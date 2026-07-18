Η ερμηνεύτρια Μαρίνα Βλαχάκη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Έχεις χαθεί», σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του Κωνσταντίνου Ρήγκου. Πρόκειται για ένα συγκινητικό κοινωνικό ζεϊμπέκικο που αγγίζει με ευαισθησία το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας και της αναζήτησης αποδοχής μέσα σε μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα. Με λόγια που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή και μουσική που ξεσηκώνει ,το τραγούδι φωτίζει την άλλη πλευρά των «χαμένων» σήμερα παιδιών -εκείνων που παλεύουν να βρουν μια θέση στον κόσμο.

Η Μαρίνα Βλαχάκη, με την ζεστή και δυναμική φωνή της, αποδίδει το τραγούδι με πάθος και αλήθεια, αναδεικνύοντας το βαθύ του “μήνυμα”, πως πίσω από κάθε παραβατική συμπεριφορά κρύβεται μια πληγή, μια ανάγκη για αγάπη και αποδοχή.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες από το Ogdoo Music και τώρα ήρθε η στιγμή της κυκλοφορίας του Music video , που θα το συνοδεύει. Ένα βίντεο κλιπ που συγκινεί και αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απολυτότητα και το βάθος του τραγουδιού. Για όλες εκείνες τις στιγμές που “έχεις χαθεί” και πασχίζεις μάταια να βρεις μονοπάτι και διέξοδο.

Το τραγούδι «Έχεις χαθεί» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Credits για το τραγούδι:

Ερμηνεία: Μαρίνα Βλαχάκη

Στίχοι : Γιώργος Λεκάκης

Μουσική: Κωνσταντίνος Ρήγκος

Ενορχήστρωση προγραμματισμός : Κωνσταντίνος Ρήγκος

Ακορντεόν: Δημήτρης Παπάδαμης

Μπάσο: Θεμιστοκλής Λεκάκης

Κρουστά: Γιάννης Χατζής

Κιθάρες, τζουρα, φωνητικά :Κωνσταντίνος Ρήγκος

Ηχογράφηση μίξη efoniarecording studios Master grey Studios

Credits για το Μusic video

Σκηνοθεσία: Αντώνης Συμεωνάκης

Κάμερα- Μοντάζ : Νίκος Τσιντήλας

Στίχοι τραγουδιού «Έχεις χαθεί»

Έχεις χαθεί

Έχεις χαθεί και δεν το ξέρεις

Τα ψέματα σου φαίνονται σωστά

Έχεις χαθεί

Έχεις χαθεί και δεν το νιώθεις

Δεν έφτασες του δρόμου ούτε καν τα μισά

Αν κοιτάξεις μέσα σου δε θα σ’ αναγνωρίσεις

Έχασες τους δρόμους του ουρανού

Κάποτε ξεκίνησες για αλλού

Αν κοιτάξεις γύρω σου πόσος μόνος γυρίζεις

Με έναν εφιάλτη τριγυρνάς

Για θυμήσου που ήθελες να πας

Έχεις χαθεί

Έχεις χαθεί δεν το πιστεύεις

Δεν ήτανε παιχνίδι η ζωή

Έχεις χαθεί

Έχεις χαθεί και υποφέρεις

Σε πρόδωσαν οι φίλοι ένα ωραίο πρωί

Αν κοιτάξεις μέσα σου δε θα σ’ αναγνωρίσεις

Έχασες τους δρόμους του ουρανού

Κάποτε ξεκίνησες για αλλού

Αν κοιτάξεις γύρω σου πόσος μόνος γυρίζεις

Με έναν εφιάλτη τριγυρνάς

Για θυμήσου που ήθελες να πας