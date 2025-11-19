Η γνωστή Ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια μας ταξιδεύει με τη φωνή της, με άρωμα Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα η Τερέζα μαζί με τους prima vista έχουν ετοιμάσει ένα live με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά και τις γνωστές επιτυχίες της, διασκευές, jazz μουσικές, αφιερώματα σε δεκαετίες 60΄ς 70΄ς 80΄ς και 90’ς

Η Tερέζα ξεκινάει τις live εμφανίσεις από 22 Νοεμβρίου έως και τις ημέρες των εορτών σε όλη την Αττική.

Πρώτη εμφάνιση σε ένα «Winter Party» στο πανέμορφο CORTILE από Σάββατο 22/11 και κάθε Σάββατο, με επιτυχίες της, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, απ’ τη δισκογραφία της και υπέροχες διασκευές της σε ένα πρόγραμμα έκπληξη. Μαζί της παίζουν τραγουδούν το αντρικό τρίο Prima Vista!

Στη κιθάρα φωνή ο Πέτρος Παπαχατζής πιάνο φωνή ο Βαγγέλης Βιστάκης και σαξόφωνο φωνή ο Μάνθος Μουστάκας.

Για τη δική σας κράτηση RSVP στο τηλέφωνο 2291303123.

Σημειώσετε εδώ τις ημερομηνίες για να απολαύσετε από κοντά την υπέροχη Tερέζα και τις γιορτές!

Και ακολουθούν:

24/11 Δεύτερα TEREZA Doors Κολωνάκι Guest: “Vagina Hood”

18/12 Πέμπτη TEREZA @ PALIATSOS “Pre Christmas Event“

19/12 Παρασκευή TEREZA Συναυλία «Μαγικά Χριστούγεννα» Δημαρχείο Βούλας Αίθουσα Ιωνία

[ελεύθερη είσοδος]

22/12 Δευτέρα TEREZA Doors Κολωνάκι Guest: “Vagina Hood” “Christmas Mood”

24/12 Wednesday TEREZA @ CORTILE “Christmas Eve” Μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων

25/12 Πέμπτη TEREZA @ Papakia “Christmas Day” Ανήμερα Χριστουγέννων