Η Μαρία Παπαλεοντίου επιστρέφει για να δροσίσει το καλοκαίρι μας με το «Όλα είναι τώρα». Ένα τραγούδι που κινείται στον χώρο της alternative pop, με μια ατμοσφαιρική και μυστηριώδη αισθητική που δημιουργεί από την πρώτη στιγμή μια έντονα κινηματογραφική αίσθηση.

Μέσα από μία σύγχρονη ενορχήστρωση και έναν διακριτικά σκοτεινό ήχο, αποτυπώνει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα, την εσωτερική αναζήτηση και το άγνωστο, προσκαλώντας τον ακροατή σε ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, ένταση και υπόγεια συναισθηματική φόρτιση.

Οι στίχοι ανήκουν στη Βανέσα Αδαμοπούλου και στον Χάρη Γεωργικόπουλο ενώ η μουσική σύνθεση είναι του Θοδωρή Νεοφώτιστου. Την ενορχηστρωτική επιμέλεια μοιράζονται ο Θοδωρής Νεοφώτιστος με τον Παύλο Καλτουρουμίδη. Κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.