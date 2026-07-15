Η ελληνική καλλιτεχνική σκηνή θρηνεί την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου:

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της”.