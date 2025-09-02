Η περιήγηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς, με όχημα την αφήγηση μύθων που αποκτούν σώμα και φωνή επί σκηνής, μέσα από τη δράση του ΚΘΒΕ «Mama Loba. Νύχτες με μύθους» συνεχίζει να μαγεύει τους θεατές της Θεσσαλονίκης.

Η Πολυξένη Σπυροπούλου, που υπογράφει τα κείμενα και τη σκηνοθεσία, μαζί με τον Γιώργο Κολοβό ο οποίος συνέθεσε τη μουσική και παίζει μαζί της ζωντανά, μέσα από τη συγκίνηση του παρόντος και τη μνήμη του συλλογικού υποσυνειδήτου, καταφέρνουν να ζωντανέψουν σύμβολα, εικόνες και τελετουργικά, αποκαλύπτοντας το πόσο αδάμαστη και ελεύθερη είναι η φύση της ψυχής!

Η ιδέα αποτελεί προϊόν μελέτης και εργασίας πάνω σε μυθολογία αρχαία ελληνική, κέλτικη, ινδιάνικη και σλάβικη/βαλκανική. Αφορμές και πηγές έμπνευσης το βιβλίο Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους της Κλαρίσσα Πίνκολα Εστές, βιβλία του Ευγένιου Μπάρμπα και του Καρλ Γιουνγκ, συλλογές και μελέτες μύθων, ιστορίες σε κύκλους γυναικών, προσωπικές εμπειρίες και έρευνα μέσα από αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές πηγές.

Κεντρικός άξονας είναι η αδάμαστη ελεύθερη φύση της ψυχής. Το σύνολο των ενστίκτων, η σοφία, η μαγική έκσταση, η πίστη, η ελευθερία και η επίγνωση που συνδέουν τις θηλυκότητες με τη Μάνα Λύκαινα και τη Σελήνη. Τα παραμύθια αυτά διευρύνουν τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα σε σκοτάδι και φως, μύθο και αλήθεια, λογική και φαντασία. Συνθέτουν μια περιοχή δάσους και υπέρβασης με γραπωμένα τα νύχια στο αληθινό βίωμα. Παραμύθια με σώμα και φωνή, σύμβολα, μουσική, εικόνες και τελετουργικά ζωντανεύουν μέσα από τη συγκίνηση του παρόντος και τη μνήμη του συλλογικού υποσυνειδήτου.

«Η Mama Loba ξέρει τα μέρη που κρύβεις τα μυστικά, τις πληγές σου και τις δυνάμεις σου. Τα φέρνει όλα στο φως, τρυφερά και δυναμικά. Σου δείχνει τους κύκλους ζωής, σε σπρώχνει να προχωράς και να κάνεις υπομονή, να ακούς τις αλήθειες σου κι ας φοβάσαι. Σου μαθαίνει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη μέσα στη βία και την απόγνωση. Ένα ταξίδι μύησης μέσα από τα εργαλεία της θεατρικής τέχνης και περφόρμανς. Ένα μοίρασμα. Μια ευχή. Για ελευθερία!» αναφέρει στο σκηνοθετικό της σημείωμα η Πολυξένη Σπυροπούλου, ηθοποιός, εμψυχώτρια, σκηνοθέτρια, αρχαιολόγος/ανθρωπολόγος.

Το κείμενο και η σκηνοθεσία της θεατρικής δράσης – περφόρμανς είναι της Πολυξένης Σπυροπούλου, η μουσική επένδυση του Γιώργου Κολοβού. Σύμβουλος δραματουργίας είναι η Ροδή Στεφανίδου και την οργάνωση παραγωγής έχει η Φιλοθέη Ελευθεριάδου. Παίζουν: Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιώργος Κολοβός.

Η διαδραστική αφήγηση μύθων με πυρήνα θηλυκά αρχέτυπα παρουσιάζεται σε αυλές Μουσείων και άλλους υπαίθριους χώρους με ελεύθερη είσοδο (με σειρά προτεραιότητας).

Επόμενες παρουσιάσεις: Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, παρουσίαση σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτίμα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης (Κάζα Μπιάνκα), Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 στη Βίλα Μεχμέτ Καπαντζή – παράρτημα ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης.