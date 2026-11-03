Από την οθόνη του κινητού στη θεατρική σκηνή περνά ο Αλέξανδρος Μαρίνος, γνωστός στο κοινό ως Marlex, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τη δική του solo comedy παράσταση με τίτλο «Η ιστορία ενός ηλίθιου».

Ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου, που έχει αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα social media μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο και τις προσωπικές του ιστορίες, αποφασίζει να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο: το θέατρο. Αυτή τη φορά, δεν υπάρχει κάμερα, μοντάζ ή δεύτερη λήψη. Υπάρχει μόνο ο ίδιος, η σκηνή και το κοινό.

Μάλιστα, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ήδη μεγάλο, καθώς η πρώτη παράσταση, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, έγινε sold out! Έτσι, προστέθηκε και δεύτερη ημερομηνία, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να τον απολαύσουν από κοντά.

Μια ζωή γεμάτη λάθη, απρόοπτα και πολύ γέλιο!

Πόσες λάθος επιλογές μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του; Και πόσες από αυτές μπορούν τελικά να γίνουν αφορμή για γέλιο;

Στην «Ιστορία ενός ηλίθιου», ο Marlex μοιράζεται με το κοινό αληθινές ιστορίες από τη ζωή του. Ιστορίες από σχέσεις, γνωριμίες, φιλίες, οικογενειακές καταστάσεις, αμήχανες στιγμές και αποφάσεις που εκείνη τη στιγμή μπορεί να έμοιαζαν σωστές, αλλά εκ των υστέρων αποδείχθηκαν… καταστροφικές!

Με χιούμορ, ειλικρίνεια και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, αφηγείται περιστατικά που κάποτε τον έφεραν σε δύσκολη θέση, αλλά σήμερα μπορεί να τα θυμάται και να γελά μαζί τους. Άλλωστε, πολλές φορές η ίδια η ζωή γράφει τα πιο αστεία σενάρια.

Η παράσταση δεν είναι απλώς μια μεταφορά των γνωστών βίντεό του στο θέατρο. Είναι μια προσωπική εξομολόγηση με κωμική διάθεση, μέσα από την οποία ο δημιουργός παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του, επικοινωνώντας με το κοινό ζωντανά και χωρίς φίλτρα.

Και τελικά, ποιος είναι ο «ηλίθιος» της ιστορίας; Ο ίδιος ο Marlex ή μήπως όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στη θέση του;

Η απάντηση θα δοθεί επί σκηνής, στον Μικρό Κεραμεικό!

Πληροφορίες παράστασης

Παράσταση: Marlex – «Η ιστορία ενός ηλίθιου»

Είδος: Solo comedy / αυτοβιογραφική κωμωδία

Κείμενο – Παρουσίαση – Ερμηνεία: Αλέξανδρος Μαρίνος (Marlex)

Ημερομηνίες: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 (sold out) και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Διάρκεια: 75 λεπτά

Χώρος: Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα (Γκάζι)

Εισιτήρια: Προπώληση μέσω Ticketmaster

Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη αληθινές ιστορίες, απρόοπτα και πολύ γέλιο!

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