Η Μαρία Παπαλεοντίου επανέρχεται σε γνώριμα μουσικά μονοπάτια με «Το Τραγουδάκι Της Αγάπης», το οποίο κυκλοφορεί μαζί με lyric video από την Panik Oxygen.

«Το Τραγουδάκι Της Αγάπης», σε μουσική και στίχους του εξαιρετικού Κύπριου συνθέτη Γιώργου Καλογήρου, περίμενε υπομονετικά 20 και πλέον χρόνια τη σειρά του για να βγει στο φως. Και πλέον, βρήκε αναπόφευκτα τον δρόμο του γιατί μιλά για το πιο πλήρες συναίσθημα: την αγάπη.

Με μίνιμαλ, παραδοσιακότροπη μελωδία και στίχους γεμάτους αλήθεια, το νέο τραγούδι της Μαρίας Παπαλεοντίου περιγράφει τη χαρά και τον παιδεμό της αγάπης, τη δύναμή της καθώς και την ικανότητά της να μεταμορφώνει τα πάντα, θυμίζοντάς μας το ξεχασμένο νόημα του κόσμου…

Την ενορχήστρωση έκανε ο Παύλος Καλτουρουμίδης, ενώ το lyric video έφτιαξε ο Rayve.