Ο Γιώργος Λάνθιμος θα βρεθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 16:00, για να μιλήσει για τη φωτογραφία, το σινεμά και τις δημιουργικές του αναζητήσεις, με αφορμή την έκθεση «Yorgos Lanthimos: Photographs» που φιλοξενείται στο επίπεδο -1.

Με μια φιλμογραφία που έχει επηρεάσει καθοριστικά το σύγχρονο σινεμά, ο διεθνούς κύρους δημιουργός των ταινιών «Dogtooth», «The Lobster», «The Favourite», «Poor Things» και, πρόσφατα, «Bugonia» δίνει ένα masterclass στη Στέγη, στο πλαίσιο της πρώτης φωτογραφικής του έκθεσης στην Ελλάδα.

Μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τον πιο διακεκριμένο σύγχρονο Έλληνα δημιουργό του σινεμά, αποκαλύπτοντας πτυχές από όλο το φάσμα της δημιουργικής διαδικασίας: από την αρχική σύλληψη μιας ιδέας και την ανάπτυξη του σεναρίου, μέχρι τη μεταγραφή του σε οπτική αφήγηση. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, εξετάζονται τόσο οι φιλοσοφικές όσο και οι πρακτικές πλευρές της κινηματογραφικής πράξης: η σημασία του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού, η συνεργασία με τους ηθοποιούς, η ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου σωματικού και ερμηνευτικού κώδικα, η σχέση σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας, μέσα από τα τρία βασικά στάδια δημιουργίας μιας ταινίας: προετοιμασία, γυρίσματα, μοντάζ και post-production.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στις απαρχές της διαδρομής του και μοιράζεται τις διαδικασίες, τις αμφιβολίες και τις αποφάσεις που έχουν διαμορφώσει το ιδιοσυγκρασιακό κινηματογραφικό του βλέμμα. Τι σημαίνει, τελικά, να έχεις χτίσει μια φιλμογραφία που αναγνωρίζεται ακαριαία από το πρώτο κιόλας πλάνο;

Η τέχνη της φωτογραφίας συνιστά αναπόσπαστο μέρος της συζήτησης, καθώς το masterclass πραγματοποιείται με αφορμή την πρώτη έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου στην Ελλάδα. Μια πρακτική που ξεκίνησε αρχικά μέσα στα κινηματογραφικά σετ, με εικόνες που λειτουργούν ως «μικρά θραύσματα αφήγησης», όπως τις περιγράφει ο επιμελητής της έκθεσης Michael Mack, σταδιακά, αναπτύχθηκε σε μια αυτόνομη, στοχαστική και διακριτή προσωπική γλώσσα, όπως αποτυπώνεται στην εν εξελίξει σειρά “No Word For Blue”, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Το masterclass έχει εκπαιδευτικό και διαλεκτικό χαρακτήρα και απευθύνεται κυρίως σε νέους καλλιτέχνες και φοιτητές, αλλά και σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από ένα κινηματογραφικό έργο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης: 24 €

Ανεργίας: 20 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ελεύθερη είσοδος για φοιτητές. Οι σπουδαστές σε σχολές κινηματογράφου, φωτογραφίας και συναφή πεδίων έχουν προτεραιότητα. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται με δήλωση ενδιαφέροντος εδώ, ενώ για την κατάσταση της αίτησής σας θα ενημερωθείτε με νέο email από το Box Office της Στέγης. Η προκράτηση είναι απαραίτητη, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων.

Γλώσσα: Ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά

Απευθύνεται σε: Φοιτητές και επαγγελματίες του κινηματογράφου και της φωτογραφίας, καθώς και σε σπουδαστές και νέους δημιουργούς συναφών καλλιτεχνικών πεδίων.

Ενημέρωση: Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί για τη δημόσια προβολή της και θα περιλαμβάνει πλάνα κοινού.