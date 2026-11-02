Με την πρώτη παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το Μυστήριο του Μπαούλου» ξεκίνησε ο νέος κύκλος παραστάσεων θεάτρου σκιών «Κυριακές με Καραγκιόζη» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, εγκαινιάζοντας μια σειρά έξι διαφορετικών παραστάσεων, που θα παρουσιάζονται κάθε Κυριακή στις 11:30 το πρωί, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο του ελληνικού θεάτρου σκιών.

Τις παραστάσεις υπογράφει ο νεαρός καραγκιοζοπαίχτης Χάρης Ψύλλας, ο οποίος, με αγάπη και μεράκι για την παραδοσιακή τέχνη του Καραγκιόζη, συμβάλλει στη διατήρηση και τη συνέχιση αυτής της σημαντικής λαϊκής μας παράδοσης.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων

1. Κυριακή 1 Νοεμβρίου – Ο Καραγκιόζης και το Μυστήριο του Μπαούλου

Ο Γέρο-Σπανακόπιτας αναζητά έναν σωματοφύλακα για να διώξει τον αγαπητικό της κόρης του. Τη θέση αναλαμβάνει ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης, ο οποίος καλείται να φυλάξει για μία ολόκληρη νύχτα ένα τεράστιο μπαούλο. Τι κρύβεται, όμως, μέσα σε αυτό; Το μυστήριο αποκαλύπτεται στον μπερντέ!

2. Κυριακή 8 Νοεμβρίου – Ο Καραγκιόζης Γραμματικός

Η πείνα οδηγεί τον Καραγκιόζη στον κόσμο των γραμμάτων! Υποδυόμενος τον γενικό γραμματέα, αναλαμβάνει να γράφει γράμματα για τους αγράμματους πολίτες. Θα καταφέρει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ή θα μπλέξει σε νέες περιπέτειες;

3. Κυριακή 15 Νοεμβρίου – Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι

Ένα παραδοσιακό παραμύθι του θεάτρου σκιών ζωντανεύει στον μπερντέ. Ένα τρομερό φίδι έχει φωλιάσει στο σπήλαιο της δεξαμενής και απειλεί να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Ο θρύλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ζωντανεύει και ο Καραγκιόζης βρίσκεται στο πλευρό του για να βοηθήσει στη νίκη!

4. Κυριακή 22 Νοεμβρίου – Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γορίλας

Η Φατμέ, κόρη του γέρου Σαμπάν Αγά, κινδυνεύει από τον Άρχοντα Κιουπουρλού, ο οποίος θέλει να την αρπάξει από τον αρραβωνιαστικό της. Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει δράση και καλείται να τη σώσει από τον επίδοξο απαγωγέα και τον τρομερό γορίλα του! Θα καταφέρει να τους αντιμετωπίσει;

5. Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει τη θέση του χρυσοχόου στο μεγαλύτερο χρυσοχοείο της πόλης. Όταν μια όμορφη Παριζιάνα εμφανίζεται για να αγοράσει πολυτελή κοσμήματα, τα πράγματα περιπλέκονται. Είναι πράγματι μια πλούσια πελάτισσα ή μια μεγάλη κλέφτρα; Και πώς θα βρεθεί ξαφνικά ο Καραγκιόζης στην κλινική;

6. Κυριακή 6 Δεκεμβρίου – Ο Καραγκιόζης Προφήτης

Μετά τον θάνατο του Ζαρκαζίτ Πασά, οι παλιοί εργαζόμενοι του Σεραγιού ζητούν τα δεδουλευμένα τους. Ο Καραγκιόζης, πάντα φτωχός και πεινασμένος, αποφασίζει να παρουσιαστεί ως εργαζόμενος, με τη βοήθεια του φίλου του Διονυσίου, για να διεκδικήσει τα χρήματα που του αναλογούν. Όμως, ο νέος Βεζύρης τούς αντιλαμβάνεται και τους στέλνει στη φυλακή. Ποιο σχέδιο θα σκαρφιστεί ο Καραγκιόζης για να γλιτώσουν;

Λίγα λόγια για τον Χάρη Ψύλλα

Ο Χάρης Ψύλλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 2009. Από μικρή ηλικία παρακολούθησε πολλές παραστάσεις θεάτρου σκιών και μαθήτευσε κοντά σε παλιούς και νεότερους καραγκιοζοπαίχτες, αφομοιώνοντας τα μυστικά και την τέχνη του ελληνικού θεάτρου σκιών.

Σήμερα συγκαταλέγεται στους νεότερους καλλιτέχνες του θεάτρου σκιών, με στόχο τη διάσωση και τη διάδοση αυτής της σπουδαίας λαϊκής τέχνης, την οποία υπηρετεί με αγάπη, αφοσίωση και μεράκι.

Πληροφορίες παραστάσεων

Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Διεύθυνση: Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54

Ημέρα: Κάθε Κυριακή

Ώρα: 11:30

Διάρκεια: 60 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 7€

Άνεργοι, φοιτητές, μαθητές και ομαδικό (άνω των 6 ατόμων): 5€

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ): Δωρεάν είσοδος, κατόπιν επικοινωνίας και επίδειξης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Συνοδός ΑμεΑ: 5€

Κρατήσεις και πληροφορίες: Τηλέφωνο θεάτρου: 210 3454831

Τηλέφωνο για δωρεάν εισιτήρια ΑμεΑ: 210 7234567

Email για εισιτήρια ΑμεΑ: info@ticketservices.gr

Οι «Κυριακές με Καραγκιόζη» συνεχίζονται στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, με διαφορετική παράσταση κάθε εβδομάδα, προσφέροντας μια όμορφη ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την παράδοση του ελληνικού θεάτρου σκιών.