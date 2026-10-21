Ο Μάριος Φραγκούλης και η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκαν στο Θέατρο Πτι Παλαί, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα», με πρωταγωνιστή τον Τάκη Ζαχαράτο, με τον οποίο τους συνδέει μακρόχρονη φιλία. Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες απόλαυσαν την ξεχωριστή ερμηνεία του, στηρίζοντας με την παρουσία τους τον Τάκη Ζαχαράτο σε αυτή τη νέα θεατρική του πρόκληση.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου, φέρνει ξανά στη σκηνή το εμβληματικό έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε, συνδυάζοντας το χιούμορ με τον κοινωνικό προβληματισμό.

Μια σχολική αίθουσα γίνεται ο τόπος όπου η εξουσία δοκιμάζει τα όριά της, η πειθαρχία αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο και το χιούμορ συναντά την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σε μια απρόσμενη ερμηνευτική συνάντηση, ο Τάκης Ζαχαράτος αναμετριέται με έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου θεάτρου, σε ένα έργο που εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα για την εξουσία, την ελευθερία και την ανάγκη του ανθρώπου να επιβληθεί στον άλλον.

Το έργο κουβαλάει μια βαριά και σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά, καθώς έχει σφραγιστεί ανεξίτηλα από την ιστορική, καθηλωτική ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη το 1975 – μια παράσταση-σταθμό που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο.

Για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του, ο κορυφαίος Έλληνας performer επιχειρεί μια θεαματική καλλιτεχνική υπέρβαση, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο καυστικό χιούμορ και το βαθύ δράμα. Με όπλο την εκφραστική του δεινότητα, τη σκηνική του επιβολή και τον απαράμιλλο μαγνητισμό του, ξεδιπλώνει όλο το ερμηνευτικό του εύρος, δίνοντας μια μοναδική πνοή στην ανατρεπτική, αυταρχική και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη προσωπικότητα της δασκάλας “Δεσποινίδος Μαργαρίτας”.