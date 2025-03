Μαράια Κάρεϊ: Απορρίφθηκε η αγωγή για το «All I Want for Christmas Is You»

Ο τραγουδοποιός 'Αντι Στόουν ισχυριζόταν ότι η σταρ έκλεψε στοιχεία από ένα τραγούδι του για την κορυφαία διαχρονική της επιτυχία «All I Want for Christmas Is You»