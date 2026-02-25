Ο Μάρκους Μάμφορντ των Mumford And Sons δήλωσε «ενθουσιασμένος» για το γεγονός ότι το τραγούδι του συγκροτήματός του, White Blank Page, χρησιμοποιείται σε βίντεο διαμαρτυρίας κατά της Υπηρεσίας Mετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Τα σχόλια του 39χρονου τραγουδιστή έρχονται μετά την αποστολή αστυνομικών της ICE σε πόλεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως στη Μινεσότα, όπου έχουν αναπτυχθεί περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Οι αστυνομικοί έχουν δεχθεί έντονη κριτική για την επιθετική τους προσέγγιση. Πιο πρόσφατα, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν θανάσιμα δύο άτομα στους δρόμους της Μινεάπολης: τη Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου και τον Άλεξ Πρέτι στις 24 Ιανουαρίου.

Ο γεννημένος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ από Άγγλους γονείς, Μάρκους Μάμφορντ δήλωσε στο Big Issue: «Ένα από τα τραγούδια μας, το White Blank Page, έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια βίντεο διαμαρτυρίας κατά της ICE, κάτι για το οποίο είμαι ενθουσιασμένος».

«Έκλαψα βλέποντας τις ειδήσεις μετά από αυτό που έμοιαζε με την εκτέλεση του Άλεξ Πρέτι Ως συγκρότημα που έχει περάσει πολύ χρόνο στην Αμερική, ανησυχούμε πραγματικά για αυτό που βλέπουμε» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι είναι απόλυτη ντροπή αυτό που κάνει η ICE στις ΗΠΑ και δεν αντικατοπτρίζει αυτές που γνωρίζουμε ότι είναι οι αξίες των περισσότερων Αμερικανών που έχουμε συναντήσει.

Και έχουμε ταξιδέψει στην Αμερική περισσότερο από ό,τι οι περισσότεροι Αμερικανοί φίλοι μου. Απλώς βλέπουμε την αξία των ανθρώπων που συναντάμε εκεί, σε όλους τους τομείς» επισήμανε.

Το αγγλικό συγκρότημα Mumford & Sons πρόσφατα κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ του με τίτλο Prizefighter.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ