Η ομαδική έκθεση εικαστικών και αγιογραφίας με θέμα «Με λένε Αλίκη» παρουσιάζεται από την Art Way, την Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας και τη VENTHUS, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αιγιαλείας και με την υποστήριξη της Alma Terra Hub, από τις 19 έως τις 26 Μαΐου 2026 στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου (Μουσείο Ψηφιακών Εκθεμάτων Αιγιαλείας), στη Μητροπόλεως 23, στο Αίγιο.

Η έκθεση της Art Way συνεχίζει το ταξίδι της στο Αίγιο.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της στην Αθήνα, η εικαστική έκθεση της ART WAY με τίτλο «Με λένε Αλίκη», αφιερωμένη στις γυναίκες και με ιδιαίτερη έμφαση στις κακοποιημένες γυναίκες, συνεχίζει το εικαστικό της ταξίδι στην πόλη του Αιγίου.

Η έκθεση, εμπνευσμένη από το ομώνυμο κείμενο της Άννας Στέρη, επιχειρεί να σταθεί απέναντι στην έμφυλη βία όχι ως στατιστική, αλλά ως εμπειρία. Ως ρωγμή. Ως πληγή που επιμένει να υπάρχει πίσω από τις κλειστές πόρτες της καθημερινότητας. Η Αλίκη είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας, η φίλη, η αδερφή, η άγνωστη στο πλήθος — και κάποιες φορές, η ίδια μας η αντανάκλαση στον καθρέφτη.

Η νέα παρουσίαση της έκθεσης θα φιλοξενηθεί στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου (Μουσείο Ψηφιακών Εκθεμάτων Αιγιαλείας), έναν ιστορικό και εμβληματικό χώρο της περιοχής, από 19 έως 26 Μαΐου 2026.

Θα προλογίσει η δημοσιογράφος Ηλιάνα Γαβαλά.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν : Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας Σταύρος Καραδημητρόπουλος, η Πρόεδρος του Ομίλου για την Ουνέσκο Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδας Νίνα Διακοβασίλη καθώς εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η μικτή χορωδία Αιγιαλείας με μαέστρο την Μπέσσυ Νάσση.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Μέγα Χορηγό της έκθεσης, κ. Πέτρο Δαδιώτη, για την πολύτιμη συμβολή και στήριξή του.

Την επιμέλεια και τον συντονισμό της έκθεσης στο Αίγιο έχει αναλάβει η εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων Βέρα Νοβοτσίδου, υπεύθυνη του γραφείου καλλιτεχνικών εκδηλώσεων VENTHUS σε συνεργασία με την ART WAY.

Η ART WAY εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους εικαστικούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική πράξη ευαισθησίας και τόλμης. Κάθε έργο δεν είναι απλώς εικόνα· είναι μαρτυρία, είναι ανάσα, είναι μια προσπάθεια να ειπωθεί το ανείπωτο.

Σας περιμένουμε στα εγκαίνια της έκθεσης μας με θέμα «Με λένε Αλίκη» την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00.

Με εκτίμηση, ART WAY & VENTHUS

+Γιώργος Σάρδης – Εικαστικός – Επιμελητής

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη – Κωνσταντίνος Λαγός – Επιμέλεια έκθεσης

Βέρα Νοβοτσίδου – Εικαστικός / Επιμελήτρια εκθέσεων

Αικατερίνη Μαυριγκοπούλου – Δημόσιες Σχέσεις

Βασιλική Σιαφάκα – Κείμενο Δελτίου Τύπου

Κιν: 6998-187749 & 6987-587848

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 09:00-15:00 & Πέμπτη 21/5 19:00-21:00

ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY – Εικαστικός – Επιμελητής)

ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ ΝΙΝΑ (Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδας)

ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Γλύπτης)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΙΝΑ

ΑΡΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΥΖΗ

ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΕΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ

COLLAROS LIZA

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΖΕΡΦΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΖΗΣΗ ΕΛΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΓΙΑΛΗ ΦΙΛΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΗ

ΚΑΝΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΙΑΜΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ

ΚΟΜΠΙΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΚΟΞ-ΠΑΣΣΑΡΗ ΝΤΕΜΠΡΑ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΘΗ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΚΡΑΝΙΔΗ ΠΟΠΗ

ΚΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΛΕΝΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ

ΛΕΟΥΤΣΕΑ ΑΝΤΑ

ΛΙΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΩ

ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΗ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΝΘΗ

ΜΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΗΛΑΤΟΥ ΜΙΜΙΚΑ

ΜΗΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΟΥΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ

ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΝΟΒΟΤΣΙΔΟΥ ΒΕΡΑ

ΝΤΕΛΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΝΤΖΑΛΑ ΜΑΡΙΖΑ

ΞΥΔΙΑ ΑΡΕΤΗ

ΟΥΚΟΝΟΥ ΜΙΛΕΝΑ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΕΛΑ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΑΝΝΑ

ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ

ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΥΡΟΥΝΗ ΒΟΥΛΑ

ΤΑΠΑΤΑ ΕΦΗ

ΤΖΕΣΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΤΣΑΚΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΤΣΙΒΡΑ ΒΑΣΙΑ

ΦΙΦΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ