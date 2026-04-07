Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου η εικαστική έκθεση της Art Way με τίτλο «Με λένε Αλίκη», η οποία φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γαλατσίου «Καμίνι».

Η έκθεση πρόσφερε μια διεισδυτική και συγκινητική ματιά στον αόρατο κόσμο της έμφυλης βίας, αντλώντας την έμπνευσή της από το ομώνυμο κείμενο της Άννας Στέρη. Μέσα από τα έργα τους, οι δημιουργοί κατάφεραν να δώσουν μορφή στο τραύμα και την ελπίδα, μετατρέποντας τον χώρο της οδού Χρήστου Καψάλη σε ένα πεδίο ουσιαστικού κοινωνικού προβληματισμού.

Η Αφροδίτη Δρακοπούλου-Σάρδη, η οποία συνεχίζει με αφοσίωση και απόλυτη επιτυχία το έργο του πρόωρα εκλιπόντος συζύγου της, εικαστικού επιμελητή Γιώργου Σάρδη και ιδρυτή της ART WAY -της καλλιτεχνικής ομάδας με τη μακροβιότερη παρουσία στον χώρο των διοργανώσεων εικαστικών εκθέσεων – μίλησε στη Ζούγκλα και μεταξύ άλλων ανέφερε: Πρόκειται για μια έκθεση σταθμό αφιερωμένη στις γυναίκες. Η κλιμάκωση της βίας κρύβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Οι καλλιτέχνες καλούνται να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία. Το “όλοι μαζί μπορούμε” στις εκθέσεις της Art way αποδεικνύεται τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Όχι άλλη βία σε καμία μορφή και σε καμία συνθήκη. Μόνο με την αγάπη θα επιβιώσουμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι».

Χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Μάνος Ελευθερίου, π. Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας με σπουδές Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ελσίνκι.

Ακόμη προλόγισε η κ. Εύα Καπελλάκη – Κοντού, Εκπαιδευτικός, αρθογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός.

Η έκθεση ήταν ανοιχτή για το κοινό από την Πέμπτη 2, έως την Κυριακή 5 Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά, ο σαξοφωνίστας Άγγελος Καλαβρυτινός και ο τραγουδοποιός Φώτης Ανδρικόπουλος.

Τιμώμενοι Καλλιτέχνες

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY- Εικαστικός – Επιμελητής)

ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Γλύπτης)

ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (Εικαστικός)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός)

ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ (Ιστορικός-Κριτικός Τέχνης-Εικαστικός)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διδάκτορας Βιολογίας , Εικαστικός, ποιητής-στιχουργός)

ΤΣΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (Γλύπτης)

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΙΝΑ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΥΖΗ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ

COLLAROS LIZA

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΡΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΦΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΖΗΣΗ ΕΛΛΗ

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΑΓΙΑΛΗ ΦΙΛΙΑ

ΚΑΓΙΑΛΗ ΦΡΙΝΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΜΙΚΑ

ΚΑΡΕΜΦΥΛΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΟΜΠΙΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΚΟΞ ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΝΤΕΜΠΡΑ

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΕΦΗ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΝΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ

ΛΕΟΥΤΣΕΑ ΑΝΤΑ

ΛΙΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΥΚΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

+ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΪΠΑ ΛΟΥΣΗ

ΜΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΩ

ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΗ

ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΗΛΑΤΟΥ ΜΙΜΙΚΑ

ΜΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΙΜΟΖΑ ΑΡΑΠΗ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΟΥΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΠΟΥΤΗΣ ΤΑΣΟΣ (BOOKER)

ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΝΟΒΟΤΣΙΔΟΥ ΒΕΡΑ

ΝΤΑΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΝΤΕΛΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΝΤΖΑΛΑ ΜΑΡΙΖΑ

ΞΥΔΙΑ ΑΡΕΤΗ

ΟΥΚΟΝΟΥ ΜΙΛΕΝΑ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΕΛΑ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΑΝΝΑ

ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΝΟΠΗ

ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΡΑΦΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ

ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΥΡΟΥΝΗ ΒΟΥΛΑ

ΣΠΑΝΟΥ-ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΑΓΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑΠΑΤΑ ΕΦΗ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΣΑΚΩΝΑ ΒΕΡΑ

ΤΣΑΤΗΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΣΕΖΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΤΣΙΒΡΑ ΒΑΣΙΑ

ΦΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΙΦΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΡΚΑ ΠΕΓΚΥ

ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ

Μαζί μας και η μόλις 7 ετών χαρισματική ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΑΤΗ