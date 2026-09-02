Το «The One About Matthew Perry», ένα ντοκιμαντέρ τριών μερών για τη ζωή και την καριέρα του σταρ από «Τα Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει το Variety.

Η αδελφή του ηθοποιού Μία Πέρι Μπόουικ, είναι η κύρια αφηγήτρια της σειράς, η οποία θα περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από το αρχείο της οικογένειας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η παραγωγή «ακολουθεί τη διαδρομή του από ανερχόμενο αστέρι της κωμωδίας στον άνδρα που ο κόσμος εξακολουθεί να αγαπάει ως τον αγαπημένο του ‘Φίλο’», ενώ παράλληλα αποκαλύπτει «νέες λεπτομέρειες για τους προσωπικούς του αγώνες, τιμώντας την κληρονομιά του».

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν κάποιος από τους πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς «Τα Φιλαράκια» θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ, αν και σε ανακοίνωση της πλατφόρμας σημειώνεται ότι στο πρότζεκτ συμμετέχουν μερικοί από τους «καλύτερους φίλους και συνεργάτες του».

Η Μέρι Ρόμπερτσον, γνωστή κυρίως από τη σκηνοθεσία της σειράς ντοκιμαντέρ του 2024 «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» και την παραγωγή του «Framing Britney Spears», υπογράφει τη σκηνοθεσία ενώ έχει και ρόλο εκτελεστικής παραγωγού μέσω της Maxine Productions.

«Ο Μάθιου διαμόρφωσε το ποια είμαι σήμερα, το πρόσωπο που προσπαθώ να γίνω και το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Είχε μια υπέροχη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα και ακόμη και στις πιο σκοτεινές του στιγμές, μπορούσε ακόμα να σε κάνει να γελάσεις και να νιώσεις αγαπητός, ανέφερε η Πέρι Μπόουικ σε ανακοίνωσή της.

«Ελπίζω αυτή η σειρά να προσφέρει σε όλους όσοι τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το ποιος ήταν πραγματικά» συμπλήρωσε.

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν μία από τις κωμικές ιδιοφυΐες της εποχής μας» είπε η Ρόμπερτσον και πρόσθεσε: «Μέσα από τις αμέτρητες ταινίες, τηλεοπτικές και θεατρικές εμφανίσεις του, καθώς και την αξέχαστη ερμηνεία του ως Chandler Bing, έκανε εκατομμύρια από εμάς να γελάσουμε, να συνδεθούμε και να νιώσουμε λιγότερο μόνοι. Μας έδωσε επίσης πολύ περισσότερα, μιλώντας με θάρρος για τον εθισμό. Ωστόσο, το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά: για να αφήσουμε τους ανθρώπους που γνώριζαν και αγαπούσαν τον Μάθιου να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του».

Matthew Perry is getting the documentary treatment at Netflix. “The One About Matthew Perry,” a three-part docuseries about the “Friends” star’s life and career, will stream October 27. Perry’s sister, Mia Perry Bowick, is the key voice in the series, which also features… pic.twitter.com/rjayLde7L2 — Variety (@Variety) September 1, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mia Perry Bowick (@miaperrybowick)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ