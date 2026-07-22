Κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Το «Μαγδαληνή» ουσιαστικά σήμαινε απλά ότι καταγόταν από ένα χωριό της Γαλιλαίας, τα Μάγδαλα, για να μπορούν να την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες Μαρίες της Καινής Διαθήκης. Ήταν από τις γυναίκες που ακολουθούσαν πιστά τον Χριστό και τους μαθητές του και τους βοηθούσαν πρακτικά στην καθημερινότητά τους. Κι όμως, παρόλο που ο κόσμος νομίζει το αντίθετο, τα επίσημα κείμενα της Εκκλησίας δεν λένε πουθενά ότι ήταν αμαρτωλή.

Όλη αυτή η παρεξήγηση ότι ήταν ιερόδουλη ξεκίνησε κάπου στον 4ο αιώνα. Λίγο αργότερα, ο Πάπας Γρηγόριος ο 1ος μπέρδεψε τα πράγματα όταν συνέδεσε τα «επτά δαιμόνια» που είχε η Μαρία με τα επτά θανάσιμα αμαρήματα. Έτσι, άρχισαν να την προβάλλουν σαν το απόλυτο παράδειγμα αμαρτωλής που μετανόησε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το δέχτηκε ποτέ αυτό και τη θεωρούσε πάντα μια ευσεβή γυναίκα, ενώ και η Καθολική Εκκλησία πολύ αργότερα άλλαξε γραμμή, με τον Πάπα Βενέδικτο να την αποκαλεί πλέον σημαντική μαθήτρια του Ιησού.

Σύμφωνα με την Ευαγγέλιο, ο Χριστός τη γλίτωσε από τα επτά δαιμόνια που την τυραννούσαν κι εκείνη, από ευγνωμοσύνη, έγινε αχώριστη ακόλουθός του. Ήταν εκεί στη Σταύρωση, πήγε στο μνήμα ως μυροφόρος και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδε την Ανάσταση. Αρχικά είδε τον άγγελο που μετακίνησε την πέτρα, μετά δύο αγγέλους μέσα στο μνήμα, και τέλος τον ίδιο τον Χριστό. Μάλιστα στην αρχή τον πέρασε για τον κηπουρό, μέχρι που Εκείνος της είπε το περίφημο «Μη μου άπτου», δηλαδή μην με αγγίζεις.

Αργότερα, βοήθησε την πρώτη χριστιανική κοινότητα στα Ιεροσόλυμα και μετά τον θάνατο της Παναγίας πήγε μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Έφεσο, όπου έζησε εκεί μέχρι που πέθανε.

Από την άλλη, υπάρχουν και τα λεγόμενα «Απόκρυφα Ευαγγέλια» -κείμενα που δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία – τα οποία υποστηρίζουν ότι η Μαρία Μαγδαληνή ήταν ερωμένη ή και σύζυγος του Χριστού. Πάνω σε αυτή την ιδέα βασίστηκαν πολλοί συγγραφείς στα βιβλία τους, όπως ο Καζαντζάκης στον Τελευταίο Πειρασμό, ο Νταν Μπράουν στον Κώδικα Ντα Βίντσι, αλλά και ο Χέμινγουεϊ.

Τέλος, μια παράξενη λεπτομέρεια: στους Καθολικούς, η Μαγδαληνή θεωρείται προστάτιδα για διάφορα επαγγέλματα, από φαρμακοποιούς, αρωματοποιούς και κομμώτριες, μέχρι βυρσοδέψες και κατασκευαστές γαντιών.

Απολυτίκιον

Χριστώ τω δι’ ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τα δικαιώματα, και τους νόμους φυλάττουσα. όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.