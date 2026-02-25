Η Κάθριν Σορτ, κόρη του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ», αναφέρεται στη δήλωση της οικογένειας.

«Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο», καταλήγει.

Σύμφωνα με το TMZ, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση, η 42χρονη βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 18:00. Πηγή από τις αρχές ανέφερε στους Los Angeles Times ότι ο θάνατος της κοινωνικής λειτουργού αποδίδεται σε αυτοχειρία.

Η Κάθριν ήταν ένα από τα τρία παιδιά που υιοθέτησαν ο Σορτ και η σύζυγός του, Νάνσι Ντόλμαν. Παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και περιστασιακά συνόδευε τον πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις και στο κόκκινο χαλί.

Το 2006 έλαβε πτυχίο Ψυχολογίας και Σπουδών Φύλου και Σεξουαλικότητας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Στη συνέχεια εργάστηκε ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός σε ιδιωτικό ιατρείο.

Σύμφωνα με το People, παρείχε επίσης υπηρεσίες υποστήριξης και ψυχοθεραπείας σε κλινική, ενώ συμμετείχε ενεργά στη φιλανθρωπική οργάνωση Bring Change 2 Mind, που εστιάζει στην ψυχική υγεία των νέων.

Η μητέρα της γνώρισε τον Μάρτιν Σορτ το 1972, στην παραγωγή του μιούζικαλ «Godspell». Παντρεύτηκαν το 1980 και απέκτησαν την Κάθριν και τους δύο μικρότερους αδελφούς της, Χένρι και Όλιβερ μέσω υιοθεσίας. Η Ντόλμαν έφυγε από τη ζωή το 2010 σε ηλικία 58 ετών, από καρκίνο των ωοθηκών.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο διάσημος ηθοποιός έχασε τη μητέρα του από καρκίνο σε ηλικία 17 ετών, ενώ δύο χρόνια αργότερα έχασε και τον πατέρα του από εγκεφαλικό».

Ο Σορτ είχε περιγράψει τα χρόνια που ακολούθησαν ως «δύσκολα» σε συνέντευξή του στον Guardian το 2012. Αυτή τη περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία, με τον επί σειρά ετών φίλο και συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν. Η επόμενη παράστασή τους είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, στο Μιλγουόκι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ