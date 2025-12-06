Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, η ταινία-διαμάντι του Αλέκου Σακελλάριου, «Υπάρχει και Φιλότιμο», παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα και επίκαιρα έργα του ελληνικού κινηματογράφου. Η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα, τονίζοντας πώς η κωμωδία αυτή «καθρεφτίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις παθογένειες μιας ολόκληρης εποχής».

Η ανάρτηση υπογραμμίζει τις ερμηνείες-ορόσημα του Λάμπρου Κωνσταντάρα (Ανδρέας Μαυρογιαλούρος) και του Διονύση Παπαγιαννόπουλου (Γκρούεζας).

Αυτοί οι χαρακτήρες, προϊόντα του σεναρίου των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου, έχουν γίνει διαχρονικά σύμβολα και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, λειτουργώντας ως ένας τρόπος να περιγράψουμε την ίδια την πολιτική μας πραγματικότητα.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές ελληνικές κωμωδίες, που καθρεφτίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις παθογένειες μιας ολόκληρης εποχής — που, εξήντα χρόνια μετά, μοιάζουν… απελπιστικά γνώριμες. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ως Ανδρέας Μαυρογιαλούρος, μας χάρισε μία από τις κορυφαίες ερμηνείες της καριέρας του, υπό τη σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελλάριου και σε σενάριο γραμμένο μαζί με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Οι χαρακτήρες του Μαυρογιαλούρου και του Γκρούεζα — που υποδύεται ο μοναδικός Διονύσης Παπαγιαννόπουλος — έγιναν διαχρονικά σύμβολα, πέρασαν στη λαϊκή μνήμη και στη γλώσσα μας, κι έγιναν τρόπος να περιγράψουμε την ίδια την πολιτική μας πραγματικότητα.

Χρόνια πολλά σε μια ταινία-διαμάντι που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα και επίκαιρα έργα του ελληνικού κινηματογράφου».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film