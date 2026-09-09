Αστυνομικοί της Ασφάλειας πήγαν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Αναμένεται να ελεγχθεί η νομιμότητα του ιατρείου, του γιατρού στον οποίο ανήκει και περί τίνος πρόκειται η θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια θα ενημερώσουν τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πώς πέθανε ο τραγουδιστής;

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του και αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Ο τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς εντός της Stem Cell Clinic στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία ανήκει στον Παθολόγο, Ηλία Θεοδωρόπουλο και εξειδικεύεται σε θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων.

Το περιστατικό της ανακοπής συνέβη εντός του ιατρείου, όπου έγιναν προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή. Ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30. Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του.