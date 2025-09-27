Με 33 παραγωγές από τις οποίες 20 είναι ελληνικές και 13 ξένες και καλύπτουν όλες τις μορφές τέχνης – οπερέτα, χορευτική παράσταση που συνδυάζει χιπ-χοπ, πολεμικές τέχνες, ακροβατικά και ποίηση, συνάντηση του κοινού με τον συγγραφέα, μετρ των ψυχολογικών θρίλερ, Σεμπάστιαν Φίτζεκ, συναυλία με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς με το σχήμα του και καλλιτέχνες από βαλκανικές χώρες – και τον τίτλο «Εποχές» από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Μανώλη Αναγνωστάκη, στον οποίο είναι αφιερωμένη η κεντρική εκδήλωση γιορτάζεται φέτος η επέτειος 60 χρόνων της μεγάλης πολιτιστικής γιορτής της Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ «Δημήτρια».

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει με 33 εκδηλώσεις τα 60α γενέθλια ενός πολιτιστικού θεσμού που είναι σύμβολο για την πόλη, που έρχεται πιο δυναμικός, πιο συναρπαστικός, εμπλουτισμένος με νέες ιδέες συμβάλλοντας τα μέγιστα στην καταξίωση της σε ένα σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο πολιτισμό» είπε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος του Φεστιβάλ Δημήτρια 2025 ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

«Σημείο αναφοράς του φετινού πολυσυλλεκτικού προγράμματος του Φεστιβάλ είναι οι Εποχές που περνούν και έρχονται, οι νέες Εποχές χωρίς ξεχνούμε τις παλιές. Είναι οι Εποχές που συνθέτουν αυτό το μοναδικό παλίμψηστο μιας πόλης που εξελίσσεται, δημιουργεί, αξιοποιεί τον πολυπολιτισμικό της πλούτο, συνθέτει και διακρίνεται στο διηνεκές για το μοναδικό της καλλιτεχνικό αποτύπωμα, το οποίο πρέπει να στοχεύει στην εξωστρέφεια της πόλης» ανέφερε και πρόσθεσε: «Tα φετινά Δημήτρια υπηρετούν απόλυτα την εξωστρέφεια, καθώς δεν απευθυνόμαστε μόνο στο κοινό της πόλης, αλλά θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε την προτεραιότητα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να μην στηρίζεται στον βασικό πυλώνα της που είναι ο πολιτισμός».

Επισήμανε ακόμη ότι τιμάται η επέτειος των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μανώλη Αναγνωστάκη και ότι το ποιητικό του έργο δίνει τον τίτλο των 60ων Δημητρίων ως φόρο τιμής στον συμπολίτη μας «πεζοπόρο της ποίησης», ενός εκ των σπουδαιότερων πνευματικών ανθρώπων που τίμησαν με το έργο τους τη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε ευχαριστίες στο υπουργείο Πολιτισμού τονίζοντας ότι σε αυτή την εποχή που έπρεπε ο δήμος Θεσσαλονίκης να κάνει ή να προσπαθήσει να υλοποιήσει το ποιοτικό άλμα των Δημητρίων, του έδωσε τη δυνατότητα μέσα από τη συνεργασία και την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί να σχεδιάσει και να παρουσιάζει σήμερα ένα σπουδαίο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, όπως διευκρίνισε, στηρίζεται στις παραγωγές των φορέων του υπουργείου Πολιτισμού, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Ωδείο, οι οποίοι χαρίζουν στην πόλη μια σειρά από μοναδικές εκδηλώσεις που υπηρετούν το όραμά του δήμου Θεσσαλονίκης «για μία πόλη με ανοιχτούς πολιτιστικούς ορίζοντες 365 μέρες τον χρόνο».

Οι αγορές στο κέντρο της πόλης ξαναζωντανεύουν με τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις

«Το 60 δεν είναι απλός ένας επετειακός αριθμός, είναι η μαρτυρία της διαρκούς δυναμικής μιας πόλης που έχει τον πολιτισμό στην καρδιά της. Είναι 60 χρόνια πρωτοποριακών παραστάσεων και αξέχαστων βραδιών που έχουν χαράξει την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης» είπε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης.

«Φέτος οι Εποχές είναι φόρος τιμής σε αυτή την πορεία, είναι χαιρετισμός στις περασμένες εποχές που μας έφεραν εδώ, αλλά και μία προοπτική προς αυτές που έρχονται. Ο τίτλος του Φεστιβάλ αναγνωρίζει ότι πολιτισμός όπως και οι εποχές είναι δυναμικός, αλλάζει, ωριμάζει, ξαναγεννιέται» εξήγησε σημειώνοντας ότι φέτος υπάρχουν πάρα πολλές επετειακές δράσεις, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Αναγνωστάκη, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, τα 25 χρόνια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τα 25 χρόνια του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του ΑΠΘ και τα 25 χρόνια της Αγιορειτικής Εστίας.

«Τα Δημήτρια είναι μια αποστολή που συνεχίζει να αναζητά, να ανακαλύπτει και να δίνει βήμα σε νέες και καινοτόμες φωνές» είπε και τόνισε ότι φέτος διοργανώνονται 33 παραγωγές, από τις οποίες οι 5 είναι εικαστικές εκθέσεις, οι 8 θεατρικές, 1 κινηματογραφική, 1 λογοτεχνίας, 12 μουσικές, 2 όπερας και μουσικού θεάτρου και 4 χορού. Οι ελληνικές παραγωγές είναι 20 και οι ξένες 13. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι 9 και οι εκδηλώσεις του υπουργείου Πολιτισμού 12, είπε ο κ. Γάκης και ανέφερε ότι μία σημαντική καινοτομία που δίνει έμφαση στο ότι ο θεσμός των Δημητρίων αλλάζει, βελτιώνεται και υιοθετεί δράσεις μεγάλων διεθνών Φεστιβάλ είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις.

Όπως είπε, αύριο από τις 12 το μεσημέρι έως το απόγευμα η Θεσσαλονίκη, η Παλιά Αγορά, το Καπάνι, η Βασιλέως Ηρακλείου, η Στοά Μαλακοπής, το Μπεζεστένι θα γεμίσουν από ήχους και δρώμενα. «Μουσικά σύνολα, τυμπανιστές, τραγουδιστές της Λυρικής, γκράφιτι, η Φιλαρμονική του Δήμου και DJs θα κατακλύσουν το κέντρο της πόλης δίνοντας μία ζωντάνια και στέλνοντας ένα μεγάλο μήνυμα να ξαναζωντανέψουν αυτές οι γειτονιές, οι αγορές, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της» τόνισε.

Από το παγώνι του Σβορώνου σε ένα πολύχρωμο πολιτιστικό παζλ του αύριο

Ο Θανάσης Γεωργίου (deignmono.gr) παρουσίασε την οπτική ταυτότητα των 60ων Δημητρίων τονίζοντας ότι κινείται γύρω από την έννοια των Εποχών και του Χρόνου με αφορμή και την κεντρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανόλη Αναγνωστάκη. Από το χθες στο σήμερα και προς το αύριο, από τα Κάστρα έως τη Ροτόντα και τις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου και από εκεί στις πρώτες αφίσες των Δημητρίων με το παγώνι του Σβoρώνου που είναι σαφής αναφορά στη βυζαντινή ιστορία της πόλης αλλά και μία πολύχρωμη γιορτή, με αυτά τα δεδομένα προχωρήσαμε σε μία αφαιρετική σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση για να περιγράψουμε μία διαρκή κίνηση με στόχο ένα εύκολο αποτέλεσμα χαρούμενο και πολύχρωμο.

Η βεντάλια – αναφορά στο παγώνι του Σβορώνου και το χθες, σημειολογικά ξεδιπλώνει την επιθυμία για ένα πολύχρωμο πολιτιστικό παζλ του αύριο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου.

Μουσική του 18ου αιώνα από ιταλικό σχήμα στη Ροτόντα και σημαντικοί εκπρόσωποι της χιπ χοπ σκηνής από τη Γαλλία

Ο Σάββας Πατσαλίδης, κριτικός θεάτρου από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Συμβούλων του Φεστιβάλ είπε ότι φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 παραστάσεις θεατρικές, δύο από τις οποίες είναι ξένες, το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου σε ιταλική παραγωγή και η Frasques, παράσταση από το Galactik Ensemble που δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας και πέρα από τον λόγο και εντάσσεται στο ρεύμα νέο τσίρκο, το πλέον συμπεριληπτικό είδος θεάτρου όπου συλλειτουργούν ακροβάτες, δραματικοί ηθοποιοί, τραγουδιστές της όπερας και είναι μία συνάντηση των τεχνών.

Το κοινό της πόλης θα απολαύσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΜΜΘ), Χρίστος Γαλιλαίας.

«Χάρη στην πρωτοβουλία της υπουργού Πολιτισμού και στην προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε με τα Δημήτρια ήρθαμε ακόμα πιο κοντά και καλλιεργούμε και εξελίσσουμε ακόμα περισσότερο τις συνεργασίες με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον και με σκοπό να παρουσιάσουμε στο κοινό της πόλης γεγονότα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου» είπε ο κ. Γαλιλαίας και ανακοίνωσε ότι το Μέγαρο Μουσικής αποφάσισε να αφιερώσει τη συναυλία του Θεόδωρου Κουρεντζή όχι μόνο στα 25 χρόνια του ΜΜΘ, αλλά και στα 60 χρόνια των Δημητρίων.

«Η ιστορία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης είναι συνυφασμένη με την πορεία των Δημητρίων, όμως η προγραμματική σύμβαση του υπουργείου Πολιτισμού με τον δήμο Θεσσαλονίκης από πέρσι δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη σχέση, να μην έχουμε μόνο μία μεγάλη εκδήλωση. Φέτος έχουμε πέντε εκδηλώσεις που δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξει η ΚΟΘ και διάφορες συνεργασίες που άνοιξε με τις εμφανίσεις σε Ρώμη, Σόφια και Βελιγράδι» ανέφερε ο Νίκος Κυριακού υπεύθυνος επικοινωνίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων τη μουσική εκδήλωση παραγωγής της ΚΟΘ με την Ορχήστρα Δωματίου Βελιγραδίου μαζί με τη σπουδαία τρομπετίστα Lucienne Vary και τον Θεσσαλονικιό πιανίστα Γιώργο-Εμμανουήλ Λαζαρίδη, τη συναυλία του μουσικού σχήματος από την Ιταλία Il Giardino Armonico με εξειδίκευση στο ρεπερτόριο του 17ου και 18ου αιώνα στη Ροτόντα και τη συμπαραγωγή της ΚΟΘ και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκη με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μουσικής Ακαδημίας της Σόφιας «Pancho Vladigerov».

Η κορωνίδα των εκδηλώσεων είναι η μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στα 25 χρόνια από τον θάνατο του Κοσμά Γαλιλαία, βιολιστή, μαέστρο και ιδρυτή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο κ. Κυριακού.

Σπάνια το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ λείπει από τα Δημήτρια, είπε η γενική διευθύντριά του, Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, τονίζοντας ότι φέτος είναι μία οριακή χρονιά επειδή η έκθεση «Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» είναι όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης, όλη η Βόρεια Ελλάδα με έναν πρωτότυπο και καινούριο.

«Αποφασίσαμε να δούμε το παρελθόν με τέτοιο τρόπο που να μας πάει στο μέλλον. Είναι μια νέα αρχή, μία προσπάθεια να καταλάβουμε τι άφησε η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη, ένας φορέας εξωστρεφής με λαμπρά μυαλά, μία καταπληκτική ομάδα την οποία θα ξαναδούμε με νέα μάτια. Η άλλη είναι η Διαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Στην έκθεση αναδεικνύεται η συγγένεια, η γειτνίαση και επίδρασης της μίας πλευράς στην άλλη» επισήμανε.

Η Αγιορειτική Εστία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δήμου Θεσσαλονίκης, φέτος γιορτάζει τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της με μία εκδήλωση – απολογισμό του έργου της, που θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπιον παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και συμμετέχει στα Δημήτρια με έκθεση αφιερωμένη στον Φώτη Κόντογλου, τόνισε ο διευθυντής της, Αναστάσιος Ντούρος.

Η έκθεση μέσα από έργα από μονές του Αγίου Όρους, από τη Θεσσαλονίκη, από την Εθνική Πινακοθήκη, από την οικογένεια του Κόντογλου παρουσιάζει πως επηρέασε το Άγιο Όρος τον Φώτη Κόντογλου, εξήγησε.

Η χορογράφος Δήμητρα Κορωναίου είπε ότι δύο πολύ σπουδαίες χορευτικές ομάδες από τη Γαλλία, η Compagnie Käfig και το Ballet Preljocaj συμμετέχουν στα 60α Δημήτρια.

Τη συνέντευξη τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, καλλιτεχνικός συντονιστής του Φεστιβάλ, Στέφανος Τσιτσόπουλος.

Τα 60α Δημήτρια διοργανώνονται από τον δήμο Θεσσαλονίκης, τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Δράσεων και Φεστιβάλ και Διοικητικής Υποστήριξης από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου.