Η Μαριάνθη Σοντάκη είναι μια ηθοποιός με ξεχωριστή καλλιτεχνική ευαισθησία, ουσιαστική σκηνική παρουσία και βαθιά αγάπη για το θέατρο που έχει κάτι σημαντικό να αφηγηθεί. Επιλέγει να συναντά κείμενα με περιεχόμενο και κοινωνικό προβληματισμό, αναζητώντας μέσα από τους ρόλους της την ανθρώπινη αλήθεια και τις ιστορίες που αξίζει να παραμείνουν ζωντανές στη συλλογική μνήμη.

Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μακρόνησος» του Μιχάλη Παπαδόπουλου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά, υποδυόμενη τη Μαρία, μία από τις τέσσερις γυναίκες που βίωσαν την εξορία, τον εγκλεισμό και τη βία στη διάρκεια του Εμφυλίου. Ένα έργο βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα και πραγματικές μαρτυρίες, που φωτίζει μια λιγότερο γνωστή αλλά συγκλονιστική πλευρά της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τη συμμετοχή των γυναικών στο αντάρτικο, τις διώξεις που υπέστησαν και τον αγώνα τους για επιβίωση, αξιοπρέπεια και ελευθερία.

Η ίδια εξομολογείται πως την κέρδισε εξαρχής η ανάγκη διάσωσης της συλλογικής μνήμης, ενώ περιγράφει με έντονη συγκίνηση τη συναισθηματική διαδρομή της προσέγγισης του ρόλου της. Η Μαρία, μια νεαρή αντάρτισσα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το αδιανόητο δίλημμα ανάμεσα στο παιδί της και τον αγώνα της, αποτελεί για την ηθοποιό μια βαθιά ανθρώπινη και επώδυνη εμπειρία. Μάλιστα, όπως παραδέχεται, υπάρχουν στιγμές στις πρόβες που δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τους μονολόγους της χωρίς να λυγίσει συναισθηματικά.

Μέσα από τη συζήτησή μας, η Μαριάνθη Σοντάκη μιλά για τη γυναικεία αλληλεγγύη, τη μητρότητα, τη θυσία και την αξιοπρέπεια, αλλά και για τη διαχρονική ανάγκη να ακούγονται οι φωνές των γυναικών που η Ιστορία δεν ανέδειξε όσο τους άξιζε. Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθησή της ότι το θέατρο δεν μπορεί να περιορίζεται στην ψυχαγωγία, αλλά οφείλει να προβληματίζει, να αναδεικνύει τις κοινωνικές στρεβλώσεις και να συνομιλεί με την εποχή του. Δεν παραλείπει, επίσης, να αναφερθεί στη συγκινητική αφιέρωση της παράστασης στη μνήμη της Αλεξίας Παπαλαζάρου, της πρώτης σκηνοθέτιδας της «Μακρονήσου», την οποία θα ήθελε να είχε γνωρίσει προσωπικά.

Με λόγο άμεσο, ειλικρινή και ουσιαστικό, η ηθοποιός μοιράζεται τις σκέψεις της για μια παράσταση που ξεπερνά τα όρια μιας ιστορικής αναδρομής και γίνεται αφορμή για προβληματισμό γύρω από τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη θέση της γυναίκας και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μια συζήτηση για τη δύναμη της μνήμης, τη σημασία της τέχνης και την ανάγκη να μην ξεχνάμε εκείνες που αγωνίστηκαν για έναν δικαιότερο κόσμο.

Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε περισσότερο όταν πρωτοδιαβάσατε τη «Μακρόνησο» του Μιχάλη Παπαδόπουλου και αποφασίσατε να συμμετάσχετε στην παράσταση;

Πάντα με συγκινεί η δράση κάθε ανθρώπου που φροντίζει για την διάσωση της συλλογικής μνήμης. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος μας θυμίζει μία λιγότερο γνωστή σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αυτή της συμμετοχής των γυναικών στο αντάρτικο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Πόσοι από μας γνώριζαν ότι υπήρχαν γυναίκες που δεν περιορίζονταν στην νοσηλεία ή το μαγείρεμα αλλά μάχονταν δίπλα δίπλα με τους άντρες. Σε αυτό το έργο καταγράφονται οι ζωές τεσσάρων από αυτές τις γυναίκες. Το έργο μου δόθηκε από τον Δημήτρη Καρατζιά 1,5 χρόνο πριν και από τότε περίμενα με σχεδόν παιδική ανυπομονησία το ανέβασμά του.

Υποδύεστε τη Μαρία, μία από τις γυναίκες που βίωσαν τον εγκλεισμό και τη βία στη Μακρόνησο. Πώς προσεγγίσατε έναν τόσο σκληρό και συναισθηματικά απαιτητικό ρόλο; Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα;

Η Μαρία την οποία υποδύομα, είναι ένας από τους τέσσερις γυναικείους ρόλους που σκιαγράφησε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ρόλου είναι ότι αυτή η νεαρή αντάρτισσα πήγε στη Χίο- την πρώτη στάση του μαρτυρικού εγκλεισμού της- ήδη σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Όταν σύμφωνα με το νόμο της Φρειδερίκης διατάζουν να μαζέψουν και τα βρέφη βρίσκεται στο σπαρακτικό δίλημμα να διαλέξει ανάμεσα στο παιδί της και τον αγώνα. Να διαλέξει ανάμεσα στην προσωπική της ευημερία και το κοινό καλό. Και υπάρχει η συγκλονιστική σκηνή στην οποία οι άλλες εξόριστες, που κάποιες από αυτές είχαν ήδη χάσει τα δικά τους παιδιά,την παροτρύνουν να υπογράψει και να πάρει το παιδί της μακριά από αυτόν τον τόπο μαρτυρίου. Ως προς τις υποκριτικές δυσκολίες, για μένα δεν υπάρχει ρόλος που να βγαίνει εύκολα. Όλες μου η “γέννες” ήταν ιδιαιτέρως επώδυνες, όμως αυτός ο ρόλος έχει τόσο συγκινησιακή φόρτιση που ειλικρινά περνάω μία φάση στις πρόβες που δεν ξέρω πως θα φτάσω στο τέλος κάποιων μονολόγων χωρίς να αναλυθώ σε κλάματα. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί γενικά είμαι δωρική ηθοποιός και προτιμώ να πάσχει το κοινό και όχι ο ηθοποιός.

Η παράσταση βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες και φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ιστορίας της Μακρονήσου: την εξορία και τα βασανιστήρια των γυναικών. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι να ακούγονται σήμερα αυτές οι γυναικείες φωνές;

Για αιώνες οι γυναίκες είχαν αποκλειστεί από κάθε δημιουργική δραστηριότητα, είτε αυτό σημαίνει τέχνη ή δήμος με την έννοια της πολιτικής πράξης.

Για την ελληνική κοινωνία αυτό που συνέβη τότε στο βουνό ήταν μεγάλη ανατροπή. Γυναίκες που μέχρι τότε είχαν μεγαλώσει με την αντίληψη ότι η θέση τους ήταν στο σπίτι, βρέθηκαν να κρατούν όπλα, να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους.

Προφανώς η θέση της γυναίκας σήμερα δεν έχει σχέση με το παρελθόν, όμως ακόμα υπάρχουν πολλά για να κερδηθούν. Μετά την πανδημία με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες έγινε ξεκάθαρο ότι ακόμα και σήμερα η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως κτήμα. Επίσης οι στατιστικές είναι πολύ διαφωτιστικές. Η μισθολογική ανισότητα στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών σήμερα ανέρχεται στο 13,4%. Αντίστοιχα η πρόσβαση στην εργασία για το 2025 είναι 79,7% για τους άντρες ενώ μόλις 62,3% για τις γυναίκες. Όταν κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά σε αυτά τα στατιστικά συνειδητοποίησα το δρόμο που έχουμε ακόμα να κάνουμε.

Η «Μακρόνησος» δεν μιλά μόνο για τη βία και τον εγκλεισμό, αλλά και για τη φιλία, την αλληλεγγύη, τη μητρότητα και την αξιοπρέπεια. Ποια από αυτές τις ανθρώπινες διαστάσεις θεωρείτε ότι αναδεικνύεται πιο έντονα μέσα από τον ρόλο σας;

Η Μαρία έχει μία ξεκάθαρη εξέλιξη μέσα στο έργο. Η νεαρή αντάρτισσα σύντομα γίνεται μάνα και πια είναι αυτό το στοιχείο που την καθορίζει και αργότερα μία ώριμη γυναίκα που κάνει τον απολογισμό της ζωής της. Η γυναικεία φιλία σταθερά στο έργο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με σκηνές που είναι πραγματικά ακραία συγκινητικές. Η αξιοπρέπεια σε αυτές τις γυναίκες είναι αδιαπραγμάτευτη και η αλληλεγγύη κανόνας επιβίωσης.

Η ιστορία της παράστασης συνομιλεί με το σήμερα, θέτοντας ζητήματα δημοκρατίας, πολιτικής μνήμης και ανόδου της ακροδεξιάς. Πιστεύετε ότι το θέατρο έχει χρέος να παρεμβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του;

Το θέατρο από τη φύση του είναι μία βαθιά πολιτική πράξη. Πέρα από την ψυχαγωγία που μπορεί να προσφέρει και προφανώς είναι πολύτιμη, οφείλει να φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο με πράγματα που αυτός αποφεύγει η προσπερνά. Κατά τη γνώμη μου ένα θέατρο που δεν καταδεικνύει τις κοινωνικές στρεβλώσεις και δεν επεμβαίνει στις δομές και την διεύρυνση της ανθρώπινης εμπειρίας και συνειδητοποίησης δεν επιτελεί το έργο του.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αλεξίας Παπαλαζάρου, της πρώτης σκηνοθέτιδας της «Μακρονήσου». Πώς βιώνετε αυτή την αφιέρωση και τι σημαίνει για εσάς η συνέχιση της διαδρομής ενός έργου που εκείνη αγάπησε και ανέδειξε;

Γνώρισα την Αλεξία Παπαλαζάρου μέσα από αυτή την αφιέρωση. Έψαξα την ιστορία της οικογένειάς της αλλά και την προσφορά της στην τέχνη και τη μάχη της με τον καρκίνο. Αυτές τις μέρες μάλιστα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο της και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γεμίσει με μηνύματα για αυτήν. Λυπάμαι πολύ που δεν τη γνώρισα γιατί κατάλαβα ότι πέρα από σημαντικός άνθρωπος της τέχνης ήταν μία δυνατή, μαχόμενη, εγκάρδια γυναίκα. Είναι βαριά κουβέντα ότι θα συνεχίσουμε τη διαδρομή της, ελπίζω όμως ότι με αυτή τη δουλειά θα καταφέρουμε να την τιμήσουμε. Μακάρι να ήταν μαζί μας και να μας χάριζε την εμπειρία της.

Αν μπορούσατε να απευθυνθείτε στις γυναίκες που έζησαν την εξορία στη Μακρόνησο, τι θα θέλατε να τους πείτε; Και τι πιστεύετε ότι θα είχαν εκείνες να πουν στις γυναίκες του σήμερα;

Οι γυναίκες αυτές μίλησαν σε εμάς με την πράξη τους. Διεκδίκησαν ένα πιο δίκαιο κόσμο παραμερίζοντας ακόμη και αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ή ακόμα και αυτό της μητρότητας, μια που πολλές αναγκάστηκαν να κάνουν μία σκληρή επιλογή ανάμεσα στον αγώνα και στα ίδια τους τα παιδιά. Θα τους έλεγα λοιπόν ότι με αυτή του στη θυσία έγιναν οι μάνες όλων μας και παρόλο που οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα δεν είναι ευνοϊκές , θα ήθελα να μπορούσα να τους διαβεβαιώσω πως αυτή τους η θυσία δεν ήταν μάταιη.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Ονειρεύομαι να ασχοληθώ με σπουδαία κείμενα, μεστά νοήματος, όπως αυτό που δουλεύω τώρα, μία που το θέατρο για μένα ξεκινάει από το λόγο. Ονειρεύομαι ένα θέατρο που δεν θα αρκεί πια η μπακαλιστική συλλογιστική εμένα μου αρέσει και εμένα όχι, ένα θέατρο που θα αντιμετωπίζεται με επιστημονικούς όρους. Ονειρεύομαι ωραίες συνεργασίες με ανθρώπους φωτισμένους, πρόθυμους να μοιραστούν και να προσφέρουν.

Info

Παίζουν: Ασπασία Κράλλη, Ερμίνα Κυριαζή, Θεοδώρα Σιάρκου, Μαριάνθη Σοντάκη.

Από 21 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 18:00.

Διάρκεια: 75′(χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Έν Άθήναις

Ιάκχου 19, Γκάζι, Αθήνα