Ο Μάθιου ΜακΚόναχι μιλώντας στο podcast «The Diary of a CEO», αποκάλυψε ότι κάποτε αρνήθηκε μια γενναία αμοιβή, ύψους 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, για να αλλάξει ρότα στην καριέρα του.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο ΜακΚόναχι, ενώ είχε καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής ρομαντικών κομεντί, αποφάσισε να εγκαταλείψει το είδος που τον έκανε διάσημο, για να διεκδικήσει πιο δραματικούς και σύνθετους ρόλους.

Για τον λόγο αυτό, αποσύρθηκε στο ράντσο του στο Τέξας, μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες. Όπως είπε, για μήνες δεν υπήρχε καμία επαγγελματική πρόταση, μέχρι που δέχτηκε μία που αφορούσε κωμική ταινία δράσης.

«Προσφορά 8 εκατομμύρια δολάρια. Τη διάβασα. Είπα “Όχι, ευχαριστώ, αυτά είναι πράγματα που δεν θέλω πια να κάνω”», δήλωσε ο σταρ στον παρουσιαστή Στίβεν Μπάρτλετ.

«Ξαναέρχονται με προσφορά 10 εκατομμυρίων δολαρίων: “Όχι ευχαριστώ”. Μετά 12 εκατομμύρια δολάρια: “Παιδιά, πείτε τους ότι είπα όχι ευχαριστώ”. Έπειτα έρχονται με 14,5 εκατομμύρια δολάρια. Είπα: “Για να τη διαβάσω ξανά”», ανέφερε αστειευόμενος. «Τη διάβασα, ξανά — τα λόγια που αρνήθηκα για 8 εκατομμύρια ήταν ίδια, αλλά ήταν καλύτερα γραμμένα», συμπλήρωσε προσθέτοντας:

«Ήταν πιο αστεία, μπορούσα να με φανταστώ μέσα σε αυτό, θα μπορούσα να το κάνω να λειτουργήσει. Τελικά όμως είπα “Όχι”. Νομίζω ότι το να πω όχι στα 14,5 εκατομμύρια δολάρια – έναν χρόνο αφότου είχα φύγει και έλεγα “όχι άλλες ρομαντικές κομεντί” – έστειλε ένα μήνυμα στο Χόλιγουντ ότι “ο ΜακΚόναχι δεν μπλοφάρει”».

Ο χολιγουντιανός σταρ εξήγησε ότι η απόρριψη της ταινίας ήταν να στείλει ένα μήνυμα ότι ακολουθεί ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο.

«Ήταν σαν να λένε: “Α, δεν αποσύρθηκε, απλώς έχει σχέδιο, αλλά έχει απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ. Αρνήθηκε 14,5; Άρα δεν είναι διαθέσιμος για να τον «νοικιάσουμε». Γεγονός που είναι ενδιαφέρον, ίσως και λίγο πιο ελκυστικό», υπογράμμισε.

Μετά την τολμηρή του απόφαση, ο ΜακΚόναχι άρχισε να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από πιο απαιτητικά και κριτικά αναγνωρισμένα πρότζεκτ, όπως τα «Killer Joe», «Magic Mike», «True Detective» και «Interstellar», σύμφωνα με το People.

«Θα είχαν έρθει όλα αυτά αν δεν είχα αποσυρθεί; Όχι, δεν θα είχαν», σημείωσε ο ηθοποιός καθώς για τον ίδιο ήταν μονόδρομος.

«Εισέπραττα ποσότητα, αλλά όχι ποιότητα», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι χρειαζόταν «λίγη αντίσταση» για να κάνει «κάτι που τον φόβιζε».

Το νέο του φιλμ «The Lost Bus» με συμπρωταγωνίστρια την Αμέρικα Φερέρα, κάνει σήμερα πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους ενώ θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ στις 3 Οκτωβρίου.