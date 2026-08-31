Ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου και της ελληνικής μουσικής περνά στη νέα εποχή.

Η «Μαντάμ Σουσού», το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, με την αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου στον ομώνυμο ρόλο και τους Σταύρο Παράβα και Νίκο Γαλανό, είναι πλέον διαθέσιμη και σε ψηφιακή μορφή από το OGDOO MUSIC.

Η μουσική της παράστασης φέρει την υπογραφή του Διονύση Τσακνή, ενώ τους στίχους υπογράφει η σπουδαία Μαριανίνα Κριεζή, σε μια δημιουργική συνάντηση που αποτύπωσε μουσικά τον σαρκασμό, την τρυφερότητα και τον ιδιαίτερο κόσμο της θρυλικής ηρωίδας του Δημήτρη Ψαθά.

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ήδη κυκλοφορήσει σε βινύλιο από το OGDOO MUSIC, δίνοντας ξανά ζωή σε ένα πολύτιμο υλικό. Τώρα, η ψηφιακή κυκλοφορία έρχεται να κάνει αυτή την ιστορική ηχογράφηση προσβάσιμη σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό και σε μια νέα γενιά ακροατών.

Η Άννα Παναγιωτοπούλου, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, συναντά τον μοναδικό Σταύρο Παράβα και τον Νίκο Γαλανό σε μια «Μαντάμ Σουσού» που άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Και μαζί τους, δύο εξαιρετικοί δημιουργοί: ο Διονύσης Τσακνής στη μουσική και η Μαριανίνα Κριεζή στους στίχους.

Ένα έργο που σατίρισε όσο λίγα τη ματαιοδοξία, την κοινωνική επίδειξη και το αιώνιο κυνήγι μιας άλλης ζωής επιστρέφει μέσα από τα τραγούδια και τις φωνές των πρωταγωνιστών του.

Μετά την έκδοσή της σε βινύλιο, η «Μαντάμ Σουσού» κυκλοφορεί πλέον και ψηφιακά από το ΟΓΔΟΟ, διασώζοντας και επαναφέροντας στο σήμερα ένα σημαντικό θεατρικό και μουσικό ντοκουμέντο.

Κυκλοφορεί ψηφιακά από το OGDOO MUSIC

Μαντάμ Σουσού

Άννα Παναγιωτοπούλου – Σταύρος Παράβας – Νίκος Γαλανός και ένας υπέροχος θίασος.

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή

Ενορχήστρωση: Διονύσης Τσακνής – Μιχάλης Μουστάκης

Ηχογράφηση 1998 Δημήτρης Χωριανόπουλος Studio Digi

Μίξεις – επεξεργασία –mastering 2025: Δημήτρης Μπέλλος studio Decibel

Επιμέλεια Παραγωγής για το Όγδοο Δημήτρης Καρράς

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Νίκος Καλαντζάκος: Πιάνο – Φυσαρμόνικα

Δημήτρης Μπαρμπαγάλας: Κιθάρες

Μίμης Ντούτσουλης : Ακουστικό μπάσο

Μιχάλης Μουστάκης: Ακορντεόν

Στέφανος Δημητρίου: Τύμπανα

Θύμιος Παπαδόπουλος: Φλάουτο – Κλαρινέτο – Σαξόφωνο

Γιάννης Μπιθικώτσης: Μπουζούκι – Μπαγλαμάς – Μαντολίνο

Γιώργος Μαγκλάρας: Βιολί

Διονύσης Τσακνής: Πλήκτρα

Μαντάμ Σουσού

Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή – Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Η μουσική της Θεατρικής παράστασης

Θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ περίοδος 1998 -1999

TRACK LIST

Έναρξη . (Άννα Παναγιωτοπούλου – Θίασος)

Ο ψαράς Παναγιωτάκης. (Σταύρος Παράβας – Πάνος Πανάγου)

Συνάντηση Σουσούς – Κατακουζηνού. (Σταύρος Παράβας – Άννα Παναγιωτοπούλου – Νίκος Γαλανός)

Ο χωρισμός – το παράπονο του Παναγιωτάκη. (Σταύρος Παράβας)

Δρόμοι στο Κολωνάκι. (Άννα Παναγιωτοπούλου – Νίκος Γαλανός- Χρήστος Σιμαρδάνης)

Το ζεύγος Κατακουζηνού. (Ορχηστρικό)

Όταν ρεμβάζει 1. (Παναγιώτης Παναγόπουλος – Θίασος)

Η βροχή στο Βούθουλα και στο Κολωνάκι. (Άννα Παναγιωτοπούλου – Θίασος)

Η δεξίωση της Σουσούς στο Κολωνάκι. (Ορχηστρικό)

Μια εμιγκρέ στο Κολωνάκι. (Γιώργος Σμπυράκης – Θίασος)

Οι ανασκαφές της Σουσούς. (Άννα Παναγιωτοπούλου – Σταύρος Παράβας – Νίκος Γαλανός – Θίασος)

Όταν ρεμβάζει 2 (Παναγιώτης Παναγόπουλος – Θίασος)

Η ρεβάνς της Κιτσομήτρου. (Οδέττη Ιωάννου)

Το νανούρισμα της Σουσούς. (Άννα Παναγιωτοπούλου – Μαρίνα Ρώμα)

Όταν ρεμβάζει. (Ορχηστρικό)

Η ομολογία του Κατακουζηνού. (Νίκος Γαλανός)

Η επιστροφή στο Βούθουλα. (Ορχηστρικό)

Φινάλε. (Σταύρος Παράβας – Άννα Παναγιωτοπούλου –Νίκος Γαλανός -Θίασος)

Χαιρετισμός – αποχώρηση. (Ορχηστρικό)