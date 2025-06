Με συναυλίες της Αμερικανίδας μπασίστριας και τραγουδίστριας Μέσελ Ντετζεοσέλο και της Αμερικανο-Γαλλίδας τραγουδίστριας Σεσίλ Μακλόριν Σάλβαντ ανοίγει φέτος η αυλαία του Φεστιβάλ Τζαζ Μουσικής της Λιουμπλιάνας που διεξάγεται με έντονη την παρουσία γυναικών μουσικών του από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ επιμελούνται η Τίνα Λέσνιτσαρ, επικεφαλής τζαζ και διεθνούς μουσικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Τσανκάριεβ Ντομ, και ο Μπόρια Μότσνικ dj, μουσικός κριτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής.

Αρκετά από τα έργα που θα παρουσιαστούν έχουν πηγή έμπνευσης κείμενα, δοκίμια και ποίηση που ενσωματώνουν τη μουσική σε διάφορα πλαίσια, όπως η αντίσταση, η διαμαρτυρία, η απελευθέρωση ή η τζαζ ως κίνημα αντικουλτούρας, το οποίο σήμερα ασκεί κριτική στην πολιτική των ΗΠΑ ή στο απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής, δήλωσε η Τίνα Λέσνιτσαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Μέσελ Ντετζεοσέλο θα ερμηνεύσει τραγούδια από το άλμπουμ της «No More Water: The Gospel of James Baldwin», για το οποίο κέρδισε το τρίτο της Grammy. Το άλμπουμ βασίζεται στο δοκίμιο του Αμερικανού δοκιμιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Τζέιμς Μπάλντγουιν, ο οποίος προσέφερε μια προσωπική οπτική για τις συνέπειες του ρατσισμού.

Η Μέσελ Ντετζεοσέλο βρίσκεται στη μουσική σκηνή από τη δεκαετία του 1980, έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Χέρμπι Χάνκοκ, η Μαντόνα, οι Rolling Stones και η Αλάνις Μόρισετ.

Η Μακλόριν Σάλβαντ τραγουδίστρια, συνθέτρια και εικαστική καλλιτέχνιδα, η οποία συνδυάζει μπλουζ, τζαζ και chanson έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy.

Στο 66ο Φεστιβάλ Τζαζ της Λιουμπλιάνας θα συμμετάσχει επίσης το αμερικανικό τρίο Tarbaby, το άλμπουμ του οποίου ανακηρύχθηκε το 2024 ένα από τα καλύτερα της χρονιάς από τους New York Times. Το συγκρότημα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη Σλοβενία και θα συνοδεύεται από τον θρυλικό avant-garde σαξοφωνίστα της τζαζ Ντέιβιντ Μάρεϊ.

Μεταξύ των γυναικών μουσικών που εμφανίζονται στο Φεστιβάλ είναι επίσης η Άζα Μονέ, τραγουδίστρια, ποιήτρια και συγγραφέας από το Μπρούκλιν.

Η βρετανική και νοτιοαφρικανική τζαζ θα εκπροσωπηθούν επίσης, με τους Flocks και τον ντράμερ Άσερ Γκαμέντζε.

Ο Σλοβένος σαξοφωνίστας και συνθέτης Μπόστιαν Σίμον θα εμφανιστεί με τρία διαφορετικά σχήματα.

Στο παράλληλο πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Τζαζ της Λιουμπλιάνας περιλαμβάνονται φωτογραφική έκθεση, αφιερωμένη στον Ιταλό φωτογράφο Πίνο Νίνφα και δύο μουσικά ντοκιμαντέρ.