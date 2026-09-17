Μία συνεργασία που θα συζητηθεί ξεκινάει δυναμικά στη Θεσσαλονίκη στις 23 Οκτωβρίου.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου ανεβαίνει στη σκηνή του AYLA και συναντά τον Νίνο σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, ένταση και αγαπημένα τραγούδια!

Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, τη δυναμική ερμηνεία και την ξεχωριστή επικοινωνία που έχει με το κοινό, η Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται να βάλει τη δική της σφραγίδα στις βραδιές του AYLA. Στο πλευρό της, ο μοναδικός Νίνο, ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τις μεγάλες επιτυχίες και τις ερμηνείες που έχουν ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, δυνατές στιγμές, εκπλήξεις και την ενέργεια που χρειάζεται η νυχτερινή Θεσσαλονίκη!

Μια μουσική συνάντηση που έρχεται να ξεχωρίσει και να δώσει τον δικό της παλμό στις νύχτες της Θεσσαλονίκης.

Πρεμιέρα: 23 Οκτωβρίου