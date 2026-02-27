Η Αρχιμουσικός και μονωδός (υψίφωνος) Μάτα Κατσούλη μίλησε στη «Ζούγκλα» με αφορμή τη συναυλία «Γυναίκα», που παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στις 10 Μαρτίου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», υπό τη μουσική της διεύθυνση.

Η συναυλία φέρνει σε δημιουργικό διάλογο δύο διαφορετικούς αιώνες και δύο διακριτές μορφές έκφρασης: τη Συμφωνία αρ. 3 σε σολ ελάσσονα της Louise Farrenc και το μελόδραμα «Μήδεια» του Georg Anton Benda. Από τη μία πλευρά αναδεικνύεται η γυναίκα-δημιουργός που διεκδικεί τη θέση της στη λόγια σύνθεση, από την άλλη, η γυναίκα-ηρωίδα που ενσαρκώνει ακραία και διαχρονικά πάθη. Έτσι, η βραδιά δεν περιορίζεται σε μια απλή παρουσίαση έργων, αλλά μετατρέπεται σε μια αφήγηση γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα στη μουσική.

Η διακεκριμένη καλλιτέχνιδα επισημαίνει ότι ο συνδυασμός ενός συμφωνικού έργου του 19ου αιώνα με ένα μελόδραμα του 18ου δημιουργεί μια έντονη, αλλά ουσιαστική αντίθεση. Η συμφωνική γραφή, όπως τη γνωρίζουμε και από δημιουργούς όπως ο Johannes Brahms και ο Pyotr Ilyich Tchaikovsky, διαμορφώνει έναν ευρύ συναισθηματικό ορίζοντα. Ο ακροατής εισέρχεται σε έναν εσωτερικό χώρο όπου μπορεί να βιώσει και να ερμηνεύσει το συναίσθημα προσωπικά, αφήνοντας τη μουσική να λειτουργήσει ως μνήμη, ένταση και λύτρωση.

Στο μελόδραμα, αντίθετα, η εμπειρία γίνεται άμεση και σχεδόν κινηματογραφική. Ο λόγος εκφέρεται πάνω στη μουσική και το συναίσθημα αποκαλύπτεται τη στιγμή που γεννιέται. Η μουσική δεν συνοδεύει απλώς την αφήγηση, αλλά τη φωτίζει και τη βαθαίνει. Η δύναμη του προγράμματος, όπως τονίζει, βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση: από το αφηρημένο συμφωνικό τοπίο στη ζωντανή, θεατρική ένταση όπου λόγος και ήχος συνυπάρχουν.

Αναφερόμενη στο κοινό που συχνά θεωρεί την κλασική μουσική «δύσκολη», υπογραμμίζει ότι δεν απαιτείται καμία ειδική γνώση για να βιώσει κανείς μια συναυλία συμφωνικής ορχήστρας. Η εμπειρία δεν αφορά την ανάλυση, αλλά τη διάθεση να αφεθεί κανείς στον ήχο. Η πρώτη ακρόαση είναι συχνά η πιο αυθεντική, γιατί δεν βαραίνεται από προσδοκίες. Σημασία έχει να παρατηρήσει κανείς πώς μεταβάλλονται η ενέργεια, το χρώμα και η ένταση της μουσικής και πώς αυτά επηρεάζουν την εσωτερική του κατάσταση. Η μουσική δεν ζητά να την εξηγήσουμε, αλλά να τη ζήσουμε.

Η συζήτηση οδηγείται αναπόφευκτα και στη θέση της γυναίκας στον καλλιτεχνικό χώρο σήμερα. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια περίοδο ουσιαστικής μετάβασης. Η παρουσία των γυναικών ως δημιουργών, ερμηνευτριών και μαέστρων είναι πλέον πιο ορατή, ωστόσο οι ιστορικές ανισότητες δεν έχουν εξαλειφθεί. Για αιώνες, η πρόσβασή τους στη δημιουργία και στη δημόσια παρουσίαση του έργου τους ήταν περιορισμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι συνθέτριες όπως η Farrenc ή η Fanny Mendelssohn αναγνωρίστηκαν ουσιαστικά πολύ αργότερα από την εποχή τους.

Σήμερα παρατηρείται μια σταδιακή αποκατάσταση, με τα έργα τους να επανέρχονται στο ρεπερτόριο. Ωστόσο, η ουσιαστική πρόκληση δεν είναι μόνο η παρουσία, αλλά η πλήρης ισοτιμία – η δυνατότητα κάθε καλλιτέχνιδας να δημιουργεί χωρίς εμπόδια που δεν σχετίζονται με το ίδιο της το έργο.

Σε ό,τι αφορά τη μουσική παιδεία, η Μάτα Κατσούλη αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη μετά-COVID εποχή. Φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Ωδείο Αθηνών, καθώς και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, επενδύουν συστηματικά στη διάδοση της κλασικής μουσικής. Η μουσική εκπαίδευση δεν στοχεύει μόνο στην ανάδειξη ταλέντων, αλλά κυρίως στη διαμόρφωση ακροατών με καλλιεργημένη αισθητική και κριτική σκέψη. Τα βήματα που έχουν γίνει δείχνουν ότι η μουσική αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως βασικό στοιχείο παιδείας και πολιτισμού.

Η συναυλία συνδυάζει ένα συμφωνικό έργο του 19ου αιώνα με ένα μελόδραμα του 18ου. Πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στο σημερινό κοινό και τι πιστεύετε ότι μπορεί να το αγγίξει περισσότερο;

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα συμφωνικό έργο του 19ου αιώνα, που εκφράζει το συναίσθημα σε μεγάλη κλίμακα. Συνθέτες όπως οι Johannes Brahms, Pyotr Ilyich Tchaikovsky ή Louise Farrenc δημιουργούν έναν εσωτερικό χώρο όπου ο ακροατής μπορεί να μεθερμηνεύσει το συναίσθημα με δικό του τρόπο, με τη μουσική να γίνεται φορέας μνήμης, έντασης και λύτρωσης.

Στο δεύτερο μέρος, το Melodram του 18ου αιώνα εισάγει μια εντελώς διαφορετική αμεσότητα. Η ομιλία πάνω στη μουσική συνοδεία δημιουργεί μια έκφραση σχεδόν κινηματογραφική: η μουσική δεν περιγράφει απλώς το συναίσθημα, αλλά το αποκαλύπτει τη στιγμή που γεννιέται. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη λόγου και ήχου επιτρέπει άμεση ταύτιση με την ηθοποιό, χωρίς την απόσταση που συχνά δημιουργεί το τραγούδι.

Η μεγαλύτερη δύναμη του προγράμματος είναι η μετάβαση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους: από τη συμφωνική μουσική που εκφράζει το συναίσθημα σε ευρύ, αφηρημένο επίπεδο, στο Melodram που το αποκαλύπτει με λόγο και ήχο ταυτόχρονα. Η αμεσότητα της απόλυτης μουσικής, είτε στο συμφωνικό έργο είτε στο Melodram, οδηγεί τον ακροατή σε μια περιοχή συναισθήματος που δεν διαμεσολαβείται από λόγια.

Ως μαέστρος, πώς προσεγγίζετε ένα έργο που έχει έντονο δραματικό και θεατρικό στοιχείο, όπως η «Μήδεια»; Υπάρχει διαφορετική προετοιμασία σε σχέση με μια καθαρά συμφωνική σύνθεση;

Πρώτα μελετούμε το έργο σε στενή συνεργασία με την ηθοποιό — και έχουμε την τύχη να είναι η υπέροχη Μαρία Σκουλά. Μαζί εντοπίζουμε τα σημεία όπου η μουσική προοιωνίζει τη δραματουργική εξέλιξη, όπου δηλαδή αποκαλύπτει ή προαναγγέλλει την ψυχική κατάσταση και την πορεία του χαρακτήρα, αλλά και τις στιγμές όπου συμβαίνει το αντίθετο: όπου ο λόγος προηγείται και η μουσική έρχεται να φωτίσει ή να εμβαθύνει αυτό που ήδη έχει ειπωθεί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης τα σημεία όπου μουσική και λόγος προχωρούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια ενιαία δραματική χειρονομία.

Παράλληλα, προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τις προθέσεις τόσο του δραματουργού όσο και του συνθέτη, του Georg Anton Benda, ώστε να κατανοήσουμε σε βάθος τη σχέση μεταξύ μουσικής και θεατρικής έκφρασης. Πρόκειται για μια διαδικασία ουσιαστικά διαφορετική από την προετοιμασία μιας αμιγώς συμφωνικής σύνθεσης. Εδώ, η μουσική δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά ως οργανικό μέρος της δραματικής αφήγησης, και η ερμηνεία διαμορφώνεται μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση λόγου και ήχου.

Η κλασική μουσική συχνά θεωρείται «δύσκολη» για όσους δεν έχουν επαφή με αυτήν. Τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει για πρώτη φορά σε μια συναυλία συμφωνικής ορχήστρας;

Θα του έλεγα ότι δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη γνώση για να παρακολουθήσει μια συναυλία συμφωνικής μουσικής — μόνο διάθεση να ακούσει και να αφεθεί στην εμπειρία. Η μουσική αυτή δεν απευθύνεται στη λογική, αλλά πρωτίστως στην αίσθηση και στο συναίσθημα. Όπως δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς ζωγραφική για να συγκινηθεί μπροστά σε έναν πίνακα, έτσι και η συμφωνική μουσική μπορεί να μιλήσει άμεσα, χωρίς προϋποθέσεις.

Στην πραγματικότητα, η πρώτη ακρόαση είναι συχνά η πιο αυθεντική, γιατί είναι απαλλαγμένη από προσδοκίες και αναλύσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιτρέψει κανείς στον εαυτό του να παρατηρήσει πώς αλλάζει η ενέργεια, το χρώμα και η ένταση του ήχου, και πώς αυτά επηρεάζουν την εσωτερική του κατάσταση. Κάθε ακροατής δημιουργεί τη δική του, προσωπική διαδρομή μέσα στη μουσική.

Ιδιαίτερα σε μια συναυλία όπου συνυπάρχουν διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι — όπως ένα μελόδραμα του Georg Anton Benda και ένα συμφωνικό έργο του 19ου αιώνα, για παράδειγμα της Louise Farrenc — το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης: από την αμεσότητα του ανθρώπινου λόγου έως τη βαθιά, εσωτερική αφήγηση της ορχήστρας.

Θα τον ενθάρρυνα, λοιπόν, να έρθει χωρίς την ανάγκη να «καταλάβει» τα πάντα. Η μουσική δεν ζητά να την εξηγήσουμε, αλλά να τη βιώσουμε. Και πολλές φορές, αυτό που μένει στο τέλος δεν είναι μια γνώση, αλλά μια αίσθηση — ότι κάτι μέσα μας έχει κινηθεί, έστω και ανεπαίσθητα.

Πώς θα ορίζατε σήμερα τη θέση της γυναίκας στον καλλιτεχνικό χώρο;

Η θέση της γυναίκας στον καλλιτεχνικό χώρο σήμερα βρίσκεται σε ένα σημείο ουσιαστικής μετάβασης. Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες είναι πλέον πολύ πιο ορατές και ενεργές ως δημιουργοί, ερμηνεύτριες, μαέστροι και καλλιτεχνικές διευθύντριες· από την άλλη, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δομικές ανισορροπίες που έχουν τις ρίζες τους σε μια μακρά ιστορική παράδοση αποκλεισμού.

Για πολλούς αιώνες, οι γυναίκες είχαν περιορισμένη πρόσβαση όχι μόνο στη δημόσια παρουσίαση του έργου τους, αλλά ακόμη και στην ίδια τη δημιουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνθέτριες όπως η Louise Farrenc ή η Fanny Mendelssohn αναγνωρίστηκαν ουσιαστικά πολύ αργότερα από την εποχή τους, παρά το εξαιρετικό επίπεδο του έργου τους. Σήμερα, παρατηρούμε μια σταδιακή αποκατάσταση αυτής της ιστορικής σιωπής, με τα έργα τους να επανέρχονται στο ρεπερτόριο και να αναγνωρίζονται ως οργανικό μέρος της μουσικής ιστορίας.

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν απρόσιτες, όπως η διεύθυνση ορχήστρας ή η καλλιτεχνική ηγεσία μεγάλων οργανισμών. Ωστόσο, η ουσιαστική πρόκληση σήμερα δεν είναι απλώς η παρουσία, αλλά η πλήρης ισοτιμία — η δυνατότητα κάθε καλλιτέχνιδας να δημιουργεί και να εκφράζεται χωρίς να χρειάζεται να υπερβεί εμπόδια που δεν σχετίζονται με το ίδιο το έργο της. Ο καλλιτεχνικός χώρος, στην πιο ουσιαστική του μορφή, είναι ένας χώρος ελευθερίας. Και όσο περισσότερες διαφορετικές φωνές μπορούν να ακουστούν μέσα σε αυτόν, τόσο βαθύτερη και πιο αληθινή γίνεται η ίδια η τέχνη.

Θα κάνω τη «δύσκολη» ερώτηση που αφορά την Πολιτεία.Έχουμε κάνει βήματα ως πολιτική για να εξοικειώνεται και η παιδική ηλικία με το συγκεκριμένο είδος μουσικής;

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη μετά-COVID εποχή, έχουν γίνει ουσιαστικά και σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης με επίκεντρο την κλασική μουσική. Φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, οι Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Παιδικό Μουσείο, κι ωδεία όπως π.χ. το Ωδείο Αθηνών, πολλά σχολεία, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, επενδύουν συστηματικά στη μουσική παιδεία. Η μουσική εκπαίδευση δεν αποσκοπεί μόνο στην ανάδειξη ταλέντου, αλλά κυρίως στη διαμόρφωση μελλοντικών ακροατών, προσφέροντας ένα σύστημα ιδεών, έμπνευσης και επικοινωνίας. Τα βήματα που έχουν γίνει δείχνουν ότι η μουσική αρχίζει να αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο παιδείας και πολιτιστικής καλλιέργειας.