Ένα ακόμη δυναμικό βήμα στη διεθνή της πορεία πραγματοποιεί η Μαρίνα Σάττι, παρουσιάζοντας τη νέα της συνεργασία με τη δημοφιλή Παλαιστινιο-Ιορδανή καλλιτέχνιδα Zeyne μέσα από το single «A’ti».

Η Μαρίνα Σάττι επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά πως δεν επαναπαύεται καλλιτεχνικά, αναζητώντας διαρκώς νέους ήχους και δημιουργικές συνέργειες. Με σταθερό προσανατολισμό προς το εξωτερικό, καταφέρνει να αναδεικνύει την ελληνική μουσική ταυτότητα σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας παραδοσιακά και βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις.

Το «A’ti» αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της καλλιτεχνικής πορείας, ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις πιο εξωστρεφείς και καινοτόμες παρουσίες της σύγχρονης pop σκηνής, με ήχο που ξεπερνά σύνορα και γλώσσες.

Το τραγούδι κινείται σε σύγχρονους pop ρυθμούς με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, εξερευνώντας την απώλεια, την απόσταση και τη δύναμη της προσωπικής επανεκκίνησης. Μέσα από τις ερμηνείες των δύο καλλιτέχνιδων, δημιουργείται ένα πολυπολιτισμικό ηχητικό σύμπαν, όπου οι αραβικές επιρροές συναντούν σύγχρονες δυτικές φόρμες και διακριτικά ελληνικά στοιχεία.

Η Zeyne είναι μία από τις ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης αραβικής pop, ξεχωρίζοντας για τον ιδιαίτερο ήχο της που συνδυάζει μοντέρνα παραγωγή με έντονες πολιτισμικές αναφορές. Με εκατομμύρια streams και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, συνεχίζει να χτίζει μια δυναμική πορεία πέρα από τα σύνορα της Μέσης Ανατολής.

Info

Φωτογραφία: Fotinos Bakrisioris

Σκηνοθέτης: Ben Cole

Σκηνοθέτης: Toby Leary

Εταιρεία παραγωγής: Pulse Films

Το single «A’ti» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την από τις MDLBEAST Records & Golden Records – Minos EMI, a Universal Music Company.