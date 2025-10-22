Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Μια ξεχωριστή στιγμή με «άρωμα» Κρήτης περίμενε τους περαστικούς στη κεντρική πλατεία του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, , όταν ο Γρηγόρης Σαμόλης και οι συνεργάτες του «έντυσαν» την Times Square με ήχους και στοίχους από την Κρήτη.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, οι Κρητικοί μουσικοί έπαιξαν το τραγούδι «Ο Λυράρης», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και ένας Χανιώτης (σ.σ. κρητικός χορός), με τους Κρητικούς χορούς να δίνουν την τελευταία πινελιά στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η εμφάνιση αυτή ανέδειξε το μοναδικό κρητικό πνεύμα στην πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο των περαστικών όσο και των Κρητικών της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, είχε προηγηθεί η κρητική βραδιά του Συλλόγου «Κρητική Φιλοξενία» Στάτεν Αϊλαντ, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο κατάμεστο «Κέντρο Ελληνισμού Κατσώρης».

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν Κρητικά παραδοσιακά φαγητά και γλυκίσματα, ενώ η ζωντανή μουσική από τον Γρηγόρη Σαμόλη (λύρα-τραγούδι), τον Μανώλη Σαλούστρο (λαούτο) και τον Σήφη Κουριδάκη (κρουστά) έδωσε έναν αυθεντικό κρητικό τόνο στην εκδήλωση.

Πηγή: patris.gr