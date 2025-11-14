Ετοιμάζεται συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι (1925-1994) στην Βιέννη από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην χώρα και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την γέννηση του.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στην αίθουσα συναυλιών της Αυστριακής Ραδιοφωνίας ORF RadioKulturhaus (Argentinierstrasse 30A, 1040 Vienna) με την συμμετοχή του Ensemble Retro Vienna, υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Στρίκου, και Σολίστ τις Μαρία Κωστράκη, Ελένη Κουτσούμπη και Άννα Αγαθώνος. Αφηγήτρια Ινώ Μάτσου.

Το πρόγραμμα

To πρώτο μέρος της συναυλίας Elective Affinities I Ex Occidente & II Ex Oriente ανιχνεύει τις μουσικές καταβολές του Μάνου Χατζιδάκι από την δύση και την ανατολή και αναδεικνύει τις εκλεκτικές συγγένειες που τον συνδέουν με ευρωπαίους δημιουργούς όπως οι Darius Milhaud, Gustav Mahler, Franz Schubert, Kurt Weill, Maurice Jaubert, Norbert Schultze, Nino Rota και Enrique Granados αλλά και τους έλληνες ρεμπέτες Μάρκο Βαμβακάρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Δημήτρη Γκόγκο (Μπαγιαντέρα) και Γιάννη Παπαϊωάννου.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας το κοινό θα έχει την σπάνια ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά τον κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι «Μύθοι μιας γυναίκας» (Op. 47, 1988) — μια από τις πλέον ώριμες και συγκινητικές δημιουργίες του, σε στίχους των Νίκου Γκάτσου και Αγαθής Δημητρούκα. Ο κύκλος κορυφώνεται με Τέσσερα Αφιερώματα σε εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα: τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον Maurice Jaubert, την Ομ Καλσούμ και την Άλμα Μάλερ. Το τελευταίο τραγούδι, “Κραυγές για ενός αγγέλου μνήμη, ένα ταγκό για την Άλμα Μάλερ” με ευθείες αναφορές στη μουσική των Γκούσταβ Μάλερ και Άλμπαν Μπέργκ, θα ακουστεί για πρώτη φορά στην πόλη που σκιαγραφεί, τη Βιέννη.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Ensemble Retro Vienna γιορτάζει είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του το 2005. Κατά την διάρκεια της ύπαρξης του έχει παρουσιάσει πολλές πρωτότυπες, συνήθως θεματικές παραγωγές με μουσική του 20ού αιώνα. Πάντα προσπαθεί να συνδυάζει σημαντικές συνεργασίες και διεθνείς διακρίσεις με το ελληνικό με το ευρωπαϊκό μουσικό πνεύμα.