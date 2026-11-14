Με τα γυρίσματα του άτιτλου prequel του «Ocean’s 11» να βρίσκονται στην τελική ευθεία, η Μάργκο Ρόμπι κλείδωσε τη νέα της συνεργασία.

Σύμφωνα με το Deadline, η διάσημη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία «The Week of Pain», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι.

Τη χρηματοδότηση και την παραγωγή αναλαμβάνει η A24, σε συνεργασία με τη Square Peg των Λαρς Κνούντσεν και Άρι Άστερ, καθώς και τις Dilemma Films και LuckyChap της Ρόμπι.

Το νέο πρότζεκτ επανενώνει τον Μπόργκλι με την A24 και τη Square Peg μετά την ταινία «The Drama» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος. Με πρωταγωνιστές τη Zendaya και τον Ρόμπερτ Πάτινσον το φιλμ ξεπέρασε τα 134 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του στούντιο.

Σημειώνεται ότι ο Νορβηγός δημιουργός είχε συνεργαστεί ξανά με την A24 για το «Dream Scenario» με τον Νίκολας Κέιτζ.

Έχοντας ξεχωρίσει εδώ και καιρό τη δουλειά του Μπόργκλι, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός προχώρησε πρόσφατα σε συμφωνία μαζί του, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται μέσα στο 2027. Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για εκείνη με την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ σε σκηνοθεσία Έμεραλντ Φένελ. Με συμπρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι η ταινία συγκέντρωσε 240 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Θα ακολουθήσει το prequel του «Ocean’s 11» στο πλευρό του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ