Ρεπορτάζ: Έφη Γάκη – Δανάη Αλαμάνου

Φωτογραφία/Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Με παρατεταμένα χειροκροτήματα, εκφράσεις όπως «αθάνατος» και τραγούδια του να ηχούν δυνατά, χιλιάδες θαυμαστές αποχαιρέτισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το λαϊκό προσκύνημα είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ, με τον κόσμο να συρρέει μαζικά, αψηφώντας τη ζέστη, για να αφήσει ένα λουλούδι.

Η σορός οδηγήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Οι χιλιάδες κόσμου τραγούδησαν το «Φεύγω για μένα» και έριξαν λευκά τριαντάφυλλα στο φέρετρο του αγαπητού τραγουδιστή.

Βίντεο από το Τρίτο Νεκροταφείο:

Ο Μητροπολίτης Νικαίας και Κορυδαλλού, Αλέξιος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία, αναφέρθηκε στον καλλιτέχνη ως τέκνο της ενορίας, υπενθυμίζοντας το απόφθεγμα πως «ο αληθινός τάφος των ανθρώπων βρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων». Στον λόγο του σημείωσε:

«Έμπαινε στο ιερό και βοηθούσε τους ιερείς και ανέβαινε στο ιερό ψαλτήριο και έψαλε μαζί με τους πάντες. Η προσφορά του ήταν μεγάλη στους αναξιοπαθούντες αδελφούς που είχαν ανάγκη. Τα λόγια του, γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων και χθες και σήμερα στην ιερή εξόδιο ακολουθία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του. […] Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από την πρόσκαιρη ζωή. Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του ανακαλώ στη σκέψη έναν συλλογισμό που τον αφορά. “Ο θάνατος είναι μια πρόκληση (και μας υπενθυμίζει) ότι δεν έχουμε χρόνο: ο ένας πρέπει να αγαπάει τον άλλο”. Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου που όλοι γνωρίζουμε».

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κώστας Μαραγκάκης, εξήρε την πορεία του:

«Στο μουσικό ρετιρέ έκανε τα πρώτα του βήματα. Ήταν η αρχή μιας διαδρομής που κανείς δεν ήξερε πού θα πάει. Με τα τραγούδια του μίλησε για την αγάπη, τη μοναξιά, τον πόνο. Τα τραγούδια του έγιναν μέρος της ζωής του. […] Η πορεία του τον έφερε στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άφησε το αποτύπωμά του μόνο από την τέχνη, αλλά ήταν ο άνθρωπος που βοηθούσε, που ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ίχνος στις καρδιές ανθρώπων. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σε έναν καλλιτέχνη, να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια σου».

Η παρουσία του καλλιτεχνικού κόσμου

Πλήθος συναδέλφων και εκπροσώπων της εγχώριας showbiz έδωσε το «παρών», με πολλούς εξ αυτών να σχηματίζουν τιμητική πομπή στα σκαλιά του ναού κατά την έξοδο του φερέτρου. Μεταξύ αυτών παρευρέθηκαν οι: Πάολα, Νίκος Οικονομόπουλος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Βέρτης, Τάκης Ζαχαράτος, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Μαριάννα Λάτση, Ηλίας Ψινάκης, και πολλοί άλλοι.

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια όσων προχώρησαν σε δηλώσεις. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, μέσω ανάρτησης, είπε: «Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα – το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».

Ο Νίκος Βέρτης δήλωσε: «Τον αγάπησε όλος ο κόσμος. Τον αγαπήσαμε όλοι μας. […] Ο Γιώργος ήταν και στα σαλόνια και στα αλώνια. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που συνέδεε το “κυριλέ” με τη λάσπη και το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό».

«Ο πρόωρος χαμός του μας βρίσκει σοκαρισμένους, συγκλονισμένους. […] Μέσα από την καλλιτεχνική του πορεία δίδαξε σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική και το τραγούδι πώς να παραμένεις ευγενής, άνθρωπος, αληθινός και γειωμένος με την κοινωνία», είπε η Ραλλία Χρηστίδου, ενώ ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα. Ο Γιώργος ήταν αγαπητός στον κόσμο και σε εμάς τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό Παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό μας. Τον έχω στην καρδιά μου ως ένα αγνό, καλό παιδί».

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Θάνος Πετρέλης, λέγοντας: «Μεγάλη απώλεια. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε αν έφυγε και άδικα. Αυτό θα το ερευνήσουν αυτοί που πρέπει να το ερευνήσουν».

Στην τελετή παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη.

Βίντεο με δηλώσεις της Εύης Αδάμου και του Stavento:

Δηλώσεις από τη Μαριάννα Λάτση, τον Τάκη Ζαχαράτο, τη Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλους, που μίλησαν με λόγια αγάπης για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

Δείτε τον χορό στο προαύλιο του Ιερού Ναού, με τους ήχους των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη:

Δείτε βίντεο με τον τρόπο που αποχαιρέτησαν με τραγούδια οι φίλοι και οι θαυμαστές του τον Γιώργο Μαζωνάκη και το χειροκρότημα τους όταν στα ηχεία ακούστηκε το τραγούδι για «την παλιά του γειτονιά»:

Η στιγμή που φτάνουν στην εκκλησία ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης και ο τραγουδιστής Stavento (Μιχάλης Κουινέλης)

H άφιξη στην εκκλησία της Νατάσσας Θεοδωρίδου και του Κώστα Μαρτάκη: