Mε αφορμή την Παγκόσμια πρεμιέρα για την νέα ταινία «Superman» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν, η Dailymail κάνει μία συγκινητική αναδρομή στη ζωή και το τραγικό τέλος της Μάργκο Κίντερ, της γυναίκας που ενσάρκωσε πρώτη την εμβληματική Λόις Λέιν στη μεγάλη οθόνη.

Γεννημένη το 1948 στον Καναδά, η Κίντερ ξεκίνησε την καριέρα της με μικρούς ρόλους σε ανεξάρτητες καναδέζικες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, πριν κερδίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx» του 1970, δίπλα στον Τζιν Γουάιλντερ, που θα της άνοιγε τις πόρτες για μια άνιση αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καριέρα.

Αν και αναπόφευκτα έχει μείνει περισσότερο στη συνείδηση του ευρύ κοινού ως Λόις Λέιν, χάρη στη συμμετοχή της στο «Superman» που σκηνοθέτησε το 1978 ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Ριβ, αλλά και στις τρεις συνέχειές του, η Κίντερ πρωταγωνίστησε επίσης τη δεκαετία του ’70 σε μια σειρά από αξιομνημόνευτες cult ταινίες.

Ανάμεσά τους, το παρανοϊκό θρίλερ «Sisters» (1972) του Μπράιαν Ντε Πάλμα, όπου υποδυόταν δύο σιαμαίες αδελφές, το κλασικό και βαθιά επιδραστικό slasher φιλμ τρόμου «Black Christmas» (1974) του Μπομπ Κλαρκ και το υπερεπιτυχημένο εισπρακτικά «The Amityville Horror» (1979) του Στούαρτ Ρόζενμπεργκ.

Η Κίντερ έπασχε από διπολική διαταραχή, με έντονα επεισόδια: το 1996, ισχυριζόμενη ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να τη σκοτώσει, εξαφανίστηκε για τέσσερις μέρες και βρέθηκε να περιφέρεται στους δρόμους του Λος Αντζελες, έχοντας προηγουμένως αλλάξει την εμφάνισή της.

Θα αποδεχόταν τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής μόνο αργότερα στη ζωή της, αλλά η Κίντερ, από την παιδική της ηλικία, κουβαλούσε το «στίγμα» από τις μάχες που έδινε με την ψυχική της υγεία. Όλοι αυτοί οι προσωπικοί της «δαίμονες» θα την αφήσουν άστεγη, χωρίς δόντια, να ψάχνει στα σκουπίδια για φαγητό. Η ηθοποιός δήλωσε στο «People» το 1996 ότι ήταν «σαν μια από εκείνες τις κυρίες που βλέπεις να μιλάνε με τους διαστημικούς εξωγήινους στη γωνία του δρόμου στη Νέα Υόρκη».

Αν και δεν εγκατέλειψε ποτέ την υποκριτική, για τα επόμενα χρόνια θα περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε σποραδικές εμφανίσεις με μικρούς ρόλους στην τηλεόραση και στο σινεμά.

Πριν πεθάνει το 2018 σε ηλικία 69 ετών, η ηθοποιός είπε στους φίλους της την τελευταία της επιθυμία. Αν ποτέ βρουν το πτώμα της, να κρατήσουν τον θάνατό της μυστικό. «Τυλίξτε με σε ένα σεντόνι και αφήστε με στο δάσος, έξω από το σπίτι μου, στα βουνά του Λίβινγκστον της Μοντάνα, να γίνω τροφή για τους λύκους».

Η Κίντερ αγαπούσε αυτούς τους λύκους, τους τάιζε τακτικά από την πίσω βεράντα της. Οι φίλοι της Κίντερ, όπως ήταν λογικό, δεν συμμορφώθηκαν με το αίτημά της. Ωστόσο, θα υπήρχε κάτι παράξενα ταιριαστό σε αυτή τη μοίρα. Η πιο «άγρια» σταρ του Χόλιγουντ, τουλάχιστον για μερικά χρόνια στη δεκαετία του ’70, εξαφανίστηκε σε αυτό το δάσος.

Γλέντησε ξέφρενα, έβγαινε με πολλούς διάσημους -από τον Pierre Trudeau μέχρι τον Richard Pryor- και γενικά απέκτησε τη φήμη ότι ήταν αλλοπρόσαλλη, χαρισματική και εκκεντρική. «Ποτέ δεν έκανα τίποτα με μέτρο στη ζωή μου», παραδέχτηκε αργότερα.

Ένας σοβαρός τραυματισμός σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 1990, ήταν καθοριστικός για την ηθοποιό. Έμεινε μερικώς παράλυτη, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση δύο χρόνια αργότερα, αλλά η ζημιά και η ανάρρωση την άφησαν χρεοκοπημένη, καθώς και εθισμένη στα χάπια και το αλκοόλ. Η κόρη της, επτά μήνες μετά τον θάνατό της, είπε στους «New York Times»: «Αυτό που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή, από όσα μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, είναι όλα τα πέτυχε ενώ έδινε αυτές τις μάχες…».

Ο θάνατός της θεωρήθηκε αυτοκτονία. Εκείνη την εποχή πολλά ΜΜΕ απέδωσαν την παρακμή της ηθοποιού στην… «κατάρα του Σούπερμαν», αλλά η ηθοποιός ποτέ δεν έκρυψε τα προβλήματά της και όσα ένιωθε. «Η πραγματικότητα της ζωής μου ήταν μεγαλειώδης και θαυμάσια, διανθισμένη από αυτές τις περίεργες εκρήξεις τρέλας», είχε αποκαλύψει η ίδια.