Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Θα την αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μάρω Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, έχοντας υπηρετήσει με συνέπεια την υποκριτική τέχνη επί δεκαετίες. Η προσφορά της στον πολιτισμό και οι ερμηνείες της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού.

Όπως έγινε γνωστό, τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος της.

Επιθυμία της οικογένειάς της είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου η Μάρω Κοντού είχε διατελέσει πρόεδρος.