Εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Μαντόνα στην κορυφή των αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα της ποπ».

Το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II», που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records, έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και είναι το 10ο άλμπουμ της σταρ που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας την προσμονή των θαυμαστών της μετά από επτά χρόνια.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η επτά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης στις 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επίσημα στην κορυφή του Billboard. Στο πλευρό της διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Stuart Price ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή του άλμπουμ και οι Honey Dijon and Kaytranada.

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το “Confessions on a Dance Floor”!!», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της ανάρτησης αναφερόμενη στη συνέχεια του θρυλικού δίσκου από το 2005.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της και «όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτού και βοήθησαν να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα».

Και πρόσθεσε: Iδιαίτερα τους θαυμαστές μου. Η καλή θέληση και η θετικότητα είναι απίστευτες. Ακόμα τσιμπάω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι Νο. 1 σε όλο τον κόσμο».

Ολοκλήρωσε το μήνυμά της σημειώνοντας: «Το όνειρό μου ήταν να κάνω τον κόσμο να χορέψει αυτό το καλοκαίρι!! Να προσφέρω ΧΑΡΑ στους ανθρώπους! Τα όνειρα βγαίνουν αληθινά. Ευχαριστώ και αγάπη!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Το «Confessions II», αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας και περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Η κυκλοφορία του συνοδεύτηκε από μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Confessions II — The Film», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca. Η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα έξι κομμάτια από το άλμπουμ τα: «I Feel So Free», «Good for the Soul», «One Step Away», «Bring Your Love», «Danceteria» και «Read My Lips».

Η Μαντόνα με την νέα της επιτυχία γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με Νο. 1 άλμπουμ σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, από το 1980 μέχρι τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα, μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 Νο. 1 άλμπουμ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rolling Stone India (@rollingstonein)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ