Έκθεση με τίτλο «Αρχαία Αρμενία» παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης, από τα μέσα Νοεμβρίου του 2026 έως την άνοιξη του 2027, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, εγκαινιάζοντας μία σειρά εκθέσεων για την ανάδειξη αρχαίων πολιτισμών.

Η Αρμενία είναι γνωστή και από άλλες μεγάλες εκθέσεις κυρίως για τον χριστιανικό πολιτισμό της, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά για αυτήν τη χώρα και τον πολιτισμό της από τα Παλαιολιθικά Χρόνια, την Εποχή του Χαλκού, την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά, κλασικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι την αυγή του Χριστιανισμού στον 4ο αι. μ.Χ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου Ακρόπολης, η έκθεση που ετοιμάζεται θα αποτελείται από περίπου 200 αρχαιότητες όλων των παραπάνω περιόδων, με έμφαση σε ένα από τα γοητευτικότερα κεφάλαια του αρχαίου πολιτισμού της Αρμενίας, αυτό της περιόδου της Urartu, που ανοίγει «παράθυρα» προς τους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, της ανατολικής Μεσογείου, της Κύπρου, της Κρήτης και του Αιγαίου στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.