Ο Μάθιου Πέρι επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, μακριά από τον εμβληματικό ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ. Ωστόσο, από το πρότζεκτ θα απουσιάζουν πέντε από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν περισσότερο μαζί του: η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ ΛεΜπλανκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ.

Οι πέντε ηθοποιοί, που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τα «Friends» και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Πέρι, δέχθηκαν πρόσκληση από την παραγωγή να συμμετάσχουν στο «The One About Matthew Perry», όμως τελικά αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος.

Γιατί οι πρωταγωνιστές των Friends δεν συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, η παραγωγή του ντοκιμαντέρ προσέγγισε και τους πέντε βασικούς συμπρωταγωνιστές του Μάθιου Πέρι.

Παρά την προσωπική τους σχέση με τον ηθοποιό και τη σημαντική κοινή τους ιστορία, κανείς από τους πέντε δεν θέλησε να εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα.

Πηγή που μίλησε στο δημοσίευμα ανέφερε πως οι ηθοποιοί επικοινώνησαν με την παραγωγή, αλλά τελικά επέλεξαν να μη συμμετάσχουν. Το ντοκιμαντέρ στρέφεται έτσι σε άλλα πρόσωπα που γνώρισαν τον Πέρι, τον αγάπησαν και μπορούν να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του.

Η δύσκολη απόφαση της Τζένιφερ Άνιστον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση της Τζένιφερ Άνιστον να μην εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της, η ηθοποιός εξακολουθεί να βιώνει με έντονο τρόπο την απώλεια του φίλου και συμπρωταγωνιστή της.

Όπως μεταφέρθηκε, η Άνιστον δεν επιθυμεί να μετατρέψει το προσωπικό της πένθος σε δημόσιο θέαμα ή να χρειαστεί να ξαναζήσει μπροστά στις κάμερες τις ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο του Πέρι.

Η σχέση των δύο ηθοποιών ήταν ιδιαίτερα στενή και μετά το τέλος των «Friends» το 2004. Ο ίδιος ο Πέρι είχε αναφερθεί στην Άνιστον ως εκείνη που επικοινωνούσε μαζί του περισσότερο και ενδιαφερόταν συστηματικά για την κατάστασή του.

Τι θα δείξει το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μάθιου Πέρι

Το «The One About Matthew Perry» αποτελείται από τρία επεισόδια και έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον άνθρωπο πίσω από τον δημοφιλή τηλεοπτικό χαρακτήρα.

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία της Μέρι Ρόμπερτσον, δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην τεράστια επιτυχία του «Friends», αλλά επιχειρεί να εξετάσει τη ζωή, τις δυσκολίες και την προσωπική διαδρομή του Μάθιου Πέρι.

Η αδελφή του Μάθιου Πέρι μιλά για πρώτη φορά

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ βρίσκεται και η αδελφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ.

Η ίδια αναμένεται να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά για τη ζωή του αδελφού της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του.

Η παρουσία της προσθέτει μια πιο προσωπική διάσταση στην παραγωγή, καθώς το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει πλευρές του Πέρι που δεν ήταν απαραίτητα ορατές στο κοινό που τον γνώρισε κυρίως ως Τσάντλερ Μπινγκ.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών. Ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή Pacific Palisades και, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα, ο θάνατός του συνδέθηκε με τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μακροχρόνια μάχη του με τις εξαρτήσεις και τις προσπάθειες που έκανε προκειμένου να απεξαρτηθεί.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», ο ηθοποιός είχε περιγράψει με ιδιαίτερη ειλικρίνεια την προσωπική του περιπέτεια, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είχε δαπανήσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια δολάρια σε προσπάθειες απεξάρτησης.

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry»

Πότε κάνει πρεμιέρα το «The One About Matthew Perry»

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μάθιου Πέρι θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού. Μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν από κοντά, η παραγωγή φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου πίσω από έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στην ιστορία της τηλεόρασης.