντα μέσα στο μυαλό μου, όταν περπατάω, όταν οδηγώ, ακόμα και όταν κοιμάμαι, θα τύχει να ξυπνήσω με κάποια μελωδία. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά ξέρω πως είμαι τυχερός που το νιώθω και κάποιες φορές καταφέρνω να το αποτυπώσω!

Έχετε συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς μουσικούς, από τη Μαρία Φαραντούρη τον Μανώλη Λιδάκη, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Βαγγέλη Γερμανό μέχρι τον Hariprasad Chaurasia και τον Glen Velez. Τι είναι αυτό που κρατάτε περισσότερο από αυτές τις διαφορετικές μουσικές συναντήσεις;

Μ.Α. Όλοι αυτοί που αναφέρατε είναι τόσο ταλαντούχοι και σπουδαίοι, που το θεωρώ μεγάλη τύχη να βρεθώ δίπλα τους και να συνυπάρξουμε μέσω της δημιουργίας και της μουσικής ερμηνείας. Από τον καθένα τους πήρα κάτι διαφορετικό και αυτό είναι ανεκτίμητο! Η χαρά της δημιουργίας γίνεται πολύ πιό σημαντική και έντονη όταν την μοιράζεσαι και την βιώνεις με ανθρώπους που θαυμάζεις και εκτιμάς!

Το «Love Secret» από το «Bahar» ταξίδεψε πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα και γνώρισε μια εντυπωσιακή πορεία. Όταν ένα προσωπικό σου έργο αποκτά τέτοια ζωή, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις την επόμενη δημιουργία σου;

Μ.Α. Ναι πράγματι το «Love Secret» ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο και μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω και να κάνω συναυλίες σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μα πάνω απ’ όλα μου έδωσε τη χαρά να συνεργαστώ με μουσικούς, τραγουδιστές, δημιουργούς απ’ όλα τα μέρη της γης! Σίγουρα κάτι αλλάζει μέσα σου, φτάνει να μην αφεθείς στις δάφνες της επιτυχίας και σταματήσεις την εσωτερική αναζήτηση. Μεγαλώνοντας αλλάζουμε και μαζί μας αλλάζουν τα γούστα και η αντίληψη μας για τον κόσμο. Αλλοίμονο αν μέναμε κολλημένοι σε αυτό που κάποτε κάναμε. Θα ήταν πολύ βαρετό!

Στη ζωντανή παρουσίαση του «No More Melodies» θα είστε μαζί με τον Γιάννη Μόνο στο Hammond και τον Γιώργο Μανιάτη στα drums. Τι μπορεί να προσφέρει η ζωντανή συνύπαρξη τριών μουσικών σε σχέση με αυτό που ακούμε σε μια ηχογράφηση;

Μ.Α. Μια ηχογράφηση συμβαίνει σχεδόν πάντα σε έναν απομονωμένο, στείρο χώρο ενός studio, φορώντας ακουστικά, προσέχοντας, διαβάζοντας κι έχοντας πάντα την πολυτέλεια ν’ αλλάξεις κάτι αν δεν σου αρέσει. Από την άλλη το live, είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Τα φώτα, ο ήχος, οι ψίθυροι, το χειροκρότημα, η ένταση μα πάνω απ’ όλα η αλληλεπίδραση των μουσικών και οι μαγικές στιγμές που νιώθουμε όταν συμβαίνει κάτι ή παίζουμε κάτι που δεν το είχαμε προβάρει αλλά γεννιέται εκείνη τη στιγμή και μας πηγαίνει σε κάτι άγνωστο, είναι φανταστικό και είναι πολύ τυχεροί όσοι έχουν καταφέρει να το ζήσουν!

Έπειτα από τόσα χρόνια στη μουσική, τι εξακολουθεί να σας κάνει να παίρνετε την κιθάρα στα χέρια και να θέλετε να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο;

Μ.Α. Αυτό παραμένει μυστήριο και σε μένα! Νομίζω πως πρόκειται για μια εσωτερική παρόρμηση που δεν γνωρίζω την πηγή της. Ίσως να είναι ένα πάθος που πρόβαλλε κάποτε στα παιδικά μου χρόνια, ίσως κάποιες εικόνες και ήχοι που χαράχτηκαν τόσο έντονα μέσα μου και ‘στοίχειωσαν’ το μυαλό και την ύπαρξή μου. Ίσως να μην είναι κάτι που διαλέγουμε εμείς αλλά ή ίδια η μουσική να μας διαλέγει και να μας το επιβάλλει!

Αν το «No More Melodies» είναι το μουσικό σας “τώρα”, προς τα πού αισθάνεστε ότι σας οδηγεί το επόμενο “αύριο”;

Μ.Α. Αυτή τη στιγμή ζω έντονα και παρουσιάζω μέσα από τις live εμφανίσεις το παιδί που γέννησα και λέγεται «No More Melodies», όμως ετοιμάζω σιγά σιγά τη νέα δουλειά κι επειδή υπάρχει αρκετό υλικό, θα ήθελα να κάνω μια τριλογία με το συγκεκριμένο ύφος και ήχο κι αν όλα πάνε καλά, προς το τέλος του 2027 θα κυκλοφορήσει η επόμενη δουλειά!

Θα ήθελα επίσης να πω πως εδώ και καιρό ετοιμάζω μια δουλειά με τραγούδια, που όταν θα είναι έτοιμη θα το ανακοινώσω και παρουσιάσω στο κοινό! Όμως για την ώρα το μεγάλο μου πάθος είναι οι ζωντανές συναυλίες με βάση και αφετηρία το «No More Melodies» και θα χαρώ να σας έχω δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι!