Ένα τραγούδι – μια αρχή.

Το ακυκλοφόρητο αυτό τραγούδι, σε στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου και μουσική του Νίκου Στρατάκη, είναι μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Μανώλη Λιδάκη και ταυτόχρονα, η αρχή μιας μουσικής δουλειάς που ετοιμάζεται με σεβασμό στη μνήμη και το έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Το τραγούδι έρχεται έναν χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη να μας υπενθυμίσει ό,τι θα βρίσκεται για πάντα ανάμεσά μας και θα συνοδεύει με την μοναδική του φωνή τα βιώματά μας, τα συναισθήματα αλλά και τον μουσικό μας κόσμο.

Η φωνή του Μανώλη Λιδάκη, βαθιά και αναγνωρίσιμη, δίνει ζωή σε ένα τραγούδι που κουβαλά συγκίνηση, δύναμη και αλήθεια – στοιχεία που χαρακτήρισαν όλη του την πορεία. Αποτελεί φόρο τιμής, αλλά και συνέχεια μιας καλλιτεχνικής διαδρομής, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Το τραγούδι « ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΕΧΑΣΑ» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group.

CREDITS:

Ερμηνεία: Μανώλης Λιδάκης

Μουσική: Νίκος Στρατακης

Στίχοι: Πάνος Δημητροπουλος

Ενορχήστρωση, Διεύθυνση παραγωγής: Νίκος Στρατάκης

Ηχογράφηση & μίξη: studio Astra / Κώστας Μαρκάκης

Βιολί: Χρήστος Ψαρομήλιγκος

Μαντολίνο, κιθάρες, κόντρα μπάσο: Νίκος Στρατάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Καρράς για το ΟΓΔΟΟ

Ευχαριστούμε τον Μάρκο Σπυριδάκη.

Απ’ την αγάπη έχασα στίχοι

Ρίχνει ο πόνος δυνατά

Κ’ η αδικία πιο σκληρά

Ο έρωτας τα πάθη μου

Μονάχος μεσ’ τα βάθη μου

Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά

Και περπατάω σιωπηλά

Απ’ την αγάπη έχασα

Μα ακόμα δε σε ξέχασα

Πως να πνίξω το θυμό

Να πάψω να παραμιλώ

Μικρέ μου κόσμε χώρα με

Θεούλη μου συγχώρα με

Όλα τα έδωσα νωρίς

Και τα σπασμένα της ζωής

Τα φόρτωνα στον ώμο μου

Και τράβαγα το δρόμο μου

Ο φίλος μου και ο εχθρός

Του ήλιου κρύβανε το φως

Στα βάσανα μου γέλασα

Και την καρδιά ξεγέλασα

Πως να πνίξω το θυμό

Να πάψω να παραμιλώ

Μικρέ μου κόσμε χώρα με

Θεούλη μου συγχώρα με