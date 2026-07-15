Η ελληνική σκηνή και η μεγάλη οθόνη έγιναν φτωχότερες μετά την απώλεια της σπουδαίας Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά και ρόλους που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη του κοινού.

Το ύστατο χαίρε στην κορυφαία ηθοποιό θα δοθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος που τη λάτρεψε, για να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Ο επικήδειος από τον Νικήτα Κακλαμάνη

Τη βαθιά συγκίνηση της απώλειας θα μεταφέρει με τα λόγια του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ως στενός της φίλος, είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, τιμώντας την προσωπικότητα και την πορεία της.

Η συγκινητική τελευταία της επιθυμία

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μάρω Κοντού είχε μοιραστεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη μια πολύ ιδιαίτερη επιθυμία για τη στιγμή που δεν θα ήταν πια εδώ. Του ζήτησε, στην επόμενη συνάντηση της παρέας τους για φαγητό ή μπιρίμπα, να μην την ξεχάσουν: ήθελε να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα αναμμένο τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής στις στιγμές που μοιράστηκαν.