Μια εμπνευσμένη εκδήλωση από τη ζωή της Μαρίας Κάλλας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 και ώρα 7:30 μ.μ., στο Χωρέμειο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό). Συνδυάζοντας τα γράμματα και τις τέχνες περιλαμβάνει τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Maria Callas: Vissi d’ arte, vissi d’ amore (“Μαρία Κάλλας: έζησα για την τέχνη, έζησα για την αγάπη») και την παρουσίαση του νέου ομώνυμου βιβλίου του πολυτάλαντου Τάκη Λουκάτου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μαρία Κάλλας και υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Ρίτας Πικρού Μωραϊτάκη.

Βιβλίο: MARIA CALLAS :Vissid’ arte, vissid’ amore,

Εκδόσεις Ατρειδών Κύκλος

Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τάκη Λουκάτου Maria Callas :Vissi d’ arte, vissi d’ amore προλογίζει η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη.

Θα μιλήσουν οι:

Δρ. Μαριλένα Δανοχρήστου (Διευθύντρια Γυμνασίου Φιλοθέης)

ΝίκηΠαπουλάκου (Αρθρογράφος, Ποιήτρια)

Αλεξία Πετροπούλου (Εκδότρια του οίκου «Ατρειδών Κύκλος»)

Συντονίζει ο Αλέξανδρος Κοντοπάνος, Διευθυντής της εφημερίδας OneVoice.

Παράσταση: MARIA CALLAS: Vissi d’ arte, vissi d’ amore

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου θα παρουσιασθεί η μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα τη ζωή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας και τη συμμετοχή της Θεατρικής Ομάδας του Γυμνασίου Φιλοθέης, σε σκηνοθεσία, χορογραφία και εικαστική επιμέλεια του Τάκη Λουκάτου και σκηνικά του Σταύρου Διακουμή. Μια πρωτότυπη παράσταση που συνδυάζει λόγο, μουσική και χορό με επαγγελματίες συντελεστές αλλά και μαθητές .

Στον απαιτητικό ρόλο της Μαρίας Κάλλας θα απολαύσουμε την Κατερίνα Παπαθανασίου, ενώ τον Αριστοτέλη Ωνάση ενσαρκώνει ο Άλκις Ζευγώλης. Στην παράσταση συμμετέχει η ηθοποιός Όλγα Κακαράκη, πλαισιωμένη από ζωντανή ορχήστρα (Φιλιώ Κρεμμύδη στο πιάνο, Μάκης Παπαχαραλάμπους στο μπάσο, Εριέττα Χασάπη στη φωνή) και ομάδα χορευτών (Αντιγόνη Παπανικολάου, Εύη Τσιροπούλου, Χριστίνα Παπαγγέλου, Μέλπω Λυσικάτου, Σοφία Κιούση).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.