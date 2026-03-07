Το Jazzèt Music Hall παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών για τον Μάρτιο, με καλλιτέχνες από τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την τζαζ και το blues.

Αθανασία Μάνου & Ντίνος Μάνος — Άρπα & Κοντραμπάσο

Πρωτότυπες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση δύο εγχόρδων οργάνων.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, το Jazzèt Music Hall φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία πρωτότυπης δημιουργίας με την Αθανασία Μάνου στην άρπα και τον Ντίνο Μάνος στο κοντραμπάσο. Δύο αδέλφια, δύο έγχορδα όργανα με σπάνια σκηνική συνύπαρξη και ένας κοινός μουσικός κόσμος συναντιούνται σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε πρωτότυπες συνθέσεις των δύο μουσικών και σε ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς, χτίζοντας ένα ηχητικό τοπίο που ισορροπεί ανάμεσα στη λυρικότητα και τον ρυθμικό παλμό. Η άρπα, με τον αιθέριο και διαυγή χαρακτήρα της, συναντά το κοντραμπάσο, με τη γήινη χροιά και τη δυναμική του παρουσία. Ο διάλογος που αναπτύσσεται επί σκηνής είναι γεμάτος ευαισθησία, ένταση και αυθορμητισμό, αναδεικνύοντας τόσο τη συγγένεια όσο και τη δημιουργική αυτονομία των δύο καλλιτεχνών.

Οι συνθέσεις τους αντλούν επιρροές από τη σύγχρονη μουσική, τη τζαζ και τη μινιμαλιστική αισθητική, ενώ ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί κεντρικό στοιχείο της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας. Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται σε μια απλή παρουσίαση έργων, αλλά διαμορφώνει μια ζωντανή εμπειρία ακρόασης: μια εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα δύο όργανα, της σιωπής και του ήχου, της δομής και της ελευθερίας.

Σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την εγγύτητα και την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό, το Jazzèt Music Hall προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο για μια συναυλία που αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής συνάντησης και τον δημιουργικό διάλογο δύο συγγενικών αλλά διαφορετικών ηχητικών κόσμων.

Είσοδος: 10€ Ελάχιστη κατανάλωση: 6€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210 5815626

Chicago Blues featuring Michael Dotson

Ο αυθεντικός ήχος του Chicago Blues με τον εκρηκτικό κιθαρίστα και τραγουδιστή Michael Dotson.

Το Jazzèt Music Hall υποδέχεται το Σάββατο 14 Μαρτίου, για μία ακόμη φορά μετά τις sold out εμφανίσεις του, έναν από τους πιο αυθεντικούς εκφραστές του Chicago Blues: τον εκρηκτικό κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη Michael Dotson. Μια βραδιά ατόφιου “house-rockin’ blues”, με ένταση, groove και ατμόσφαιρα κατευθείαν από τα ιστορικά blues clubs του Σικάγου.

Γέννημα-θρέμμα του Νότιου Σικάγου, ο Michael Dotson μεγάλωσε μέσα στη σκηνή που ανέδειξε θρύλους όπως οι Muddy Waters, Buddy Guy και Junior Wells.

Υπήρξε βασικό μέλος των Magic Slim & the Teardrops, της μπάντας που τιμήθηκε με το W.C. Handy Award ως «Καλύτερη Blues Μπάντα στον Κόσμο», ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της σύγχρονης blues σκηνής. Ως σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει δύο αναγνωρισμένα άλμπουμ, ενώ τα τελευταία χρόνια περιοδεύει διεθνώς ως μέλος των πολυβραβευμένων Mississippi Heat.

Ο Michael Dotson είναι πλαισιωμένος από δύο κορυφαίους Έλληνες blues μουσικούς, τον Φώτη Δασκαλάκη (μπάσο) και τον Νίκο Τσάβαλο (ντραμς) και το τρίο υπόσχεται για άλλο ένα live υψηλής ενέργειας, πιστό στο πνεύμα και την ωμή δύναμη του αυθεντικού Chicago blues.

Είσοδος: 12€ Ελάχιστη κατανάλωση: 6€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210 5815626

Ίος – «Μαζί Ξανά»

Σύγχρονη ελληνική δημιουργία που συνδυάζει παράδοση, ροκ ενέργεια και τζαζ ευαισθησία.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, οι «Ίος» επιστρέφουν ζωντανά στη σκηνή του Jazzèt Music Hall με τη συναυλία «Μαζί Ξανά», σε μια βραδιά όπου η σύγχρονη ελληνική δημιουργία συναντά την παράδοση, τη ροκ ενέργεια και τη τζαζ ευαισθησία.

Το μουσικό σχήμα «Ίος», που ιδρύθηκε το 2020, κινείται με συνέπεια και καλλιτεχνική ωριμότητα ανάμεσα στη διασκευή και την πρωτότυπη δημιουργία. Στο ρεπερτόριό του συνυπάρχουν αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια όπως τα «Μες του Αιγαίου» και «Θαλασσάκι», αλλά και αυθεντικές συνθέσεις όπως «Μαστίχα μύρισα» και «Βαθύ ταξίδι». Οι επιρροές από τη ροκ, τη τζαζ, την ελληνική μουσική παράδοση και τις μουσικές του κόσμου δεν λειτουργούν ως μια επιφανειακή σύμπραξη ειδών, αλλά ως μια ουσιαστική δημιουργική ζύμωση που ωριμάζει στον χρόνο και διαμορφώνει έναν ενιαίο, αναγνωρίσιμο ήχο.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη συνθετική ταυτότητα κατέχει ο Γιάννης Χούλης, του οποίου η δημιουργική ματιά μεταπλάθει διαφορετικές μουσικές καταβολές σε ένα συνεκτικό και εκφραστικό αποτέλεσμα. Δίπλα του, οι ξεχωριστές διαδρομές της Αθηνάς Χιώτη, του Γιάννη Ευσταθόπουλου και του Κωνσταντίνου Παπαθύμνιου συναντιούνται επί σκηνής, συνδιαλέγονται και «γίνονται ένα», παρασύροντας το κοινό σε μια βιωματική μουσική εμπειρία.

Με λυρικές μελωδίες, ρυθμική ένταση και ενορχηστρωτική φαντασία, οι «Ίος» προτείνουν έναν σύγχρονο ελληνικό ήχο που σέβεται τη ρίζα, αλλά κοιτάζει σταθερά προς το μέλλον.

Η συναυλία «Μαζί Ξανά» αποτελεί μια πρόσκληση επανένωσης — των μουσικών μεταξύ τους, με το κοινό και με το ίδιο το τραγούδι ως ζωντανή πράξη.

Οι Ίος είναι:

Αθηνά Χιώτη – φωνή

Γιάννης Χούλης – συνθέσεις, ηλεκτροκλασική κιθάρα, γιουκαλίλι

Γιάννης Ευσταθόπουλος – κρουστά (καχόν, μπόνγκο, ρεκ)

Κωνσταντίνος Παπαθύμνιος – ηλεκτρικό μπάσο

Είσοδος: 10€ Ελάχιστη κατανάλωση: 6€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210 5815626

Νίκος Τουλιάτος – “Songs | Τραγούδια”

Επίσημη παρουσίαση του νέου άλμπουμ με μίνι ζωντανή συναυλία.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 21:00, το Jazzèt Music Hall φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου δίσκου του Νίκου Τουλιάτου με τίτλο “Songs / Τραγούδια”, σε μια βραδιά που θα συνδυάσει την επίσημη παρουσίαση με μίνι ζωντανή συναυλία.

Το “Songs / Τραγούδια” συγκεντρώνει παλαιότερες και σύγχρονες μουσικές ενορχηστρωτικές παρεμβάσεις του Νίκου Τουλιάτου πάνω σε ένα ευρύ φάσμα της νεότερης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Με τη ματιά και το κριτήριο του μουσικού και δασκάλου της jazz, ο Τουλιάτος προσεγγίζει το ελληνικό τραγούδι όχι ως στατικό υλικό, αλλά ως ζωντανό οργανισμό που επιδέχεται νέες αναγνώσεις, ανατροπές και δημιουργικές επανατοποθετήσεις.

Οι ενορχηστρώσεις του κινούνται ανάμεσα στη δομή και τον αυτοσχεδιασμό, φωτίζοντας εκ νέου μελωδίες και στίχους μέσα από σύγχρονα ηχοχρώματα.

Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί απλώς έναν φόρο τιμής στη νεότερη ελληνική μουσική· συνιστά μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, με μουσικές, καλλιτεχνικές αλλά και κοινωνικές προεκτάσεις.

Πρόκειται για μια δουλειά ουσίας, σχεδόν απαραίτητη για όποιον ενδιαφέρεται για τη διαρκή εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού.

Η βραδιά της παρουσίασης θα περιλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις από τον ίδιο τον δημιουργό και εκλεκτούς συντελεστές-έκπληξη, που θα δώσουν νέα διάσταση στις συνθέσεις του άλμπουμ, μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια εμπειρία συνάντησης δημιουργών και κοινού.

Το Jazzèt Music Hall, ως χώρος σταθερής υποστήριξης της σύγχρονης δημιουργίας και του αυτοσχεδιασμού, προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για μια παρουσίαση που φιλοδοξεί να ανοίξει διάλογο γύρω από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού.

Ελεύθερη είσοδος

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210 5815626

Human Touch – “Colorblind”

Παρουσίαση του νέου άλμπουμ του εμβληματικού τζαζ τρίο.

Το Jazzèt Music Hall υποδέχεται το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου τους Human Touch για δύο ξεχωριστές συναυλίες, με αφορμή την παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ “Colorblind”, που περιλαμβάνει 12 πρωτότυπες συνθέσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο αναγνωρίσιμα σχήματα της ελληνικής τζαζ σκηνής, οι Human Touch έχουν διαμορφώσει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έναν ιδιαίτερα προσωπικό ήχο, που συνδυάζει στοιχεία jazz, fusion και world μουσικής. Με έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση και βαθιά μουσική επικοινωνία μεταξύ των μελών του, το τρίο δημιουργεί κάθε φορά μια ζωντανή εμπειρία γεμάτη ενέργεια, λυρισμό και απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές.

Το νέο άλμπουμ “Colorblind” αποτελεί μια καλλιτεχνική δήλωση για τη δύναμη της μουσικής πέρα από σύνορα και στερεότυπα. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι:

«Colorblind σημαίνει να αφήνουμε τις ιδέες, τους ανθρώπους και τη μουσική ελεύθερες από στερεότυπα, δημιουργώντας μια καθαρή παλέτα για όλα τα μοναδικά χρώματα που φέρνει ο καθένας.»

Οι εμφανίσεις των Human Touch στο Jazzèt Music Hall έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένα αγαπημένο μηνιαίο μουσικό ραντεβού για το κοινό της τζαζ στην Αθήνα, με κάθε συναυλία να εξελίσσεται σε μια μοναδική αυτοσχεδιαστική εμπειρία.

Οι Human Touch έχουν χαρακτηριστεί από τον διεθνή Τύπο ως «το καλύτερο κρυμμένο μουσικό μυστικό των Βαλκανίων», ενώ η μουσική τους συνεχίζει να εμπνέει ένα συνεχώς διευρυνόμενο κοινό.

David Lynch //τενόρο & σοπράνο σαξόφωνο, φωνή, φλάουτο, πίκολο, φλογέρα, cajon

Γιώτης Κιουρτσόγλου // ηλεκτρικό μπάσο (άταστο & ένταστο)

Σταύρος Λάντσιας // πιάνο, πλήκτρα, τύμπανα, κρουστά

Είσοδος: 12€ Ελάχιστη κατανάλωση: 6€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210 5815626