Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του και αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Ο τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς εντός της Stem Cell Clinic στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία ανήκει στον Παθολόγο, Ηλία Θεοδωρόπουλο και εξειδικεύεται σε θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων.

Το περιστατικό της ανακοπής συνέβη εντός του ιατρείου, όπου έγιναν προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή. Ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30. Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του.

Η οικογενειακή διαμάχη και η περιπέτεια στο Δρομοκαΐτειο

Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για τον καλλιτέχνη. Είχε μια έντονη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του και είχε έρθει σε πλήρη ρήξη με τις αδερφές του, Βάσω και Μαρία.

Το αποκορύφωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν το αίτημα της οικογένειάς του για ψυχιατρική εξέταση και εγκλεισμό στο Δρομοκαϊτειο τον Αυγούστο του 2025.

Σε μεταγενέστερες τοποθετήσεις του, ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για το συμβάν και χαρακτήρισε την ενέργεια της οικογένειάς του ως «μεγάλη προδοσία». Τόνισε τότε ότι η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της έντονης δικαστικής και οικονομικής διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους.

Υπενθυμίζουμε πως η κόντρα μεταξύ του τραγουδιστή και της οικογένειας του ξέσπασε την άνοιξη του 2024, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε έλεγχο των εταιρειών και των περιουσιακών του στοιχείων.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος τότε, διαπίστωσε πως μετοχές εταιρειών του, καθώς και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας είχαν μεταβιβαστεί ή περάσει στον έλεγχο της αδελφής του και του συζύγου της χωρίς τη δική του εντολή ή έγκριση. Η διαφωνία επικεντρώθηκε και στη διαχείριση κοινής τουριστικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην οποία εμπλέκονταν και οι δύο.

Οι καταγγελίες

Λίγους μήνες αργότερα από τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, τον Δεκέμβριο του 2025, έγινε μια επώνυμη καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από τον τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο. Ο νεαρός καλλιτέχνης τον κατηγόρησε για παρενόχληση και εκβιασμό κατά τη διάρκεια συνεργασία τους.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο τότε για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης του τραγουδιστή. «Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», είχε τονίσει ο κ. Λυκούδης.

Ειδικότερα, η καταγγελία με την οποία είχε έρθει αντιμέτωπος ο τραγουδιστής αφορούσε γεγονότα που συνέβησαν τον Μάρτιο της ίδια χρονιάς. Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του καθυστέρησε να προχωρήσει σε μήνυση για οικονομικούς λόγους.

Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.