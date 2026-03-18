Μία μεγάλη γιορτή της ποίησης και του πολιτισμού ετοιμάζεται στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων «Το ΕΚΠΑ στην Πόλη» με υπεύθυνο τον Αχιλλέα Χαλδαιάκη, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Δήμο Αθηναίων για τη συνδιοργάνωση του 3ου Μαραθώνιου Ποίησης στα Προπύλαια, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Πρόκειται για μια δράση που θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σε αυτό το δωδεκάωρο, φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και απλοί πολίτες ή περαστικοί, θα έχουν την ευκαιρία να απαγγείλουν έργα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί η μαρτυρία της ποίησης στον ανοιχτό χώρο, προσθέτοντας αισθαντικούς ήχους και πολύγλωσσες φωνές στην καθημερινότητα της πόλης, μακριά από νοητικά σχήματα και τυπικές συμβάσεις.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, η Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ θα φιλοξενήσει την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2ου Φοιτητικού Ποιητικού Διαγωνισμού του Ιδρύματος. Η ειδική Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα μη χρηματικά βραβεία (Α΄, Β΄ και Γ΄) και τους επαίνους στα έργα των φοιτητών που ξεχώρισαν.

Το απόλυτο καλλιτεχνικό γεγονός της ημέρας, ωστόσο, έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου. Εκεί ο καταξιωμένος συνθέτης και ερμηνευτής Πασχάλης Τόνιος θα παρουσιάσει το μουσικο-ποιητικό του έργο με τίτλο «Άξιος Λόγος». Η παράσταση αποτελεί ένα υψηλής αισθητικής αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 83 ετών από τον θάνατο της κορυφαίας πνευματικής μορφής του Νέου Ελληνισμού τον Κωστή Παλαμά. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου κρύβει έναν βαρυσήμαντο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Κωστής Παλαμάς υπηρέτησε εκεί επί 31 συναπτά έτη ως γενικός γραμματέας του Ιδρύματος.

Το έργο «Άξιος Λόγος» βασίζεται αποκλειστικά στη μελοποιημένη ποίηση του Παλαμά, φέρνοντας στο προσκήνιο τη βαθιά μουσικότητα και τον πλούτο του λόγου του δημιουργού. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει αποσπάσματα από μνημειώδη έργα του, όπως «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου», «Η Φλογέρα του Βασιλιά», «Η Πολιτεία και η Μοναξιά», «Ασάλευτη Ζωή», καθώς και τον συγκλονιστικό «Τάφο» —ένα ποίημα γραμμένο μετά την απώλεια του γιου του, Άλκη. Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, σε μια εποχή όπου ο δημόσιος λόγος συχνά κυριαρχείται από την ευτέλεια, ο Πασχάλης Τόνιος, ένας δημιουργός με παρουσία σε εμβληματικούς χώρους όπως το Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής, αντιπαραθέτει μέσα από την τέχνη του τις διαχρονικές αξίες της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με τον χαιρετισμό τους ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, και ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.

Την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνουν οι σπουδαίοι Γεράσιμος Ανδρεάτος και Μπέττυ Χαρλαύτη, μαζί με τον ίδιο τον συνθέτη, ενώ τα κείμενα θα αποδώσει με την αφήγησή του ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου. Συμμετέχουν επίσης η Μαρία Νίκα και ο Νίκος Χαλδαιάκης.

Το πολυμελές σχήμα συμπληρώνουν η χορωδία «EvSensus Singers» υπό τη διεύθυνση της Ευαγγελίας Λουκάκη, η Νεανική Χορωδία «Αριέττα» του Ωδείου Εν Οργάνοις με μαέστρο την Αθηνά Γρατσούνα, και μια εξαιρετική ορχήστρα που αποτελείται από τους Κυριάκο Γκουβέντα (βιολί), Θανάση Σοφρά (κοντραμπάσο), Ανδρέα Βουδούρη (πιάνο), Αλέξανδρο Ζουγανέλη (πνευστά) και Χρήστο Ζούμπο (κιθάρα).