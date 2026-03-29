Η Μαρινέλλα, με τον θάνατό της, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής που ένωσε το ελληνικό τραγούδι με τον κινηματογράφο και τη νυχτερινή διασκέδαση, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική ιστορία της χώρας.

Ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν με τα τραγούδια της και με το μεγαλείο της φωνής της, μια φωνή που ξεχώριζε για την εντυπωσιακή της έκταση, τη μοναδική χροιά και τη βαθιά εκφραστικότητα, τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις της.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, με το πραγματικό όνομα Κυριακή Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938 και αγαπήθηκε όσο λίγοι καλλιτέχνες από το ελληνικό κοινό. Για πολλούς, η απώλειά της μοιάζει με την απώλεια ενός οικείου και αγαπημένου προσώπου, καθώς κάθε τραγούδι της συνδέθηκε με προσωπικές στιγμές, μνήμες και συναισθήματα.

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Μαρινέλλα ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, τις αγωνίες και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού. Καθιέρωσε το ελαφρολαϊκό τραγούδι και έφερε μια μικρή επανάσταση στη νυχτερινή διασκέδαση, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό και τη σκηνή.

Πέρα όμως από τη σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία, υπήρξε και μια ξεχωριστή προσωπικότητα: γενναιόδωρη, αυθεντική, δυναμική και ατρόμητη. Δεν δίστασε να ζήσει τη ζωή της με τους δικούς της όρους, επιδεικνύοντας θάρρος σε εποχές που η κοινωνία ήταν πολύ πιο αυστηρή και επικριτική. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την τόλμη που απαιτούσαν οι επιλογές της, τονίζοντας πως στάθηκε απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις με ειλικρίνεια και αλήθεια.

Παρά τη μυθική της πορεία, η Μαρινέλλα δεν ένιωσε ποτέ «θρύλος». Παρέμεινε προσγειωμένη, πιστή στις αξίες της δουλειάς, της επιμονής και του μέτρου. Όπως είχε δηλώσει, ένιωθε «χορτασμένη» από τη ζωή, ευγνώμων για τις εμπειρίες και τις “δεκάδες ζωές” που έζησε μέσα από την τέχνη της.

Κι όμως, πέρα από κάθε προσωπική της δήλωση, η αλήθεια είναι πως η Μαρινέλλα υπήρξε θρύλος. Η ζωή της ήταν πράγματι κινηματογραφική – γεμάτη πρωτιές, αγωνίες, έρωτες, χαρές και λύπες. Όλα αυτά συνέθεσαν το πορτρέτο μιας γυναίκας που δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά η ίδια η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού.

Η μεγάλη πορεία της Μαρινέλλας

Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938. Οι γονείς της ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας. Μια οικογένεια φτωχή, αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρόνων, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα» στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert. Στα δώδεκά της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα «Melka» της Θεσσαλονίκης.

Αναδείχθηκε ως τραγουδίστρια… εξαιτίας της ασθένειας μιας άλλης ερμηνεύτριας…

Η Μαρινέλλα ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία ως ηθοποιός κι ένα τυχαίο περιστατικό στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Όταν ήταν 17 ετών, συμμετείχε στο θίασο της Μαίρης Λωράνς, μαζί με ηθοποιούς που έκαναν τότε τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική, όπως η Μάρθα Καραγιάννη, ο Αλέκος Τζανετάκος και ο Κώστας Βουτσάς.

Κατά την περιοδεία στον Παλαμά Καρδίτσας, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και την αντικατάστησε η Μαρινέλλα που γνώριζε πολύ καλά όλα της τα τραγούδια. Η Μαρινέλλα τραγούδησε, επίσης, το κομμάτι «Ο άνθρωπός μου» της Σοφίας Βέμπο, την οποία θαύμαζε.

Εκείνη η μέρα έμελλε να είναι η πιο σημαντική στην καριέρα της. Οι συντελεστές της παράστασης συνειδητοποίησαν ότι είχαν να κάνουν με ένα ακατέργαστο διαμάντι και, έτσι, την έκαναν βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Όταν ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη πώς θα ήταν η ζωή της αν δεν ακολουθούσε το τραγούδι, απάντησε: «Δεν έχω ιδέα. Γιατί από πέντε χρονών τραγουδάω, χορεύω και παίζω θέατρο. Οπότε τώρα είναι κάπως αργά για να σκεφτώ τι άλλο θα μπορούσα να είμαι, αφού το τραγούδι έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, από πολύ νωρίς».

Η Μαρινέλλα γνωρίζει τον Καζαντζίδη

Τον Αύγουστο του 1956 στο κέντρο «Πανόραμα» της Θεσσαλονίκης, η Μαρινέλλα γνωρίζει τον Σ. Καζαντζίδη. Η Μαρινέλλα τραγουδούσε το τραγούδι «Πικρό ψωμί» που έλεγε ο Στέλιος. Όταν η Μαρινέλλα τελείωσε το τραγούδι πλησίασε τον Καζαντζίδη και του εξέφρασε τον θαυμασμό της. Εκείνος – μαγεμένος από την ολοκάθαρη φωνή της, αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες – της επισήμανε πως τραγουδά το λαϊκό με έναν δικό της τρόπο, όχι πολύ βαρύ. Η γνωριμία τους συνεχίστηκε μέσα σε μια βάρκα. Και οι δύο αγαπούσαν πολύ την θάλασσα και το ψάρεμα. Εκεί γεννήθηκε και ο μεγάλος ερωτάς τους. Ο Καζαντζίδης ζητά στη Μαρινέλλα να γίνει το σεγκόντο του.

Μαζί θα καταφέρουν να γίνουν το μεγαλύτερο ντουέτο της Ελλάδος, αξεπέραστο ως τις ημέρες μας. Από το κέντρο «Λουξεμβούργο» της Θεσσαλονίκης όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, κατεβαίνουν στην Αθήνα και από εκεί αρχίζει η ανοδική τους πορεία.

Τραγουδούν τους καλύτερους συνθέτες της εποχής: Τσιτσάνη, Χιώτη, Παπαϊωάννου, Μητσάκη, Ζαμπέτα, Καλδάρα, ∆ερβενιώτη, Μπακάλη κ.α.

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου τους δίνει το «∆υο πόρτες έχει η ζωή». Ο Καζαντζίδης γράφει και ο ίδιος τραγούδια, ενώ επιχειρεί αλλαγές στην λαϊκή του ορχήστρα προσθέτοντας και άλλα όργανα – 3 μπουζούκια, 2 βιολιά, πιάνο, ακορντεόν, μπάσσο, κρουστά και 2 κιθάρες – και μαζί με τη Μαρινέλλα δημιουργούν “Σχολή” στο λαϊκό τραγούδι.

Το 1961 στο “Κεντρικόν” είναι η μεγάλη στιγμή που ο Μ. Θεοδωράκης και ο Μ. Χατζιδάκις συνεργάζονται με τον Στέλιο και τη Μαρινέλλα. Τέσσερα τραγούδια του Μάνου ( Αθήνα, Κουρασμένο παλικάρι, Ο κυρ-Αντώνης, Το πέλαγο είναι βαθύ) και έξι του Μίκη, από τον κύκλο τραγουδιών “Πολιτεία”( Βράχο-βράχο τον καημό μου, Σαββατόβραδο, Έχω μια αγάπη, Το παράπονο, Ο μετανάστης, Καημός) ερμηνεύονται μοναδικά. Ο Μάνος Χατζιδάκις ακούγοντας την Μαρινέλλα αυθόρμητα να κάνει την φούγκα στο “Κουρασμένο παλικάρι” την παρομοίασε με τη Μ. Νίνου στην βελτιωμένη εκδοχή της! «Πού τα έμαθες εσύ αυτά;» τη ρώτησε ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Στέλιος Καζαντζίδης έσπευσε να δώσει εκείνος απάντηση λέγοντας…: «∆ε σου ‘πα Μάνο; Είναι γάτα η μικρή».

Με τον Μίκη θα ξανασυνεργαστούν στο Θέατρο «Πάρκ» στο έργο των Θεοδωράκη – Μπόστ «Όμορφη πόλη» ενώ έμειναν και στο ίδιο σπίτι για 6 μήνες περίπου. Ο Τσιτσάνης δίνει την “Συννεφιασμένη Κυριακή” στο τρίο Καζαντζίδης – Μαρινέλλα – Λύδια και τους επικροτεί για την ωραιότερη ερμηνεία του τραγουδιού του.

Ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος τους δίνουν μεγάλα τραγούδια (“Άπονη ζωή” και “Φτωχολογιά” σε στίχους Λ. Παπαδόπουλου, “Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός” σε στίχους ∆. Χριστοδούλου).

Ο κόσμος της ξενιτιάς και του πόνου βλέπει στη μορφή του Καζαντζίδη το απόλυτο λαϊκό είδωλο. Η Μαρινέλλα με σεμνότητα στέκεται δίπλα του και τον στηρίζει και όλοι μιλάνε για την παρτενέρ του Στέλιου με την υπέροχη φωνή.

Το 1964 ο Χ. Λεοντής τους δίνει να ερμηνεύσουν έναν από τους ωραιότερους κύκλους τραγουδιών, την “Καταχνιά”. Η Μαρινέλλα ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια “Γιατί να γίνω μάνα” και “Ο Νεοζηλανδός” σε στίχους του Βίρβου και κάνει δεύτερη φωνή στα τραγούδια του Καζαντζίδη.

Στα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζονταν υπήρχε το αδιαχώρητο. Τραγούδησαν μαζί με μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού όπως η Π. Πάνου, Γ. Λύδια, Γ. Μπιθικώτσης, Σ. Μπέλλου, Α. Χρυσάφη και πολλούς άλλους.

Είναι αμέτρητα τα τραγούδια που ερμήνευσαν μέχρι το 1965. Τραγούδησαν όλα τα είδη τραγουδιού: έντεχνο, λαϊκό, δημοτικό, ρεμπέτικο. Μαζί γύρισαν όλο τον κόσμο τραγουδώντας για τα προβλήματα της φτώχειας, της ξενιτιάς και της αδικίας που αντιμετώπιζε ο ελληνικός λαός. Τραγούδησαν από την ιστορική “Τριάνα του Χειλά” και του “Κουλουριώτη” μέχρι το “Κάρνεγκι Χόλ” της Ν. Υόρκης και την Όπερα της Φρανκφούρτης. Έζησαν στιγμές λατρείας που πολλοί λίγοι καλλιτέχνες έχουν ζήσει ανά τον κόσμο.ωΣυμμετείχαν σε πολλές ελληνικές ταινίες και σε θεατρικά έργα της εποχής.

Στις 7 Μαΐου του 1964 παντρεύονται και χωρίζουν τον Σεπτέμβρη του 1965. Ο Καζαντζίδης αποφασίζει να σταματήσει τις νυχτερινές εμφανίσεις του στα μαγαζιά για πάντα. Αιτία ήταν – όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος – οι απειλές που δέχονταν από τους ανθρώπους της νύχτας και ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του ένα βράδυ, όταν ένα μπουκάλι πέρασε ξυστά από το κεφάλι του… Είναι αλήθεια πως με τη Μαρινέλλα είχαν βρεθεί πολλές φορές σε καταστάσεις που κινδύνευσε η ζωή τους.

Καζαντζίδης: «Όταν χώρισα με τη Μαρινέλλα, δεν ήθελα ούτε να φάω»

Στο βιβλίο του Θανάση Λάλα «Στέλιος Καζαντζίδης – Θηρίο ανήμερο», ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρει πως δεν μπορούσε να φάει μετά τον χωρισμό του με τη Μαρινέλλα: «Με τη Μαρινέλλα ένιωσα ότι φεύγει η γη κάτω απ’ τα πόδια μου. Όταν βγήκε το διαζύγιο και χωρίσαμε, πέρασα μέρες που δεν ήθελα να βάλω μπουκιά στο στόμα μου… Δεν με ένοιαζε αν θα φάω, πότε θα φάω και τι θα φάω. Τίποτε δεν με ένοιαζε. Είχα αφεθεί. Δεν με ένοιαζε ο εαυτός μου, δεν με ένοιαζε για τίποτα, για έξι μήνες δεν σκεφτόμουν τίποτα.

Δεν κοιμόμουν… Δεν με έπιανε ο ύπνος. Ούτε στον ύπνο μου δεν ησύχαζα. Δεν μπορούσε με τίποτα να βγει από το μυαλό μου… Ό,τι κι αν πήγαινα να κάνω, ήταν εκεί, παρούσα“.

Η Μαρινέλλα στα τέλη του 1965, χωρισμένη πλέον με τον Καζαντζίδη προσπαθεί να στήσει μια προσωπική καριέρα. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα γι’ αυτή αφού οι πρώτες ηχογραφήσεις της στην ΜΙΝΟΣ – με συμμετοχή της στο έργο “Ανάστασις ονείρων” των Χ. Λεοντή – Λ. Παπαδόπουλου – δεν είχαν την επιτυχία εκείνη που θα την έκανε να στηριχτεί στα δικά της πόδια – μολονότι ήταν υπέροχα τραγούδια και πολύ ωραία τραγουδισμένα.

Ηχογραφεί επίσης τραγούδια του Γ. Μαρκόπουλου (“Τα παλικάρια”) του Μ. Πλέσσα (“Έκλαψα χτες”), αλλά κυρίως έχει την υποστήριξη του Γ. Κατσαρού και του Πυθαγόρα, όχι μόνο μουσικά αλλά και ηθικά.

Μεγάλη στιγμή είναι η συμμετοχή της στον Α’ Μουσικό Αύγουστο το 1966 στον Λυκαβηττό, όπου υπό την διεύθυνση του Μ. Θεοδωράκη ερμηνεύει το έργο “Λιποτάκτες” ενώ ηχογραφεί τη “Φαίδρα” και την “Όμορφη πόλη” σε στίχους Γ. Θεοδωράκη σε δισκάκι 45 στροφών.

Το 1967 η Μαρινέλλα ηχογραφεί το τραγούδι του Γ. Ζαμπέτα «Σταλιά-σταλιά». Του το είχε ζητήσει η ίδια να το πει, αφού είχε προηγηθεί η άρνηση της Α. Βουγιουκλάκη να το τραγουδήσει για τις ανάγκες μιας ταινίας. Είναι και η εποχή που φεύγει από την Μίnοs και υπογράφει συμβόλαιο με την Polygram. Το τραγούδι γίνεται η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία της.

Ακολουθεί η πρόταση του Γ. ∆αλιανίδη στον Μίμη Πλέσσα να γράψει ένα «διαφορετικό» τραγούδι για το μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» που θα το ερμηνεύσει η Μαρινέλλα. Το θρυλικό πλέον «Άνοιξε πέτρα», άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στη Μαρινέλλα για το ξεκίνημα μιας μοναδικά λαμπρής προσωπικής καριέρας.

Kυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο 33ων στροφών (είναι από τους πρώτους τραγουδιστές που κυκλοφόρησαν προσωπικούς δίσκους 33ων στροφών).

Το 1968 συναντά δισκογραφικά τον Σ. Καζαντζίδη για τελευταία φορά, ηχογραφώντας έναν κοινό δίσκο 33ων στροφών.

Παράλληλα η Μαρινέλλα καθιερώνει ένα καινούριο είδος τραγουδιού, το ελαφρολαϊκό, ενώ φέρνει κυριολεκτικά επανάσταση στην νυχτερινή διασκέδαση. Τοποθετεί θεατρικούς προβολείς στον χώρο που εμφανίζεται και μεταμορφώνεται από τη “μοιρολογίστρα” του σινεμά και την τραγουδίστρια της “καρέκλας”, σε μια φινετσάτη και λαμπερή σταρ της πίστας, με ακριβό ντύσιμο και κοντοκουρεμένο μαλλί, παρουσιάζοντας ένα είδος show πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

Το θέατρο που υπήρχε μέσα της το έβγαλε στο τραγούδι και στην πίστα. Η κίνηση του κορμιού και των χεριών της ολοένα γινόταν μια τεράστια φλόγα που αγκάλιαζε όλη την σκηνή. Όλη η Ελλάδα μιλά πλέον για το φαινόμενο “Μαρινέλλα” και οι ουρές έξω από το μαγαζί που τραγουδάει είναι ατελείωτες. Πολλές προσωπικότητες ξενυχτάνε με την φωνή της και δηλώνουν φανατικοί θαυμαστές της όπως ο Α. Μινωτής, η Ε. Παπά, ο Μ. Κακογιάννης, η Τ. Καρέζη, ο Μ. Κατράκης η Α. Βουγιουκλάκη, η Ζωή Λάσκαρη και τόσοι άλλοι.

Συγκινητική στιγμή η επίσκεψη της Σοφίας Βέμπο στο καμαρίνι της Μαρινέλλας… Η Βέμπο μόλις άκουσε τη Μαρινέλλα να τραγουδά την “Ερήνη” που είχε ερμηνεύσει παλαιότερα εκείνη, εκμυστηρεύτηκε στον Μίμη Τραϊφόρο πως η Μαρινέλλα το έλεγε καλύτερα από εκείνη!

Το 1969 συμμετέχει στο International Festival στην Βραζιλία με την συνοδεία του Ν. Λαβράνου.

Το 1970 παίρνει δίπλα της τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Γ. Νταλάρα και τραγουδούν μαζί 3 σεζόν, ενώ πραγματοποιεί περιοδεία στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία με τον Ν. Ξανθόπουλο.

Το 1970 συμμετέχει σε φεστιβάλ τραγουδιού στο Rio de Janeiro και με το τραγούδι του Γ. Κατσαρού “Κύρα-Γιώργαινα” κατακτά την 4η Θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Η παρουσία της στο Φεστιβάλ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους. Ακολούθησαν πολύ καλές κριτικές στον τύπο για την φωνή και την σκηνική της παρουσία.

Το 1971 το BBC και η Νάνα Μούσχουρη φιλοξενούν τη Μαρινέλλα ως την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Ελλάδας και τραγουδούν μαζί οι δυο τους με την συνοδεία του συγκροτήματος “Αθηναίοι” και του πρωτοεμφανιζόμενου τότε οργανοπαίκτη Θ. Πολυκανδριώτη.

Tην ίδια χρονιά ηχογραφεί σε δεύτερη εκτέλεση 3 τραγούδια του Μ. Χατζιδάκι και τα περιλαμβάνει στον δίσκο της “Ένας μύθος”, όπως και 12 παλιά ρεμπέτικα σε ενορχήστρωση του Μ. Πλέσσα στον δίσκο “Αθάνατα ρεμπέτικα”.

Με τον Χ. Λεοντή συνεργάζονται πάλι μετά από χρόνια στον δίσκο “12 παρά 5” σε τραγούδια “κρυφά”, με υπαινιγμούς για το αυταρχικό καθεστώς της χούντας.

Η Μαρινέλλα πρωτοπορεί ακόμη μια φορά ηχογραφώντας τις ζωντανές της εμφανίσεις στο “ΣΤΟΡΚ” που κυκλοφόρησαν σε δίσκο 33ων στροφών, ενώ συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Άκη Πάνου που της χαρίζει 2 από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει στην καριέρα της, τον “Πυρετό” και το “Κοίτα με στα μάτια”.

Ο P. Jourdain γυρνά ένα φιλμάκι για την γαλλική και ελληνική τηλεόραση με θέμα την καριέρα της Μαρινέλλας, και η Μαρινέλλα ερμηνεύει τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου που κυκλοφόρησαν μόνο στο εξωτερικό, σε δισκάκι 45 στροφών. Την ίδια χρονιά βρίσκεται στη Γαλλία με τον Στ. Ξαρχάκο.

Το 1972 αρρωσταίνει και εξαφανίζεται για 6 περίπου μήνες, δημιουργώντας ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας της και δίνοντας “τροφή” στις φήμες που ήθελαν να έχει χάσει την φωνή της. Εκείνη όμως που ξέρει πολύ καλά να ξεπερνά κάθε εμπόδιο, γύρισε δριμύτερη ηχογραφώντας το 1973 έναν πολύ σπουδαίο δίσκο, την “Αλβανία” σε μουσική Γ. Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. Μεγάλα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες-μία από τις πιο κλασσικές δουλειές της.

Η παρουσία του δίσκου έγινε στο ∆ημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μοναδική στιγμή η ερμηνεία της στο τραγούδι “Γράμμα από το μέτωπο”, γεμάτο θεατρικότητα και ψυχή.

Το τραγούδι “Μάνα κρύψε το σπαθί” θα θεωρηθεί αντιστασιακό από την Χούντα και θα απαγορευτεί. Την ίδια τύχη θα έχει και το τραγούδι “Πού πάνε εκείνα τα παιδιά” σε στίχους του Πυθαγόρα.

Τον Φεβρουάριο του 1973 συμμετέχει στο φεστιβάλ MIDEM των Καννών με σπουδαίες κριτικές. Μαζί της ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Η εγκυμοσύνη της Μαρινέλλας

Την ίδια χρονιά μένει έγκυος στη μονάκριβη κόρη της Τζωρτζίνα Σερπιέρη, την οποία απέκτησε με τον ιταλικής καταγωγής πρωταθλητή της ιππασίας και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη, και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τον Τύπο, αφού το να είναι ανύπαντρη μάνα – και μάλιστα μία μεγάλη σταρ όπως είναι η Μαρινέλλα – ήταν θέμα ταμπού για την ελληνική κοινωνία.

Η Μαρινέλλα είχε πει: «Ήμουν τόσο τολμηρή για την εποχή μου. Να βλέπεις μια γυναίκα με την κοιλιά να τραγουδάει. Δεν έδωσα ποτέ καμία σημασία. Ζούσα για αυτό το παιδί και δεν με ενδιέφερε τίποτε. Ο κόσμος το ήξερε. Δεν βγήκα ποτέ να πω ποιος, πώς, τι. Ποτέ. Ήξερε ο κόσμος για μια σχέση που είχα. Δεν το έκρυψα, δεν μπήκα στο κουκούλι μου. Βγήκα και είπα “αυτή είμαι”. Με δέχτηκε ο κόσμος έτσι ακριβώς όπως ήμουν, με αγάπησε πιο πολύ, μπορώ να πω. Θάρρος ήθελε. Η κοινωνία τότε δεν μπορούσε να το δεχτεί. Θα μπορούσε να πει “Σαν δεν ντρέπεται”. Ήθελε τόλμη. Ήμασταν δύο τότε που το τολμήσαμε. Εγώ και η Έλενα Ναθαναήλ».

Η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Eurovision

Το 1974, ήταν μια αξέχαστη χρονιά για τη Μαρινέλλα. Έγινε η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε για πρώτη φορά την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με το πασίγνωστο τραγούδι “Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου“. Συγκέντρωσε μόλις 7 βαθμούς και πλασαρίστηκε στην 11η θέση ανάμεσα σε 17 χώρες που συμμετείχαν τότε.

Η Μαρινέλλα μπορεί να μην τα κατάφερε, αλλά είχε πλέον καθιερωθεί ως μία έξοχη ερμηνεύτρια. Το αποκορύφωμα ήρθε το 2003, όταν οι New York Times έγραψαν με αφορμή συναυλία της στις ΗΠΑ:

«Η Μαρινέλλα, μία εξέχουσα μορφή στην ελληνική λαϊκή μουσική. Η φωνή της ήταν γήινη και δυνατή, και η παρουσία της αντάξια μιας ντίβας του θεάτρου σαν χόρευε με βήματα σκερτσόζικα».

Παντρεύτηκε τον Τόλη Βοσκόπουλο φορώντας τζιν

Τον Νοέμβριο του 1973, η Μαρινέλλα παντρεύτηκε τον Τόλη Βοσκόπουλο. Ο γάμος τους ήταν ιδιαίτερος, από πολλές απόψεις.

Δεν έγινε ούτε στη Μητρόπολη Αθηνών, ούτε σε κάποιο γραφικό ξωκλήσι, αλλά στο σπίτι της στο Παγκράτι. Οι νεόνυμφοι πήραν ειδική άδεια από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ξεχωριστές ήταν, επίσης, οι ενδυματολογικές τους επιλογές.

Η Μαρινέλλα φορούσε τζιν, γιλέκο και φούστα μακριά και ο Βοσκόπουλος επίσης τζιν παντελόνι. Με τον Βοσκόπουλο, η Μαρινέλλα ηχογράφησε το “Εγώ κι εσύ” το 1974, το οποίο έκανε ρεκόρ πωλήσεων. Το 1981, χώρισαν.

Μαζί θα ηχογραφήσουν 2 δίσκους και θα παρουσιάσουν λαμπερά σόου στη νυχτερινή Αθήνα. Τα ντουέτα τους χαλάνε κόσμο και όλοι μιλούν για τον δεσμό τους και την κοινή τους καλλιτεχνική πορεία. Τότε είναι η εποχή που η Μαρινέλλα έχει αρχίσει να ενοχλείται από τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με την προσωπική της ζωή.

Όταν απειλήθηκε η ζωή της από έναν εκβιαστή που συστηνόταν ως «αντιστασιακός»

Λίγο μετά το γάμο τους, ο Βοσκόπουλος και η Μαρινέλλα δέχθηκαν απειλές από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο τη μητέρα του Βοσκόπουλου και ζητούσε επίμονα τον τραγουδιστή. Όταν, τελικά, μίλησε με τον Βοσκόπουλο, του είπε: «Ενεργώ δια λογαριασμό του αρχηγού της αντιστασιακής οργανώσεως, την οποία πρέπει να ενισχύσεις εσύ και η γυναίκα σου, με 300 χιλιάδες δραχμές. Αν δε δώσετε τα χρήματα η ζωή σας διατρέχει κίνδυνο. Έχουμε ανάγκη από χρήματα, για να δράσουμε. Ξέρουμε ότι έχεις πολλά λεφτά. Έχεις χρεωθεί με 150 χιλιάδες εσύ, και με άλλα τόσα η γυναίκα σου. Αν δεν τα δώσετε, θα δολοφονηθείτε με υδροκυάνιο».

Ο Βοσκόπουλος συναντήθηκε με τον εκβιαστή, για να του παραδώσει 50 χιλιάδες δραχμές. Είχε, όμως, συνεννοηθεί με την Αστυνομία, η οποία συνέλαβε, τον άνδρα, ο οποίος υποστήριξε στη δίκη του πως εκβίασε το καλλιτεχνικό ζευγάρι, με σκοπό να γίνει διάσημος.

Το 1975 η Μαρινέλλα κυκλοφορεί τον δίσκο της «Για πάντα» συμπεριλαμβάνοντας δύο διεθνείς επιτυχίες του Ντέμη Ρούσσου, το “From souvenirs to souvenirs” και αργότερα το “Velvet mornings” με ελληνικούς στίχους. Παράλληλα προετοιμάζει την

μεγάλη έκπληξη, τη μουσική της συνύπαρξη με τον Κ. Χατζή – κάτι που είχε αρχίσει να συζητιέται από το 1970, αλλά που οι συνθήκες τότε, δεν το επέτρεψαν.

Το 1976 η Μαρινέλλα αφήνει τις μεγάλες πίστες και βρίσκεται στο πλευρό του Κώστα Χατζή, στην πλακιώτικη μπουάτ «Σκορπιός» (συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου). Μαζί δίνουν ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Η Μαρινέλλα χωρίς τις πολυτέλειες της πίστας που την

ανέδειξαν σε ντίβα, μ’ ένα μικρόφωνο και τη συνοδεία του Κ. Χατζή, σείει κυριολεκτικά με τη φωνή της την μπουάτ και προκαλεί το ασταμάτητο και αυθόρμητο χειροκρότημα του κοινού.

Το 1978 είναι μια σημαντική χρονιά για τη Μαρινέλλα αφού αλλάζει εμφανισιακά, αλλά και μουσικά. Μεταμορφώνεται σε ξανθιά, εντυπωσιακή κυρία της πίστας, φέρνει ακριβά μπαλέτα να τη συνοδεύουν στο πρόγραμμά της και συνεργάζεται δισκογραφικά με τον Γιώργο Χατζηνάσιο στον δίσκο «Η Μαρινέλλα του σήμερα», όπου γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

Ο Κ. Κονιτσιώτης θα κινηματογραφήσει τα τραγούδια του δίσκου για την ελληνική και ξένη τηλεόραση. Η Μαρινέλλα ερμηνεύει πολλά είδη τραγουδιού σε αυτόν τον δίσκο: ελαφρολαϊκά, έντεχνα και pop!

Η δήλωση του Φρανκ Σινάτρα για τη Μαρινέλλα

Μάλιστα το 1979 θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη ερμηνεύοντας αποσπάσματα από την «Κάρμεν» με ελληνικούς στίχους, προκαλώντας το αδιαχώρητο στο κέντρο που τραγουδούσε καθώς και ποικίλα σχόλια από τον Τύπο. O F. Sinatra βλέποντας τη Μαρινέλλα είπε πως αν διάλεγε να κάνει η Μαρινέλλα διεθνή καριέρα, 2 βδομάδες θα ήταν αρκετές για να μιλάει γι’ αυτή όλος ο κόσμος!!

Την ίδια χρονιά μοιράζεται την ίδια πίστα με τον σύζυγό της Τόλη Βοσκόπουλο όπου μαζί παρουσίασαν ένα υπερθέαμα με μπαλέτα, θεατρικά σκέτς κ.α. Παράλληλα κυκλοφορεί τον δίσκο “Σ’ αγαπώ” με διάφορους συντελεστές.

Το 1980 κυκλοφορεί τον δίσκο «Η Μαρινέλλα σε τραγούδια της Βέμπο» και ένα όνειρό της γίνεται πραγματικότητα, αφού αγαπούσε τόσο τη Βέμπο. Ο δίσκος πήρε ποικίλες κριτικές για το «μοντέρνο» ύφος του…

Παράλληλα συνεργάζεται πάλι με τον Κώστα Χατζή στην μπουάτ «Σκορπιός» σ’ ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Το Ταμ-Ταμ», με τραγούδια επηρεασμένα από την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική των Ελλήνων των τσιγγάνων και των νέγρων. Η δουλειά τους αυτή ηχογραφείται και κυκλοφορεί, κερδίζοντας την προτίμηση του κοινού με τα μεγάλα τραγούδια αλλά και τις ερμηνείες των δύο τραγουδιστών.

Το 1981 είναι η χρονιά που η Μαρινέλλα συμπληρώνει 15 χρόνια σόλο καριέρας και η εταιρεία της κυκλοφορεί ένα διπλό δίσκο με πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες της ενώ εμπεριέχει και δημοσιεύσεις του ελληνικού και ξένου Τύπου με διθυραμβικές κριτικές για το φαινόμενο «Μαρινέλλα» καθώς και τις γνώμες μεγάλων καλλιτεχνών που εξέφρασαν δημόσια τον θαυμασμό τους για τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Πραγματοποιεί μία μεγάλη περιοδεία στην Αυστραλία και ο Τύπος της προσδίδει τα καλύτερα επίθετα για την καλλιτεχνική της αξία. «Μαρινέλλα σημαίνει θρίαμβος», έγραφε ο Αυστραλιανός Τύπος!

Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί τον δίσκο «Μαρινέλλα» που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και τον παρουσιάζει στο ΖΟΟΜ στην Πλάκα σ’ ένα one woman show. Ο Τύπος έγραψε: «Η Μαρινέλλα φέτος στο ZOOM της οδού Κυδαθηναίων, μας έκανε να ξεχάσουμε ν’ ανάψουμε τσιγάρο!».

Στο ZOOM της Πλάκας, τον χειμώνα 1981-82, η Μαρινέλλα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με αποσπάσματα από musicals (Evita, Jesus Christ Superstar, West side story κ.α.) με χορευτές και τραγουδιστές που αφήνει εποχή. Μοναδική η ερμηνεία της στο τραγούδι της B. Streisand “People” όπου αλλάζει φόρεμα πάνω στην σκηνή, ενώ ο προβολέας φωτίζει μόνο το πρόσωπό της… Αίσθηση προκαλεί η συνεργασία της με τον πρώτο χορευτή της Λυρικής Σκηνής, Α. Χατζή και το μπαλέτο του, όπου σχολιάστηκε πολύ εκείνη την εποχή.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου συμμετέχει στη συναυλία του Μ. Πλέσσα στον Λυκαβηττό – μαζί με τον Γ. Πουλόπουλο – και αποθεώνεται. Την ίδια χρονιά ηχογραφεί δύο τραγούδια του Γ. Σπάρτακου (Θα σε πάρω να φύγουμε, Θα γυρίσεις ξανά).

Το 1982 η Μαρινέλλα πραγματοποιεί περιοδεία με τον Κ. Χατζή σε όλη την Ελλάδα ενώ ετοιμάζει τον δίσκο με τίτλο “Για σένα τον άγνωστο” σε μουσική Γ. Χατζηνάσιου και στίχους Γ. Μπουρμπούλη. Ο δίσκος αυτός τις χαρίζει μεγάλες επιτυχίες όπως το “Καμιά φορά”, το “Είσαι ποτάμι” και πολλά άλλα. Οι εμφανίσεις της στα νυχτερινά μαγαζιά γεμίζουν από την φωτιά της πληθωρικής προσωπικότητας και του ταλέντου της.

Με τον Αντώνη Καλογιάννη ηχογραφεί τρία υπέροχα τραγούδια-με κορυφαίο το τραγούδι «∆εν κλαίω» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Μάριου Τόκα- και πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις.

Το 1984 κυκλοφορεί τον δίσκο «Μεγάλες Στιγμές» με επανεκτελέσεις «κλασικών» τραγουδιών, έντεχνων -κυρίως- συνθετών, (Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Σαββόπουλο, Μούτση, Σπανό και Λοΐζο) δίνοντάς τους μια άλλη διάσταση με την ερμηνεία και την φωνή της. Μαζί της στην πίστα η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και η πρωτοεμφανιζόμενη Κωνσταντίνα τραγουδούν, χορεύουν και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια από το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο.

Το 1985 πραγματοποιεί κοινές εμφανίσεις στην Θεσσαλονίκη με την Βίκυ Μοσχολιού και την Άννα Βίσση, σ’ ένα φιλόδοξο – γυναικείο – πρόγραμμα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Είναι και η πρώτη φορά που συναντιούνται στην σκηνή οι δύο αυτές κορυφαίες μορφές του λαϊκού τραγουδιού, όπου για πολλά χρόνια, ο κόσμος τις είχε τοποθετήσει αντικριστά.

Η επόμενη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «H αγάπη μας» κυκλοφορεί το 1985 που γνωρίζει εμπορική επιτυχία. Ο Κ. Χατζής την συναντά και πάλι δισκογραφικά στο υπέροχο τραγούδι των Α. Παπαδημητρίου – Ρ. Σοφού με τίτλο «Είσαι παντού και πουθενά».

Η Μαρινέλλα εκφράζει ακόμη μια φορά την επιθυμία της να ανεβάσει ένα ολοκληρωμένο musical – όπως ήθελε και παλιότερα να το κάνει, περίπου το 1979 που σκεφτόταν να διασκευάσει την Κάρμεν… Ούτε όμως αυτή τη φορά θα το κάνει.

Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο τραγούδι “Για τα παιδιά” του Α. Παπαδημητρίου, μαζί με τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, που έσμιξαν τις φωνές τους για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το 1986 κυκλοφορεί τον δίσκο με τίτλο “Μια νύχτα” με τραγούδια του Α. Παπαδημητρίου και της Ν. Ζαχά.

Την ίδια χρονιά συνεργάζεται στην πίστα της Νεράιδας με τον Γιάννη Πάριο και όλοι μιλούν για μία από τις κορυφαίες συνεργασίες όλων των εποχών. Οι φωνές τους δένουν απόλυτα και σείουν τον χώρο του μαγαζιού, που γεμίζει ασφυκτικά κάθε βράδυ.

Το 1987 συνεργάζονται και πάλι δισκογραφικά η Μαρινέλλα και ο Κ. Χατζής στον δίσκο με τίτλο “Συνάντηση” σε 12 υπέροχα τραγούδια και πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις στην Κύπρο.

Την ίδια χρονιά η Μαρινέλλα συμμετέχει στον δίσκο “Ριγκ” των Τ. Μπουγά-Κ. Τριπολίτη μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου και την Μ. Κανελλοπούλου. Είναι και ο τελευταίος της δίσκος στην Polygram, έπειτα από 30 χρόνια συνεχούς συνεργασίας.

Η Μαρινέλλα ανακαινίζει το Θέατρο REX και το μετατρέπει σε music hall

Η Μαρινέλλα γυρνά στη δισκογραφική εταιρεία της ΜΙΝΟΣ μετά από 22 χρόνια και κυκλοφορεί τον δίσκο με τίτλο “Τολμώ”. Παράλληλα ανακαινίζει το Θέατρο REX (με την εικαστική προσφορά του Γ. Τσαρούχη) και το μετατρέπει σε music hall. Eκεί θα στεγάσει τρεις από τις ωραιότερες μουσικές παραστάσεις που έχουν ανέβει στην νυχτερινή Αθήνα (1988, 1989 και 1995).

Στην πρώτη μουσική παράσταση (1988) συνεργάζεται επί σκηνής με τον Β. Τσιβιλίκα και τον Γ. Χατζηνάσιο.

Την επόμενη χρονιά συνεργάζεται με τον Σ. Φασουλή και τη ∆ήμητρα Παπαδοπούλου στον ίδιο χώρο. Κυκλοφορεί τον δίσκο “Είσαι μια θύελλα” και τον παρουσιάζει το 1990 στη Νεράιδα, όπου με τον χορευτή και χορογράφο ∆. Παπάζογλου χορεύουν το libertango του A.Piazzolla και αποθεώνονται.

Το 1991 συνεργάζεται δισκογραφικά με τον Τ. Μουσαφίρη και εμφανίζεται ξανά μετά από 5 χρόνια με τον Γ. Πάριο στην Νεράιδα επαναλαμβάνοντας την επιτυχία που είχαν και την προηγούμενη φορά. Εκεί δυστυχώς θα έχει ένα ατύχημα επί σκηνής (σπάσιμο ποδιού).

Επειδή είναι σκληρή επαγγελματίας, δεν έφυγε από τη θέση της, και συνέχισε θαρραλέα και με μεγάλη επιτυχία.

Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί τον δίσκο “η Μαρινέλλα τραγουδά μεγάλες Κυρίες”.

Εκεί ερμηνεύει μεγάλα τραγούδια – διασκευασμένα στα ελληνικά – που έχουν ερμηνεύσει μεγάλες φωνές της παγκόσμιας μουσικής όπως: Shirley Bassey, Mina, Amalia Rodrigues, Sarah Vaughan, Dalida κ.α.

Παράλληλα ετοιμάζει την μεγάλη περιοδεία της στην Αμερική μαζί με τον Μ. Μητσιά και την Σ. Βόσσου. Η περιοδεία θα στεφθεί με τεράστια επιτυχία, γεμάτη ατελείωτα «encore». Η Μαρινέλλα χορεύει το libertango του Α. Piazzola με τον ∆. Παπάζογλου και ο κόσμος τους χειροκροτά όρθιος…!

Τον Φεβρουάριο του 1993 ο Σ. Φασουλής σκηνοθετεί show με τη Μαρινέλλα για την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Η Μαρινέλλα ηχογραφεί για τις ανάγκες του show εκ νέου τις μεγάλες επιτυχίες της που την καθιέρωσαν και παρουσιάζει την καινούρια δισκογραφική της δουλειά με τίτλο «Το ξημέρωμα του έρωτα».

Τα πράγματα στη νυχτερινή ζωή έχουν αλλάξει και βρίσκουν τη Μαρινέλλα να διαφωνεί με τον καινούριο τρόπο διασκέδασης. Έχει ήδη αφήσει τις νυχτερινές πίστες από το 1992 και αποφασίζει να μην ξαναεμφανιστεί σε αυτές. Είναι η περίοδος που έχει ανάγκη να αποστασιοποιηθεί από τα πράγματα, να εκφράσει την άρνησή της στην προχειρότητα και την ευκολία των καιρών, και να δώσει στον εαυτό της περισσότερες προσωπικές στιγμές.

Το 1994 θα επισκεφτεί την Κύπρο, όπου και δίνει μια σειρά συναυλιών μαζί με τον Γ. Γεωργιάδη και την χορωδία του.

Mετά τη σύντομη απουσία της, η Μαρινέλλα επιστρέφει δυναμικά, αλλά και ανατρεπτικά. Αρχικά, πραγματοποιεί μία περιοδεία (άνοιξη 1995) στην Αλβανία μετά από 18 χρόνια, και ο κόσμος κατασυγκινημένος την σιγοντάρει στο «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», και την αποθεώνει.

Η μεγάλη έκπληξη δεν αργεί να έρθει. Η πρώτη εμφάνισή της στο Ηρώδειο πραγματοποιείται με τη μουσική παράσταση “Γυναικών Πάθη” σε σκηνοθεσία Σ. Τσακίρη. Η παράσταση δομείται από χορικά του Ευριπίδη που έχουν συνθέσει σύγχρονοι συνθέτες (Κουρουπός, Λεοντής, Κραουνάκης, Χριστοδουλίδης). Η Μαρινέλλα – κορυφαία του χορού και σύγχρονη τραγωδός – πιστοποιεί τον τίτλο που της έδωσε κάποτε ο Α. Μινωτής, αυτόν της “Εκάβης του Ελληνικού τραγουδιού”.

Η παράσταση με έναν δυναμικό χορό και τη Μαρινέλλα να ξαφνιάζει με τη δραματικότητα της όλης της παρουσίας – ερμηνείας, κερδίζει το κοινό που βλέπει τη Μαρινέλλα να έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με ό,τι είχε κάνει μέχρι τότε, και να κερδίζει το στοίχημα που είχε βάλει η ίδια με τον εαυτό της: πως θα τα καταφέρει… Η παράσταση αυτή απέσπασε ποικίλα σχόλια και ο θεατρολόγος Κ. Γεωργουσόπουλος έγραψε πως ήταν ο καλύτερος χορός των τελευταίων 20 χρόνων!

O Β. ∆ημητρίου γράφει τη μουσική και τα τραγούδια για την τηλεοπτική σειρά του Κ. Κουτσομύτη “Πρόβα νυφικού” και καλεί την Μαρινέλλα να τα ερμηνεύσει. Η “Πρόβα νυφικού” είναι και ο τελευταίος της δίσκος στην ΜΙΝΟΣ.

Ακολουθεί μια πλούσια μουσική παράσταση στο REX σε σκηνοθεσία ∆. Παπάζογλου την σεζόν 1995-1996. H μεγάλη κυρία δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας και χορού σε μία από τις ωραιότερες παραστάσεις που έχουν ανέβει στην Αθήνα.

Κορυφαία στιγμή η ερμηνεία του τραγουδιού “Άνοιξε πέτρα” με την συνοδεία μόνο κρουστών στο τέλος του α’ μέρους.

Η εμφάνιση της κορυφαίας ερμηνεύτριας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 27 Απριλίου 1998 σε μουσική επιμέλεια του Λ. Λιάβα ήταν πραγματικά ένας θρίαμβος.

Η φωνή-ψυχή στην ωριμότερη στιγμή της και ο χρόνος “ηττημένος” μπροστά στο μεγαλείο του ταλέντου, αλλά και του μυαλού της. Μοναδική στιγμή η ερμηνεία του τραγουδιού “Έλα γι΄ απόψε” του Χαιρόπουλου – ‘ένα μικρό μονόπρακτο’ όπως πετυχημένα χαρακτηρίστηκε – όπου η Μαρινέλλα ξετυλίγει όλες εκείνες τις πτυχές της τέχνης της, που την ανέδειξαν σε κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Το πρόγραμμά της με τίτλο “Η Μαρινέλλα τραγουδά και θυμάται” παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο, καθώς και σε ανοιχτά θέατρα, σε όλη την Ελλάδα.

Το 1999 επιστρέφει με έναν καινούριο κύκλο συναυλιών με τίτλο “Με βάρκα το τραγούδι”, σε μουσική επιμέλεια Λ. Λιάβα. Η Μαρινέλλα ερμηνεύει για πρώτη φορά ξένα τραγούδια στην μητρική τους γλώσσα από την Κ. Ιταλία, την Ισπανία, τα φάντο της Πορτογαλίας, την Τουρκία, αλλά και τραγούδια των Τσιγγάνων. Η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε πρώτα στην Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Ηρώδειο και μια θρυλική εμφάνιση στο Ο.Α.Κ.Α με παρουσία 25.000 ατόμων που αποθέωσαν την ντίβα.

“Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”

Το 2000 η Μαρινέλλα πρωταγωνιστεί στην σειρά του Κ. Κουτσομύτη “Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” υποδυόμενη την θιασάρχη ενός μπουλουκιού στα χρόνια του Εμφυλίου. Ο Σ. Κραουνάκης υπογράφει τα τραγούδια της σειράς και η Μαρινέλλα γυρνά πολύ πίσω, στις θεατρικές της καταβολές και ερμηνεύει με πάθος και νοσταλγία.

Τον Μάρτιο του 2001 τραγουδά για φιλανθρωπικό σκοπό στο “Ιntercontinental” σε κλειστό κύκλο καλεσμένων.

Τον Μάιο του 2002 συμμετέχει στην επέτειο των 50 χρόνων μουσικής του Μ. Πλέσσα στο Ηρώδειο, ερμηνεύοντας μοναδικά μεγάλα τραγούδια του συνθέτη μαζί με τον ∆. Μητροπάνο και την Ε. Αρβανιτάκη.

Τον Νοέμβριο πραγματοποιεί κοινές εμφανίσεις με τον Γ. Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. “Μαζί” βρίσκονται μετά από 30 χρόνια και ενώνουν τις φωνές τους σε μεγάλα τραγούδια. Η Μαρινέλλα φανερά ανανεωμένη κερδίζει τους κριτικούς και το κοινό με την άφθαρτη φωνή-φαινόμενο- αλλά και την κομψότατη εμφάνισή της.

Το 2003 πραγματοποιούν “μαζί” μια περιοδεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τεράστια αποδοχή του κοινού και πολύ καλές κριτικές. Oι ΝΕW YORK TIMES έγραψαν για την Μαρινέλλα: «Γήινη φωνή με μεγάλη γκάμα που συναρπάζει, και εκφραστικότητα που ταιριάζει σε ντίβες του Θεάτρου…»

To 2004 κυκλοφορεί την καινούρια δισκογραφική της δουλειά με τίτλο “Άμμος ήτανε” σε μουσική Ν. Αντύπα και στίχους της Λ. Νικολακοπούλου και πραγματοποιεί καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Επίσης ανεβάζει την μουσική παράσταση “Φωνή από φως” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή και χορογραφίες του ∆. Παπάζογλου με μεγάλη αποδοχή του κοινού. Μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της παράστασης η εισαγωγή του δεύτερου μέρους της, όπου η Μαρινέλλα τραγουδάει ένα tango που της έγραψαν ο Ν. Αντύπας και η Λ. Νικολακοπούλου κατεβαίνοντας μια σκάλα που περιτριγυρίζεται μόνο από κόκκινο βελούδο που καλύπτει όλη την σκηνή…

Η εμφάνισή της στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είναι υπέροχη και μεγαλοπρεπής. Ο ξένος Τύπος μιλά για την “ξανθιά ντίβα” και η η εθνική τηλεόραση της Κίνας την παρουσιάζει ως “Σύμβολο της Τελετής Λήξης”.

Το καλοκαίρι του 2005 συμμετέχει στη συναυλία – αφιέρωμα στη μεγάλη ερμηνεύτρια Β. Μοσχολιού μαζί με κορυφαίες ερμηνεύτριες όπως η Χ. Αλεξίου, η ∆. Γαλάνη, η Τ. Τσανακλίδου, η Γλυκερία, η Ε. Αρβανιτάκη.

Στα τέλη του 2005 κυκλοφορεί τη νέα δουλειά της με τίτλο “Τίποτα δε γίνεται τυχαία” σε μουσική και στίχους του Γ. Θεοφάνους που γνωρίζει επιτυχία και γίνεται Χρυσός.

Με ένα εκπληκτικό σύγχρονο ταγκό με τίτλο “Άναψε φώτα” που της έγραψε ο Γ. Θεοφάνους, θα ανοίξει τις δύο καλοκαιρινές της συναυλίες στο Ηρώδειο (2006), που έγιναν για φιλανθρωπικό σκοπό (σύλλογος ΕΛΠΙ∆Α).

Τον Ιούνιο συμμετέχει στο αφιέρωμα για το στιχουργικό έργο του Λ. Παπαδόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και αποθεώνεται μαζί με σημαντικούς τραγουδιστές όπως ο Γ. Νταλάρας, η Γλυκερία κ.α.

Τον Νοέμβριο επιστρέφει έπειτα από 10 χρόνια στη νύχτα και εμφανίζεται στο “Αθηνών Αρένα” μαζί με τον Α. Ρέμο. Είναι το γεγονός του χειμώνα αφού η επιστροφή της -“έτσι ξαφνικά”- στη νυχτερινή διασκέδαση στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Στο τέλος του προγράμματός της το κοινό σηκώνεται και την χειροκροτά όρθιο-πράγμα πρωτόγνωρο για τέτοιου είδους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Η συμπλήρωση 50 χρόνων στο τραγούδι, τη βρίσκει στο απόγειο της καριέρας της και της προσδίδει καλλιτεχνικές διαστάσεις που πλέον ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Το 2007, ο Σύνδεσμος Φίλων Ευρωπαϊκής Ιδέας (Σ.Φ.Ε.Ι.) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Μακεδονίας – Θράκης, τη Νομαρχία και του Δήμου Θεσσαλονίκης, της διοργάνωσε μια τιμητική βραδιά με τίτλο «50 χρόνια Μαρινέλλα», όπου τη βράβευσε για την συνολική προσφορά της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης”, στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία πλήθους κόσμου. Αντίστοιχες βραβεύσεις υπήρξαν στις 27 Μαρτίου, όπου το μηνιαίο περιοδικό Life & Style βράβευσε για δεύτερη φορά τη Μαρινέλλα ως “Ερμηνεύτρια της Χρονιάς ’07”, αλλά και στις 29 Οκτωβρίου, όπου η Μαρινέλλα τιμήθηκε από τα Μουσικά Βραβεία Αρίων, στην έκτη τους απονομή Μουσικών Βραβείων.

Το 2008, στις 25 Φεβρουαρίου, η Μαρινέλλα αφηγήθηκε αποσπάσματα από το βιβλίο του Παναγιώτη Κουνάδη “Ο αινιγματικός κος Μίνως” στην παρουσίασή του στο Μουσείο Μπενάκη και τραγούδησε μαζί με τους Γιώργο Νταλάρα, Χάρις Αλεξίου και Γιάννη Πάριο τα τραγούδια «Ο Αντώνης ο βαρκάρης» και «Το μινόρε της αυγής».

Τον ίδιο χρόνο πήρε μέρος στις συναυλίες με τίτλο “Τραγουδώ το νησί μου” σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους τραγουδώντας με τον Πέτρο Γαϊτάνο και τον Αντώνη Ρέμο Κύπριους Ποιητές, στην Τάφρο Ντ’ Αβίλα της Λευκωσίας (11 Σεπτεμβρίου) και στο Ωδείον Ηρώδη του Αττικού (7 και 8 Οκτωβρίου). Συμμετείχαν οι Άλεξ Παναγής, Γιωργής Τσουρής και Μαριάμ Βενιζέλου, ενώ συνόδευε η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση Γιώργου Ζαχαρίου και η χορωδία Άρης Λεμεσού.

Η Μαρινέλλα, ερμήνευσε τα τραγούδια «Άδεια θρανία» σε ποίηση Ανδρέα Παστελλά, «Σήμερον που σ’ αντίκρυσα (Ξύπνα Γληόρη)» ο επικήδειος λόγος της Αντωνούς Αυξεντίου για τον γιο της και ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, «Η λησμονημένη» σε ποίηση Μάνου Κράλη, «Το τελευταίο λεωφορείο» σε ποίηση Κυριάκου Χαραλαμπίδη, «Το γράμμα και η οδός» σε ποίηση Γιάννη Παπαδόπουλου κ.α. Το τραγούδι «Σήμερον που σ’ αντίκρυσα (Ξύπνα Γληόρη)» κυκλοφόρησε πρώτη φορά δικτυακά σε μορφή MP3 από τον ιστότοπο της εφημερίδας “Καθημερινή” της Κύπρου, στις 1 και 2 Απριλίου 2012, ενώ όλο το μουσικό έργο κυκλοφόρησε στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2014.

Στις 6 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου εμφανίστηκε στο “Διογένης Studio” με τον Γιάννη Πάριο. Οι εμφανίσεις τους τελείωσαν στις 5 Απριλίου του επόμενου χρόνου.

Στις 17 Ιουνίου του 2009 το μηνιαίο περιοδικό Life & Style βράβευσε για τρίτη φορά τη Μαρινέλλα ως “Ερμηνεύτρια της Χρονιάς”, σε μια κοσμική εκδήλωση στο Αθηνών Αρένα, η οποία προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι STAR, με τίτλο “Γυναίκες της Χρονιάς 2008”.

Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου η Μαρινέλλα συμμετείχε σε δύο συναυλίες-αφιερώματα στον Στέλιο Καζαντζίδη -ύστερα από δική της πρωτοβουλία- με τον τίτλο “Η φωνή ζει” (στις 18 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, και στις 23 Σεπτεμβρίου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης), για τις ανάγκες ανέγερσης ενός ξενώνα για ορφανά και απροστάτευτα παιδιά με ειδικές ανάγκες του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας “Αρωγή”. Δίπλα της στάθηκαν ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Γλυκερία και ο Πασχάλης Τερζής.

Δεκαετία 2010

Από τις 15 Απριλίου 2010, η Μαρινέλλα πρωταγωνίστησε στη μουσικοθεατρική παράσταση “Μαρινέλλα – Το Μιούζικαλ” των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή και χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Θέατρο Παλλάς, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (από τις 5 Ιανουαρίου 2011) και ολοκληρώθηκε με μια σύντομη καλοκαιρινή περιοδεία το καλοκαίρι του 2011.

Συμπρωταγωνίστησαν οι ηθοποιοί Αντώνης Λουδάρος, Ευαγγελία Μουμούρη, Μέμος Μπεγνής, Τζένη Μπότση και συμμετείχαν ακόμη δώδεκα ηθοποιοί και χορευτές. Στις 11 Οκτωβρίου, ο θεατρολόγος Κώστας Γεωργουσόπουλος έγραψε πως η Μαρινέλλα “Δεν είναι απλά αυτό που ονοµάζουµε ακτινοβολία, επικοινωνιακό τέρας, είναι µία Σειρήνα, σαν τις οµηρικές, που µπορεί να αναστατώσει και να σαγηνεύσει και τον τυφλό και τον κουφό, τον τυφλό µε τη φωνή, τον κουφό µε το λάλο, κυριολεκτικά, άγαλµα. Ω! ναι, έχουµε κι εµείς την Πιαφ και την Γκάρλαντ και το µιούζικαλ που της αξίζει.…».

Το χειμώνα του 2011-2012 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο “Βοτανικός” από τις 11 Νοεμβρίου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Σταμάτη Φασουλή. Μαζί τους, ήταν και ο Παναγιώτης Πετράκης. Στις 2 Ιουλίου 2012, πραγματοποίησαν μια κοινή συναυλία στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Λάρνακας, στην Κύπρο.

Στις 18 Απριλίου 2013, η Μαρινέλλα έδωσε μια μεγάλη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, στο Κέντρο Πολιτισμού «İş Sanat». Μαζί της, ήταν και ο Κώστας Καραφώτης. Ο Τουρκικός Τύπος έγραψε: “Ege’nin karşi yakasindan efsanevi bir sesi ağirladi, sanatçı, performansı boyunca muhteşem dansları ve olağanüstü sesi ile seyirciyi büyüledi (Μια θρυλική καλλιτέχνις που εντυπωσίασε το κοινό με την υπέροχη παρουσία και την εξαιρετική φωνή της, καθόλη τη διάρκεια της παράστασης!)”.

Το 2013-2014 η Μαρινέλλα μαζί με τον Κώστα Χατζή παρουσίασε ξανά το “Ρεσιτάλ”, σχεδόν 37 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία επί σκηνής, στο Θέατρο Παλλάς (από τις 25 Ιανουαρίου 2013) και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (29 έως 31 Μαρτίου 2013) ενώ πραγματοποίησε και δύο καλοκαιρινές περιοδείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια των παραστάσεων επιμελήθηκε ο Φίλιππος Παπαθεοδώρου και την σκηνοθεσία ο Σταμάτης Φασουλής. Σημειώνουμε ότι ο δίσκος του “Ρεσιτάλ” είχε ηχογραφηθεί ζωντανά το 1976 και είναι ένας από τους εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Από τις 22 Ιανουαρίου 2014, η Μαρινέλλα πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ – υπερπαραγωγή “Η Μαρινέλλα συναντά τη Βέμπο” στο Θέατρο Badminton, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Πέτρος Ζούλιας, τη μουσική επιμέλεια ο Λάμπρος Λιάβας και τις χορογραφίες ο Φωκάς Ευαγγελινός. Συμμετείχε ένας πενηνταμελής θίασος (λ.χ. Χρήστος Στέργιογλου, Μιχάλης Μαρίνος, Χριστίνα Αλεξανιάν, Χρήστος Πλαΐνης, Νεφέλη Ορφανού, Τάσος Κωστής κ.α.). Η παράσταση παρουσιάστηκε και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαρτίου 2014, με τους ίδιους συντελεστές.

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε ένα νέο μουσικό έργο για τη φωνή της Μαρινέλλας, μελοποιώντας την περίφημη “Σονάτα του σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου. Παρουσιάστηκε στον χώρο της “Πειραιώς 260” σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη στις 15, 16 και 17 Ιουλίου 2015 (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου), όπου ενθουσίασε κοινό και κριτικούς. Στο πιάνο, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Τον Απρίλιο του 2016, τραγούδησε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα «Ομόνοια» Γαστουρίου Κέρκυρας και τη Χορωδία Αχαράβης Κέρκυρας στο Θέατρο Παλλάς (11, 12 και 18 Απριλίου) και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (22 και 23 Απριλίου) σε ενορχηστρώσεις του Νικόλα Αναδολή. Ακολούθησε μια μεγάλη συναυλία, με τους ίδιους συντελεστές, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, στις 29 Ιουλίου 2016.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Μαρινέλλα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο παρουσίασε τη μουσικοθεατρική παράσταση “Μαρινέλλα – Ζαχαράτος στον Καθρέφτη του Παλλάς” στο Θέατρο Παλλάς, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, κείμενα του Γιάννη Ξανθούλη, μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου. Συμμετείχαν και δέκα νεαροί ηθοποιοί και χορευτές. Η παράσταση παρουσιάστηκε και στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 2017.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου η Μαρινέλλα με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Νικολόπουλο έκαναν περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με τη μουσική παράσταση “Όσο υπάρχεις, θα υπάρχω”.

Το 2017-2018 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με την Ελένη Βιτάλη και την Γλυκερία, παρουσιάζοντας σε Ελλάδα και Κύπρο τη μουσική παράσταση “Γυναικεία υπόθεση”.[58] Από τις 24 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησαν μουσικές εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο “Γκάζι Live” της Αθήνας, σε σκηνοθεσία του Νίκου Σούλη.

Το 2018-2019 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με τους Κώστα Μακεδόνα, Έλενα Παπαρίζου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και Ήβη Αδάμου στη μουσική παράσταση “Η μουσική είναι ζωή” η οποία παρουσιάστηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στην “Πύλη Α'”, και έπειτα στην Αθήνα, στο “Diogenis Studiο”. Το καλοκαίρι του 2019, το πρόγραμμα περιόδευσε σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς τους αδελφούς Τσαχουρίδη.

Δεκαετία 2020

Στις 3 και 17 Φεβρουαρίου 2020 η Μαρινέλλα παρουσίασε τη μουσική παράσταση “Μαρινέλλα – Ο Μύθος” στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος) με τη συνοδεία της «Φιλαρμόνιας» Ορχήστρας Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ερμηνεύοντας επιτυχίες από την εξηντάχρονη πορεία της («Όμορφη πόλη», «Στα περβόλια», «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Ό,τι τραγουδώ», «Έλα γι’ απόψε», «Άνοιξε πέτρα», «Τ’ αθάνατο νερό» κ.α.). Μέρος των εσόδων από τις δύο συναυλίες διατέθηκαν για τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Στις 27 Ιανουαρίου, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ανακήρυξε τη Μαρινέλλα ως «Καλλιτέχνη για την ΕΛΠΙΔΑ» δια βίου, απονέμοντάς της τιμητική πλακέτα για την προσφορά της στο έργο του Συλλόγου. Το γεγονός έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο Ογκολογικής Μονάδας Παίδων του Σωματείου, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου για τις παραστάσεις.

Δισκογραφία

Στούντιο Άλμπουμ

Το εξώφυλλο του άλμπουμ «Η αγάπη μας», Φεβρουάριος του 1985.

1964: Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Μεγάλες επιτυχίες

1965: Χρυσός δίσκος Καζαντζίδη & Μαρινέλλας

1967: Αναπολώντας με τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Μαρινέλλα

1969: Σταλιά – σταλιά

1969: Καζαντζίδης & Μαρινέλλα

1969: Όταν σημάνει Εσπερινός

1969: Μαρινέλλα

1970: Ένα τραγούδι είν’ η ζωή μου

1970: Kazantzidis & Marinella sing Greek songs

1971: Μαρινέλλα (Ένας μύθος)

1972: Αθάνατα Ρεμπέτικα

1973: Αλβανία

1974: Μαρινέλλα για πάντα (Κύπρος)

1974: Μαρινέλλα & Βοσκόπουλος

1974: Μαρινέλλα & Τόλης Βοσκόπουλος – Εγώ και ‘συ

1975: Μαρινέλλα για πάντα

1976: Άλλη μια φορά

1977: Μαρινέλλα & Αθηναίοι

1978: Η Μαρινέλλα του σήμερα

1979: Σ’ αγαπώ

1980: Η Μαρινέλλα σε τραγούδια της Βέμπο

1981: Μαρινέλλα (Για σένανε μπορώ)

1983: Για σένα τον άγνωστο

1984: Μεγάλες στιγμές

1985: Η αγάπη μας

1986: Μια νύχτα

1987: Μαρινέλλα & Κώστας Χατζής – Συνάντηση

1988: Τολμώ

1989: Είσαι μια θύελλα

1990: Λέγε μου «Σ’ αγαπώ»

1991: Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Τα τραγούδια της Αμερικής

1992: Η Μαρινέλλα τραγουδά Μίμη Πλέσσα

1992: Η Μαρινέλλα τραγουδά Μεγάλες Κυρίες

1993: Το ξημέρωμα του έρωτα

1994: Η Μαρινέλλα τραγουδά Χατζηνάσιο

1995: Τα πρώτα μου τραγούδια (1967 – 1970)

1996: Τα πρώτα μου τραγούδια no. 2 (1971 – 1974)

1997: Για πρώτη φορά

1997: Τραγούδια από τις 45′ στροφές

2004: Άμμος ήτανε

2005: Τίποτα δεν γίνεται τυχαία

Ζωντανές ηχογραφήσεις

1972: Μια βραδιά με την Μαρινέλλα

1973: Μια βραδιά με την Μαρινέλλα no. 2

1976: Μαρινέλλα & Κώστας Χατζής – Ρεσιτάλ

1980: Μαρινέλλα & Κώστας Χατζής – Το ταμ ταμ

1998: Η Μαρινέλλα τραγουδά και θυμάται

1999: Με βάρκα το τραγούδι

2003: Μαρινέλλα & Γιώργος Νταλάρας – Μαζί

2007: Μαρινέλλα & Αντώνης Ρέμος – Live

Σάουντρακ

1971: Ένα καράβι γεμάτο τραγούδια

1991: Η Παριζιάνα

1995: Η πρόβα του νυφικού

1995: Γοργόνες και μάγκες

2000: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες

Συμμετοχές

1962: Μίκης Θεοδωράκης – Ελληνική σερενάτα

1963: Κώστας Βίρβος no. 1 – Πίκρες και χαρές

1963: Μίκης Θεοδωράκης no. 1

1963: Holiday in Greece

1965: Stelios Kazantzidis sings

1965: The voice of Stelios Kazantzidis

1965: Στέλιος Καζαντζίδης no. 2

1965: Βασίλης Τσιτσάνης – Συννεφιασμένη Κυριακή

1965: Μάνος Χατζιδάκις – Πρώτη εκτέλεση

1965: Χρήστος Λεοντής – Καταχνιά

1965: Στέλιος Καζαντζίδης no. 3

1965: Τραγούδια της ξενιτιάς

1965: Δώδεκα μεγάλες επιτυχίες του Μίκη Θεοδωράκη

1965: Στέλιος Καζαντζίδης – Τραγουδήστε μαζί μου

1965: Ρετσίνα και μπουζούκι no. 3

1966: Χρήστος Λεοντής – Ανάσταση ονείρων

1968: Kazantzides

1968: Στέλιος Καζαντζίδης

1970: Στέλιος Καζαντζίδης – Στιγμές

1970: V Festival Internacional Da Canção Popular – Rio (Parte Internacional)

1971: 12 Σύγχρονα λαϊκά χρώματα

1971: Χρήστος Λεοντής – Δώδεκα παρά πέντε

1972: Στέλιος Καζαντζίδης no. 4

1972: Το 13άρι της επιτυχίας

1973: Njihovi uspesi

1974: Eurovision 1974

1974: Μίκης Θεοδωράκης no. 2

1974: Κρυφά Μηνύματα 1967 – 1974

1974: Στέλιος Καζαντζίδης no. 5

1975: Τόλης Βοσκόπουλος – Εγώ τι έχω και τι θα ‘χω

1976: Τόλης Βοσκόπουλος – Σμυρναΐικα και λαϊκά

1976: Το 13άρι της επιτυχίας Νο5

1976: Τόλης Βοσκόπουλος – Όταν τραγουδώ

1976: Στέλιος Καζαντζίδης no. 6 · Μαρινέλλα

1976: Μίκης Θεοδωράκης – Πολιτεία

1976: Επιτυχίες με τους: Νο5

1977: Νάσος Παναγιώτου – Ήλιε μεγάλε

1977: Ο Καζαντζίδης σε Δημοτικά τραγούδια

1977: Δημοτική ανθολογία no. 3

1977: Στέλιος Καζαντζίδης no. 8

1978: Στέλιος Καζαντζίδης – Μοναξιά μου

1978: Τόλης Βοσκόπουλος – Τραγούδα θεατρίνε!

1979: Άκης Πάνου – Άσε με ζωή

1980: Τόλης Βοσκόπουλος – 80

1980: 30 μεγάλες επιτυχίες

1980: Το 13άρι της επιτυχίας Νο9

1981: Γιάννης Καλατζής – Για όλους

1981: Βοσκόπουλος – Καρδιά μου μόνη

1981: Στέλιος Καζαντζίδης 1953-60

1981: Στέλιος Καζαντζίδης 1961-63

1982: Τόλης Βοσκόπουλος – Δεν θέλω να θυμάμαι

1982: Ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγουδά Μπάμπη Μπακάλη

1982: Στέλιος Καζαντζίδης – Η μεγαλύτερες επιτυχίες του

1982: Επιτυχίες του σήμερα Νο1

1983: Επιτυχίες του σήμερα Νο2

1983: Γιάννης Σπάρτακος – 50 Χρόνια τραγούδι

1983: Τα 14 χασάπικα του χθες και του σήμερα

1983: 30 Χρυσές επιτυχίες του Μίκης Θεοδωράκη no. 2

1983: 30 Χρόνια Καλδάρας no. 2

1984: Μάνος Χατζιδάκις – 30 Σπάνιες ερμηνείες no. 2

1984: Στέλιος Καζαντζίδης – Ανέκδοτα τραγούδια στις 33′ στροφές

1984: Αντώνης Καλογιάννης – Μικρά ερωτικά

1984: Τα διαλεγμένα

1985: Κώστας Βίρβος – Τέσσερις δεκαετίες

1985: Στέλιος Καζαντζίδης – Μια γυναίκα έφυγε (Ανέκδοτα τραγούδια στις 33′ στροφές)

1985: Στέλιος Καζαντζίδης για πάντα no. 1 (Ιστορικές ηχογραφήσεις 1952 – 1963)

1985: Μίκης Θεοδωράκης & Μάνος Χατζιδάκις – Συναυλίες 1961 (Live)

1985: Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Κεντρικόν (Live)

1985: Τα λαϊκά της νύχτας (Athens by night)

1985: Αντώνης Καλογιάννης – Και που λες ευτυχία

1985: Για τα παιδιά (Maxi single)

1986: Στέλιος Καζαντζίδης για πάντα no. 2 (Ιστορικές ηχογραφήσεις 1952 – 1963)

1986: Στέλιος Καζαντζίδης – Τώρα

1987: Τάκης Μπουγάς – Ρινγκ

1987: Μανώλης Χιώτης – Το 10 το καλό

1987: Τα καλύτερα

1988: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος στον Ελληνικό Κινηματογράφο

1988: Γιάννης Πάριος – Πιστός

1988: Πάρτα όλα

1988: Όλα για δύο

1989: ΜΙΝΟΣ ’90 – Τα σουξέ είναι εδώ

1989: 30 χρόνια Κολούμπια

1990: Όλα μέσα

1990: Κλήσεις, προκλήσεις, προσκλήσεις

1990: Στέλιος Καζαντζίδης – Ανέκδοτα τραγούδια στις 33′ στροφές nο. 3

1990: Γρανίτα από σουξέ

1990: Πρώτα απ’ όλα

1991: Επιτυχίες 20 αστέρων

1991: Λόττο στα σουξέ

1992: Ραντεβού με τις επιτυχίες

1993: Σαν παλιό σινεμά

1995: Εν πλω (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

1995: Χρυσή δισκοθήκη 1974

1995: Χρυσή δισκοθήκη 1976

1995: Χρυσή δισκοθήκη 1988

1995: Χρυσή δισκοθήκη 1989

1995: Χρυσή δισκοθήκη 1990

1995: Τα πρώτα απ’ όλα

1996: Μπάμπης Μπακάλης – Μεγάλες επιτυχίες

1996: Λευκά Χριστούγεννα

1996: Στέλιος Καζαντζίδης – Τραγούδια από τις 45′ στροφές

1997: Γιώργος Ζαμπέτας – Τραγούδια από τις 45′ στροφές

1997: Στέλιος Καζαντζίδης – Τραγούδια από τις 45′ στροφές no. 2

2000: Στέλιος Καζαντζίδης – Τραγούδια από τις 45′ στροφές no. 3

2002: Ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγουδά Μανώλη Χιώτη

2002: Μίμης Πλέσσας – Ιωβηλαίον (Live)

2004: Μίκης Θεοδωράκης – Φως (The Official ATHENS 2004 Olympic Game Greek Album)

2005: Αντώνης Ρέμος – Σαν άνεμος

2006: Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ – Αφιέρωμα στην Βίκυ Μοσχολιού (Live)

2006: Στέλιος Καζαντζίδης – Τα κινηματογραφικά

2006: 40 Χρόνια Δημήτρης Μητροπάνος

2008: Μάνος Χατζιδάκις – 100 τραγούδια (Ηχογραφήσεις 1955 – 1972)

2008: Θα πιω απόψε το φεγγάρι – Αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο (Live)

2008: Μπάμπης Μπακάλης – 40 Μεγάλες επιτυχίες

2008: Χρονικό του λαϊκού τραγουδιού 1958

2010: Στέλιος Καζαντζίδης – Λαϊκό τραγούδι (National Geographic)

2012: Νατάσα Θεοδωρίδου – Απέναντι

2014: Γιώργος Θεοφάνους – Τραγουδώ το νησί μου (Live)

2015: Λάκης Παπαδόπουλος – Παιχνίδια αγάπης

2015: Γιώργος Θεοφάνους – Χοές

Συλλογές

1974: Τα ωραιότερα τραγούδια μου

1976: Πορτραίτα

1978: Τα πρώτα μου τραγούδια

1980: Πορτραίτο

1982: 15 Χρόνια Μαρινέλλα

1987: 14 Από τα ωραιότερα τραγούδια μου

1988: Marinella for ever

1988: Μια βραδιά με την Μαρινέλλα (1972 – 1973)

1988: Για πάντα (Τα ερωτικά)

1992: Μαρινέλλα & Αντώνη Καλογιάννης – Συναισθήματα

1993: Χρυσές επιτυχίες

1993: Στέλιος Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Οι μεγάλες ερμηνείες

1993: Μαρινέλλα & Τόλης Βοσκόπουλος – Εγώ κι’ εσύ (Όλες οι μεγάλες επιτυχίες)

1994: Τα ερωτικά

1995: Στέλιος Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Οι μεγάλες επιτυχίες

1996: Η Μαρινέλλα τραγουδά Γιώργο Ζαμπέτα και Άκη Πάνου

1996: Η Μαρινέλλα τραγουδά Μίμη Πλέσσα και Γιάννη Σπανό

1996: Τα 45άρια της Μαρινέλλας

1996: Η μεγάλη κυρία του Ελληνικού τραγουδιού

1996: Μαρινέλλα & Κώστας Χατζής – Συνάντηση για ρεσιτάλ

1997: Στέλιος Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ

1997: Μαρινέλλα & Τόλης Βοσκόπουλος – Μ’ έμαθες ν’ αγαπώ

1997: Μαρινέλλα & Κώστας Χατζής – Ρεσιτάλ για δυο (1976 – 1980)

1997: Η φωνή και ο μύθος – 30 Χρόνια τραγούδι (1967 – 1997)

1998: Η Μαρινέλλα σε απρόβλεπτες ερμηνείες

1998: Τα αγαπημένα (Δίφωνο)

1999: Τα τραγούδια μου (Diva)

2000: Τα μεγάλα τραγούδια

2001: Μαρινέλλα & Κώστας Χατζής – Τα τραγούδια του αιώνα

2001: Μαρινέλλα (Delta club)

2001: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της

2002: Χρυσά τραγούδια

2003: Μαρινέλλα – Μια αγκαλιά τραγούδια

2005: Εγώ (The very best of EMI years) 1957 – 1995

2005: Μαρινέλλα (Digitaly remastered)

2006: Στέλιος Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Αστέρια του Ελληνικού τραγουδιού

2006: Στέλιος Καζαντζίδης & Μαρινέλλα – Οι τελευταίες κοινές ηχογραφήσεις

2006: Στη σκηνή

2006: Τα λόγια είναι περιττά – 50 χρόνια τραγούδι (1956 – 2006)

2007: Τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο

2008: Η φωνή και ο μύθος

2009: Τα τραγούδια μιας ζωής