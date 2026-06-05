Η μεγάλη κυρία του ρεμπέτικου τραγουδιού, η αγαπημένη μας Μαριώ, επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, σε γνώριμους δρόμους.

«Η Κουτάλα» με σατιρική διάθεση σχολιάζει τη σύγχρονη πραγματικότητα της απληστίας και η Μαριώ με την αυθεντική της ερμηνεία ενώνει, όπως μόνο αυτή ξέρει, το χθες με το σήμερα.

Η Αθηνά Καμπάκογλου γράφει τους στίχους και ο Γιώργος Αλτής τη μουσική στο όγδοο τραγούδι τους και τώρα συναντούν για πρώτη φορά, τη μοναδική ερμηνεύτρια.

Μέσα στις δεκαετίες η Μαριώ με τη χρυσή καρδιά βαδίζει με συνέπεια και σθένος και η φωνή της «κουβαλά» τη μνήμη και την αλήθεια του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού.

Ένα λαϊκό πάλκο «στήθηκε» εκ νέου για την «Κουτάλα», ο τζουράς και ο μπαγλαμάς κυριαρχούν, ενώ τα φωνητικά λειτουργούν ως πολύτιμο συμπλήρωμα της κεντρικής ερμηνείας, με τις χαμηλές και ψηλές οκτάβες τους.

Info:

«Η Κουτάλα»

Στίχοι: Αθηνά Καμπάκογλου

Μουσική: Γιώργος Αλτής

Τραγούδι: Μαριώ

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Νίκος Κατσίκης – τζουρά

Γιώργος Αλτής – τζουρά / μπαγλαμά

Γιώργος Παπαδόπουλος – κιθάρα

Γιώργος Μπουσούνης πιάνο – μπάσο

Νίκος Πλιός , Τάσος Γιαννούσης – φωνητικά

Φωτογραφία : Γιάννης Γκογκόπουλος

Γραφιστικά: Βασιλική Μακρή

Ηχογράφηση – μείξη – παραγωγή: Γ. Γκίνης – Γ. Μπουσούνης

Κυκλοφορεί από την Ammos Music.