Στην κορυφή των προτιμήσεων των fans της Eurovision παγκοσμίως παραμένει το «ZARI». Ειδικότερα για το 2025, το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι κατέκτησε τη 10η θέση στην ιστορική λίστα ESC Top 250 του EFR12 Radio, αποτελώντας την κορυφαία ελληνική συμμετοχή στην κατάταξη.

Η διατήρηση της Σάττι στο Top 10 για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει ότι το «ZARI» δεν ήταν απλώς μια εφήμερη επιτυχία, αλλά ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία του θεσμού.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το «ZARI» αποτελεί το δεύτερο τραγούδι από τη χρονιά του (2024) που βρίσκεται στη δεκάδα. Μοναδικό τραγούδι από την ίδια χρονιά που το ξεπερνά είναι το κομμάτι της Κροατίας, το οποίο βρίσκεται μόλις δύο θέσεις πιο πάνω, ενώ το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας.

Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας στο ειδικό αφιέρωμα για τη Celine Dion, μια εμφάνιση που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για τη συγκίνηση και την καλλιτεχνική της ποιότητα.

Η λίστα ESC Top 250 ανακοινώθηκε και φέτος με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση ανά 50 τραγούδια από το EFR12 Radio, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με συμμετοχές φίλων της Eurovision από όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή του chart για το 2025 βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.

Η παρουσία της Μαρίνας Σάττι στο Top 10 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη επιστροφή της στη σκηνή της Eurovision το 2025, επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής και εδραιώνει το “ZARI” ως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού.