Ο κορυφαίος κιθαρίστας και συνθέτης Μάκης Αμπλιανίτης παρουσιάζει ζωντανά το νέο προσωπικό του άλμπουμ «No More Melodies», σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 21:30, στο Theatre of the NO στην Αθήνα.

Με το «No More Melodies», ο Μάκης Αμπλιανίτης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του πορεία, παρουσιάζοντας ένα έργο που κινείται σε διαφορετική ηχητική κατεύθυνση και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αυτοσχεδιασμό. Σχεδόν ολόκληρο το άλμπουμ αποτελείται από νέες συνθέσεις του ίδιου, γεγονός που επιτρέπει στη χαρακτηριστική μουσική του ταυτότητα να αναδειχθεί μέσα από ένα φρέσκο και δυναμικό ηχητικό περιβάλλον.

Ο γνώριμος ήχος της jazz κιθάρας συναντά την ηλεκτρική κιθάρα και τα effects, δημιουργώντας μια πολυσύνθετη ηχητική παλέτα, με επιρροές από τη «χρυσή εποχή» της funk και της rock. Η νέα αυτή προσέγγιση δεν λειτουργεί απλώς ως αισθητική επιλογή, αλλά επηρεάζει καθοριστικά και τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικοί συνομιλούν μεταξύ τους επί σκηνής, αφήνοντας σημαντικό χώρο στον αυτοσχεδιασμό και στη ζωντανή αλληλεπίδραση.

Στη συναυλία, οι νέες συνθέσεις του «No More Melodies» θα συνυπάρξουν με αγαπημένα κομμάτια και τραγούδια από το κλασικό ρεπερτόριο της jazz και του blues. Το πρόγραμμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από την παρουσία του Γιάννη Μόνου στο Hammond organ και στο τραγούδι, του οποίου η δεξιοτεχνία και ο ιδιαίτερος ήχος δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο μουσικό αποτέλεσμα. Στα τύμπανα συμμετέχει ο Γιώργος Μανιάτης, ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος μουσικός, με άρτια τεχνική και συμπαγή ήχο.

Μια σημαντική διαδρομή στην ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή

Ο Μάκης Αμπλιανίτης αποτελεί εδώ και χρόνια μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η καλλιτεχνική του πορεία χαρακτηρίζεται από τη διαρκή αναζήτηση, τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων και τη συνεργασία του με σημαντικούς δημιουργούς και μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο ενεργητικό του βρίσκονται συνεργασίες με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Μανώλης Λιδάκης, η Μαρία Φαραντούρη, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Παντελής Θαλασσινός, αλλά και με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ethnic-jazz σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Hariprasad Chaurasia, Glen Velez, Omar Faruk Tekbilek, Fuat Saka και Dragan Dautovski.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς και σχήματα όπως οι Haig Yazdjian, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Πέτρος Ταμπούρης, Bustan Abraham, Abdelli και οι Bulgarian Voices, διευρύνοντας διαρκώς τα όρια ανάμεσα στη jazz, την ethnic μουσική, την ελληνική παράδοση και τους σύγχρονους ήχους.

Ξεχωριστή θέση στη δισκογραφική του πορεία κατέχει το «Love Secret», από το τρεις φορές πλατινένιο άλμπουμ «BAHAR». Το κομμάτι έχει ταξιδέψει πέρα από τα ελληνικά σύνορα, έχει διασκευαστεί από μουσικούς και τραγουδιστές του εξωτερικού και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μουσικής του Αμπλιανίτη και εκτός Ελλάδας.

Το «No More Melodies» έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή τη διαδρομή. Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε CD, αλλά και σε ειδική έκδοση βινυλίου 180gr, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον δημιουργό.

Η ζωντανή παρουσίαση στο Theatre of the NO αποτελεί μια ευκαιρία να ακουστεί το νέο υλικό όπως πραγματικά του ταιριάζει: ζωντανά, μέσα από τον διάλογο τριών μουσικών και την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού. Μια βραδιά όπου η jazz, το blues, η funk και η rock συναντούν την προσωπική μουσική γλώσσα του Μάκη Αμπλιανίτη.

Info

Μάκης Αμπλιανίτης – κιθάρα

Γιάννης Μόνος – Hammond organ, τραγούδι

Γιώργος Μανιάτης – τύμπανα

Ημερομηνία: Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Ώρα: 21:30

Εισιτήριο: 15€

Προπώληση: Ticketmaster

Theatre of the NO

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλ.: 6946851001