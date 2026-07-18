Ένα τηλεφώνημα από τον Μπεν Άφλεκ ήταν η επιβεβαίωση που ο Ματ Ντέιμον περίμενε για 45 χρόνια. Ο στενός του φίλος και συνεργάτης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά την προβολή της «Οδύσσειας» και μίλησε για την ερμηνεία του Ντέιμον με τρόπο που ο ίδιος ο ηθοποιός χαρακτήρισε αξέχαστο.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω ότι περίμενα 45 χρόνια για να το λάβω. Δεν σταμάτησε να μιλάει για μία ώρα. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιο τρόπο τα αφομοίωσε όλα σε μία μόνο προβολή», δήλωσε ο Ματ Ντέιμον στο MTV UK.

Μια φιλία ζωής και η γνώμη που μετράει

Ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι η γνώμη του Μπεν Άφλεκ έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς οι δύο ηθοποιοί συνδέονται με μια βαθιά φιλία που ξεκίνησε από τα σχολικά τους χρόνια. Οι δυο τους έχουν μοιραστεί σημαντικές στιγμές στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, με τον Ντέιμον να χαρακτηρίζει τον Άφλεκ «μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου».

Παρότι οι κριτικοί έχουν ήδη εκφράσει θετικές εντυπώσεις για την ταινία, ο Ντέιμον τόνισε ότι υπάρχουν λίγοι άνθρωποι των οποίων η άποψη έχει πραγματικό βάρος για εκείνον, και ο Μπεν Άφλεκ είναι σίγουρα ένας από αυτούς.

Η «Οδύσσεια», βασισμένη στο ομηρικό έπος και σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές. Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ.

Η πιο αυστηρή κριτική έρχεται από το σπίτι

Ιδιαίτερη σημασία είχε για τον ηθοποιό και η αντίδραση της κόρης του, Ιζαμπέλα. Η 20χρονη, την οποία ο Ντέιμον περιέγραψε ως «πολύ αυστηρή κριτή» των ταινιών του, του είπε μετά την προβολή: «Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα».

Ο ηθοποιός θυμήθηκε μάλιστα με χιούμορ ότι στο παρελθόν η κόρη του δεν είχε διστάσει να κρίνει αυστηρά τις δουλειές του. Όπως ανέφερε, για την ταινία «Το Σινικό Τείχος» είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Μπαμπά, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτή την ταινία», ενώ την αποκαλεί απλώς «Το Τείχος».